Om alla körde som yrkesförare skulle nollvisionen vara ett steg närmare

En del insändare har kunnat läsas i ST där några, ofta anonyma individer, ondgör sig över yrkesförare i trafiken. Själv har jag tidigare under många år arbetat som yrkesförare. Jag har kört tiotusentals mil med timmerbil, buss och så kallade långtradare. Nu arbetar jag sedan flera år med annat men kör också nu bil minst 5 000 mil per år. Tycker därmed att jag har ganska bra koll på vad som händer i trafiken då jag sett en hel del under årens lopp. Inte är det yrkesförare som i huvudsak ställer till problemen i trafiken. Det finns naturligtvis rötägg också i den yrkesgruppen men jag vågar påstå att de allra flesta är mycket skickliga förare som sköter sitt jobb med beröm godkänt.

Dessa långsamt körande, köbildande och allmänt trafikrädda trafikanter borde nog överväga att skicka in sina körkort och fortsättningsvis åka kollektivt.

De som enligt min mening direkt eller indirekt är största orsaken till problemen i trafiken är alla de som menar att detta med att anpassa körningen efter rådande omständigheter är att alltid ligga minst 20 kilometer i timmen under rådande hastighetsbegränsning.

Insändare: Hastighet efter väglag och avstånd till bilen framför – låter det bekant?

De sitter med näsan 15 centimeter från framrutan, kramar ratten så knogarna är knallblå och ligger så nära mittlinjen de bara kan. Det är sådant som framkallar olyckor i form av bland annat idiotiska omkörningar, som absolut inte är försvarbart men fullt förståeligt. Dessa långsamt körande, köbildande och allmänt trafikrädda trafikanter borde nog överväga att skicka in sina körkort och fortsättningsvis åka kollektivt. Det skulle förmodligen minska både antalet trafikolyckor och hjärtinfarkter. När man sedan skriver om timmerbilar som framförs i 120 så kan man undra hur många exemplar man har i sin bokhylla av Fablernas Värld. Skulle alla köra som de flesta av våra yrkesförare så skulle nog Trafikverket snart nog kunna närma sig även sina mest orealistiska visioner.

Leif Grip, Fränsta

