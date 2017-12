Förseningar och lockpriser – jag förväntar mig att bli bemött som en seriös kund

Med anledning av Priskrig på bredband i Stöde – men hur kunde det bli så mycket billigare? ST 12/11.

I mars 2017 fick 160 hushåll i Runsvik/Bergom, Matfors, inbjudan från Servanet till fiberinformation på Folkets hus. Priset fram till tomtgräns var 19 900 kronor per anslutning. Om 110 hushåll tecknade avtal senast 28/4, uppfattade jag att vi med största sannolikhet kunde räkna med att ha fiberanslutning senhösten 2017. Tjänsteleverantör väljer vi när anslutningen är klar.

Under april kom ett sms från Servanet med önskan att vi som presumtiva kunder skulle bearbeta grannar att teckna avtal så att Servanet kunde börja detaljplanera. Det är väl företaget som ska erbjuda fiberpris som attraherar kund? Sedan kom ett nytt sms: ”Tjohoo! Nu har tillräckligt många beställt så nu kan vi gå vidare.” Senare anlände ett vykort med hälsningen: ”Jippie! Vi bygger ut det lokala fibernätet i ditt område!” Jag förstår Servanets glädje, men jag är en seriös kund och förväntar mig att bli bemött som en sådan. Efter ytterligare en tid informerade Servanet att upphandling av gräventreprenör ännu inte var klar. Den 8/9 fick vi ”glada fredagsnyheter – upphandlingen klar.”

I april fick vi ett brev och med hänvisning till tidigare information, som jag dock inte fått, inbjöd IP-Only till information om fiber i området. En säljare ringde någon vecka senare och då sa jag att de för min del var för sent ute. Säljaren påstod att IP-Only är billigare, då de inte tar ut någon nätavgift. Inför Servanet-mötet den 5/4 hade jag gjort jämförelser och då fått svar från Servanet att andra aktörer valt att baka in nätavgiften i tjänsteleverantörens pris. Säljaren hävdade då att Servanet ljuger. Servanets svar verkar korrekt; tjänsteleverantörernas priser via IP-Onlys fiber är betydligt högre.

Den 3/10 informerade Servanet att arbetet nu drar igång. ”När tjälen går ur marken till våren sätter vi skopan i backen och gräver ner fibernätet i området.” Servanet räknar med att alla i området ska kunna använda sin anslutning i slutet av sommaren 2018. Med start vecka 40 ska vi kontaktas om tid för personligt möte och montörer installerar dosorna i huset. Varför ska de installeras sju månader innan grävarbetena ens startar?

Så kommer den stora överraskningen från Servanet: ”Öppna kuvertet när du är redo att ta farväl av långsam uppkoppling”. Precis som i Stöde erbjuds vi en prisreduktion med 10 000 kronor på fiberanslutningen mot att vi binder upp oss 24 månader för 500 megabit per sekund med någon av fem angivna tjänsteleverantörer. Erbjudandet gäller till och med 30/11.

Som i Stöde är det nog inte många – om ens någon – i det aktuella området som har behov av denna hastighet, varken i dag eller i morgon! Jag uppfattar det generösa erbjudandet mest som ett sätt att låsa upp kund vid eventuella förseningar. Servanet vill förstås ha trafik i fibern så snart den installerats för att få in den månatliga nätavgiften. Vi har i dag ingen aning om tjänsteleverantörernas priser den dag Servanet färdigställt fiberanslutningen. Jag kommer inte ha behov av 500 megabit och kan heller inte utnyttja den hastigheten utan att först investera i bland annat ny router.

Nu har Servanet meddelat att man tvingas flytta fram start av installation till december. Jag upplever att fiberleverantörerna tycks vara helt i händerna på gräv- och andra underentreprenörer och det är väl högst troligt att vi får se fler förseningar. Jag vill överhuvudtaget inte ha installation förrän Servanet börjar gräva.

Runsviksbo

Svar direkt:

Tack för din insändare. Skälet till att vi installerar fiberdosor invändigt i hushållen under den här årstiden är för att du som kund ska få fiber snabbare när väl tjälen går ur marken och våra entreprenörer börjar schaktarbetena. På här det viset nyttjar vi hela året fullt ut istället för att bli stillastående.

Vill du däremot inte ha din fiberdosa installerad nu så ber vi dig att kontakta oss. Kruxet blir ju att det kan ta längre tid för dig att få uppkoppling jämfört med dina grannar, då vi har mer kvar att göra hos dig till våren.

Angående vårt nya erbjudande så är det ingen prisreduktion, utan en alternativ finansieringslösning i en ny paketering. Det är ett annat sätt att betala för sin anslutning - med en lägre startavgift, vilket var mitt svar även till Stödeskribenten.

Viktigt att poängtera är att vi inte på något sätt låser upp dig som kund – varken med detta erbjudande eller med vårt ordinära erbjudande. Det stod dig helt fritt att välja erbjudandet på 19 900 kronor, där du inte behöver koppla på tjänst och betala nätavtal direkt – om det hade passat dig bättre. Det är även ett av skälen till att vi väljer att hålla vårt nätavtal separat, så att det blir transparent för dig som kund.

Men jag håller med dig om att processen att installera fiber ibland är en lång och väldigt brokig process med många aktörer involverade. Och ja, förseningar kan förekomma. Under den här resan försöker vi dock hela tiden att göra vårt bästa för att informera våra kunder om vad som händer, vilket du även refererar till. Jag är ledsen om ordvalen inte passar dig, men seriösa är vi. Och vi ser våra kunder som högst seriösa – och kloka - som väljer lokal fiber. Det gör att pengarna stannar i kommunen för en god framtida utveckling!

Har du fler frågor så är du mer än välkommen att kontakta oss.

Linda Kinell

Kommunikationschef ServaNet

