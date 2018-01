Jag saknar ord för vägarna – vem betalar för skadorna på oss och våra bilar?

Jag har kört bil i över 40 år. Visst har vägarna kunnat vara dåligt underhållna tidigare. Visst har det kunnat vara så pass dåligt att man till och med tvekat att köra. Men det har varit någon enstaka gång, och under en mycket kort tid. Och bara på kortare sträckor. Men de senaste dagarna har vägunderhållet varit så dåligt att man kunnat fråga sig om det över huvud tagit existerat något. Det har helt enkelt varit under all kritik.

Vissa vägavsnitt har varit så gropiga och spåriga att det inte är frågan om bilen tagit skada, utan hur mycket som skadats eller gått sönder. Vem betalar det? Vem betalar hjulinställning, bussningsbyte, stag som måste bytas etcetera? Eller vem betalar för alla de skador som uppkommit i samband med olyckor som orsakats av det miserabla vägunderhållet. Alla som skadats för livet. Eller som mist livet.

Sedan kan man också fråga sig vad som är meningen med vägunderhållet? Det kanske är så att vägarna ska vara knappt körbara? Och att man då bara kan köra i fem kilometer i timmen, för att man inte ska skaka sönder. Jag tror inte att det ska vara så. För då hade inte vägarna varit i det skick de är annars, när det inte snöar. Och kom inte med det där att det har snöat så otroligt mycket på så otroligt kort tid. Det har inte med det att göra. Det här handlar om att till exempel sätta ner plogen så att den tar bättre, och att skicka ut nog med fordon.

På fyra dagar har jag inte sett en plogbil, inte en väghyvel, och bara några få traktorer, men de var fullt upptagna med parkeringar och andra utrymmen.

Helt klart handlar det om pengar. Men var tog detta med nolltolerans vägen? Och var finns miljötänket? Avgasutsläppen på grund av det dåliga underhållet har säkert varit flera hundra procent högre än när fungerar bra.

Det kan så klart bero på annat än pengar, även om jag har svårt att tro det. Det kan till exempel bero på total inkompetens hos de ansvariga. Eller ren dumhet. Men jag har svårt att tro det också. Jag betalar gärna lite mer i skatt om vägarna hålls i bra skick. Men jag vill helst inte betala ett öre för den senaste veckan. Det finns inte ord för hur dåligt och värdelöst det varit. Jag håller inte för en sekund de som utför arbetet ansvariga. För de har bara fått order om vad de ska göra, och i det här fallet, inte göra.

Men är det inte så att när vi har en ”bra” vinter, med lite snö och nästan halkfria vägar, då sparar man i stället. Eller budgeterar man för dåligt? Något är fundamentalt fel i alla fall. Meningen måste ändå vara att våra vägar ska vara både säkra och körbara. Annars behöver vi ju inte ha vägar!

Jag är säker på att 99 procent av alla fordonsägare, förare och chaufförer håller med mig. Och det är ändå för oss som vägunderhållet är till. Det kanske kostar mycket att hålla vägarna körbara, men lösningen kan knappast vara att bara strunta i det. Det spar varken pengar, arbete eller miljö.

En skakad gubbe vid ratten

