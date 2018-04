Försäkringskassan måste sluta med att hitta på jobb som inte finns

Försäkringskassan klarar ju att hitta arbetsförmåga på sjuka med sjukpenning som inte läkarna klarar av. Alltså genom att hitta på fiktiva jobb som inte existerar på riktigt som anvisning till sjuka med sjukpenning att söka som de kan utförsäkra. Fast enligt regelverket ska Försäkringskassan pröva arbetsförmågan mot arbetsmarknadens förekommande arbeten. Alltså mot arbeten som verkligen finns på riktigt. Regeringen och oppositionen finns på riktigt och ansvarar över myndigheten. Alltså ansvarar över en sjukförsäkring som är otrygg och rättsosäker.

Follow the money – 2006 var den öronmärkta sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgiften 10,15 procent och från år 2013 är den 4,35 procent, den har alltså mer än halverats. Och i stället har allmän löneavgift i arbetsgivaravgiften som i praktiken är en vanlig skatt på lönearbete ökat med över 100 procent under samma period. Alltså arbetsgivarna betalar ökad skatt på lönearbete av allmän löneavgift rakt in i statsbudgeten i stället för lön i öronmärkt sjukförsäkringsavgift till sjukförsäkringen för löntagarna.

Pyramidspelet

