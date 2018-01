Mitt barn och jag tvingades gå av bussen och lämnades helt utan information

Den 17 januari valde Nobina att ställa in all busstrafik inom Sundsvalls tätort. Jag stod i Bydalen och väntade med mitt barn vid busshållplatsen på Bosvedjevägen. På de elektroniska skyltarna som talar om när bussar kommer stod det inget om att bussarna hade ställts in. I motsatt trafikriktning till Birsta kommer buss 2 och stannar och plockar upp två passagerare, detta efter klockan 15.46 då Nobina gått ut och meddelat att all busstrafik var inställd. Jag visste inte i det läget att all busstrafiken var inställd utan det fick jag information om senare. Helt plötsligt kommer en bil från Nobina och stannar och talar om att trafiken är helt inställd. Jag frågar hur ska jag kunna ta mig hem med mitt barn nu, det är inte promenadavstånd och det går inte att gå så långt med mitt barn i den åldern.

De svarar inte på detta utan de säger bara att trafiken är inställd och åker helt sonika därifrån. Där står jag med mitt barn som inte klarar av att gå så långt samt att jag är sjukskriven och knappt klarar av att ta mitt barn till och från skolan. De bara lämnar oss där utan att hjälpa oss och inte ens kan informera om man till exempel har någon rättighet att ta betald taxi därifrån då trafiken är helt inställd.

Det är inte första gången detta händer och som alltid gör Nobina ingenting för de strandande trafikanterna utan låter dem själva lösa sina resor. Ingenting görs trots att Nobina gång på gång inte klarar av att sköta busstrafiken. Det är konstigt att ett bolag får missköta sig gång på gång utan att kommunen reagerar. Det handlar ju om kommuninvånare som inte har någon annan möjlighet än att resa med buss hela vardagarna som blir konstant drabbade. Tidigare bolag hade inte denna stora mängd problem som Nobina har.

I andra kommuner med samma typ av väder och väglag fungerar busstrafiken bättre och inte på det usla sätt som den gör här i Sundsvall. Jag åker varje dag och det är mer regel än undantag att busstrafiken inte fungerar. Vems ansvar är det, Nobinas eller Sundsvalls kommun som har givit uppdraget till Nobina att sköta Sundsvalls busstrafik?

Lillian Larsson

SVAR DIREKT:

Hej Lillian, tack för att du hör av dig med viktiga synpunkter.

Jag vill börja med att beklaga att du, ditt barn och många andra resenärer drabbades när vi fick ta det tuffa beslutet att ställa in busstrafiken den 17 januari.

Vårt mål när du som kund reser med oss är att du ska uppleva att din resa är enkel och trygg. Att ställa all trafik är därför alltid ett tufft beslut att ta. Men både våra kunders och våra förares säkerhet är alltid högsta prioritet, och i Sundsvall har vi den senaste tiden upplevt kraftiga snöfall och svängande temperaturer som leder till ett mycket farligt väglag där vi inte längre kan garantera en trygg resa. Det är då vårt ansvar att ställa trafiken innan en olycka sker.

Den Nobina-bil som du beskriver var på väg för att assistera vid en olycka som inträffat. Det försvarar inte det stressade beteendet eller bemötandet, men kanske ändå kan ge förståelse.

Så fort beslut att ställa trafik är fattat så ska naturligtvis våra kunder informeras. Hållplatsinformationen har Nobina tyvärr ingen möjlighet att styra, men vi har en kontinuerlig dialog med Din Tur om hur vi tillsammans kan förbättra både information och skyltning så att man möts av korrekt information.

Med vänlig hälsning

Gunnar Larsby, Trafikchef Nobina Västernorrland

