Katastrofal utveckling av fisket i Indalsälven – inte mycket kvar till oss utanför kraftverket

Att fisket i Indalsälven blivit katastrofalt dåligt är nog alla överens om. Vi som äger fiskerätten nedanför zon 3 på Söråkerssidan kan bevisa detta. Vi nyttjar vårt vatten som finns nedanför zon 3 och sträcker sig cirka 300 meter utanför Sandgrunden och Smackgrundet. Redan för sex år sedan märktes det en tydlig nedgång av fångsten av smålax och öring. Sik, gädda och abborre lyste nästan helt med sin frånvaro. Och som gammal yrkesfiskare förstod man ju genast att fisket skulle kollapsa när knappt någon småfisk fångades.

Den enda ljuspunkten var att det fanns en del Ljustorpslax som inte var fenklippt och öring på väg upp till Ljustorp. Då jag använder fälla vid mitt fiske kunde jag släppa tillbaka all sådan fisk vilket jag åtagit mig frivilligt. Jag såg ingen anledning att förstöra för de som vårdade Ljustorpsfisket – om jag släppte tillbaka fisken hjälpte jag till att behålla beståndet. Men laxgrundet heter inte detta för intet. Under min uppväxt och tidigare fanns det massor av lax där. Under 2013 och 2014 var fångsten hygglig, sedan kom dödsstöten. Området invaderades av tusentals skarvar och massor av sälar – jag räknade till 36 stycken vid ett tillfälle – som låg och vakade runt fällan hela sommaren. Som slutkläm började älven stinka, och vid en koll visade det sig att vattnet från timmerupplaget gick helt orenat rätt ut i ån. Filtreringen fungerade inte så man hade helt sonika grävt ett rejält avlopp ut i ån.

Jag varnade sportfiskarna för att något var allvarligt fel när de bara fick storlax vid kraftverket och ingen mindre tillväxande lax, men ingen ville lyssna på det örat.

Att samtidigt höra sportfiskarnas talesman påstå att det vandrade upp 40 000 laxar till Bergeforsen får ju en att fundera. Att vi fällfiskare knappt fick någon fisk alls samtidigt som man kunde gå torrskodd på laxen uppe vid kraftverket är märkligt. Jag varnade sportfiskarna för att något var allvarligt fel när de bara fick storlax vid kraftverket och ingen mindre tillväxande lax, men ingen ville lyssna på det örat. Storleken är alltid viktigast för denna grupp och återväxten tänkte man inte ett dyft på.

Jag kommer att fiska en ytterligare ett år men har inga stora förhoppningar. I dokument vi har framgår det att kraftverket åtagit sig att sätta ut fisk som kompensation för den förstörda reproduktionen. Men i dag sätts fisken ut som mat till skarv och säl och blir uppäten direkt. Att sätta ut ynglen nere i mynningen vore ett alternativ men detta är för dyrt, enligt laxodligen. Fast man har ju trots allt åtagit sig att sörja för att fiskbeståndet skall finnas kvar gentemot alla fiskerättsägare som finns i nedre Indalsälven. Denna utsättning får sportfiskarna nytta av. Men några större förhoppningar om överlevnad för fisket i älvdeltat har jag inte.

Att bedriva fiske utanför ett nakenbad har både för- och nackdelar men kanske kan man få någon fluktande hanlax i nätet.

Skulle skarven, sälen och tjuvfiskarna försvinna så har vi Norråfiskare det största hotet kvar i SCA, som vill ha Norrån som avloppsdike, och Timrå kommun, som på alla sätt vill förhindra oss att utnyttja vår månghundraåriga rätt att fiska på våra vatten. Att bedriva fiske utanför ett nakenbad har både för- och nackdelar men kanske kan man få någon fluktande hanlax i nätet, vem vet.

Åmannen från Ala-Söråkers fiskerättsägarförening

