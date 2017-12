Jämtland är till och med sämre än Västernorrland

Vid ett nyligen avlagt besök i Västernorrland fällde KD-ledaren Ebba Busch Thor ett uttalande om att länets landsting var bland de sämsta i landet. Tydligen har hon inte besökt Jämtland. I Västernorrland svarar man i alla fall i telefon och besvarar mejl. Icke så i Jämtland.

Vår son har diagnosticerats med adhd, något som medfört höga kostnader för oss föräldrar. Nu ska en ansökan om förlängt stöd angående vårdbidrag skickas till Försäkringskassan innan november månads slut, och för detta krävs ett läkarintyg från BUP i Östersund.

Hela hösten har vi försökt fått läkartid men inget händer. I flera veckor har vi försökt nå dem per telefon, men inte lyckats. Flera gånger har vi de senaste veckorna lämnat meddelanden via deras backup-tjänst som innebär att de ska ringa upp. Men icke. Sista dagarna har vi via deras hemsida skickat meddelande genom de få kanaler som finns. Inget svar. Vad har hänt? Ifall verksamheten upphört kan ni väl åtminstone meddela det?

Förut förtvivlad, nu desperat

