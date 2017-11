Handläggarna jobbar för att du ska ut i arbete – upp till dig att se möjligheter

Målsättningen i samhället är att alla som vill och kan ska kunna arbeta. All arbetsförmåga ska tas tillvara. Det finns personer som har sjukdom och arbetsförmåga. Försäkringskassan har ett uppdrag från riksdag och regering att handlägga sjukförsäkringen i Sverige. I Västernorrland har vi väsentligt högre sjuktal än övriga Sverige. Är vi sjukare? Visst gör handläggarna ett bra jobb som bedömer att den som är berättigad till sjukpenning får det? Och är bedömningen att sjukdomen inte påverkar arbetsförmågan, så finns det ingen rätt till sjukpenning.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Läkaren skriver ett intyg att personen är sjuk och försäkringskassan bedömer om sjukdomen påverkar arbetsförmågan eller inte. Vi ska vara medvetna om att bakom varje bedömning står flera professioner som säkrar att våra skattepengar används på ett rättssäkert sätt.

Om du själv bedömer att du inte kan arbeta hos din arbetsgivare och inte heller vara aktiv för att söka annat arbete så betalar inte samhället Sverige.

Bedöms det att det finns arbetsförmåga och du inte kan gå tillbaka till arbetet så kommer du att få information från försäkringskassan om att nästa myndighet, arbetsförmedlingen, kan stötta dig under tiden du söker arbete. Arbetsförmedlingen har i uppdrag av riksdag och regering att matcha och ta tillvara din arbetsförmåga i ett arbete. Har du en arbetsgivare och ifrågasätter varför du ska skriva in dig på arbetsförmedlingen? Du är förmodligen sjukskriven för att du inte kan arbeta med det du gör i dag men kan arbeta med något annat. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Du kan få ersättning under tiden du söker arbete och om du behöver stöttning kan du tillsammans med arbetsförmedlare vara aktiv för att klargöra dina arbetsförutsättningar. Det är ditt val, om du är beredd att se möjligheterna, att ta stöd från arbetsförmedlingen.

Ledare: Sofia Mirjamsdotter: När Försäkringskassan stjälper i stället för hjälper

Om du själv bedömer att du inte kan arbeta hos din arbetsgivare och inte heller vara aktiv för att söka annat arbete så betalar inte samhället Sverige, inte ovanstående två myndigheter i alla fall.

I sociala medier syns de som är missnöjda över beslut om indrag av sjukpenning. Nästa gång du ser någon som inte är nöjd och uttrycker oförståelse över beslut som tas, tänk att det faktiskt är så att duktiga handläggare och arbetsförmedlare tar ansvar för ett samhälle där alla som kan ska kunna bidra utifrån sina förutsättningar.

Tacksam för att vi har det så bra i Sverige!

Läs också:

► Ständigt drogad går jag runt som en zombie – hur ska jag kunna arbeta?

► Läkaren bedömer att jag inte kan jobba alls – Försäkringskassan vill ha in mig på heltid

► Försäkringskassan bemöter kritiken: Ibland lyckas vi inte fullt ut