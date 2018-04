Om alla ska bli nöjda kommer det inte byggas ett enda hus i Sundsvall

Jag läser debatten om Katrinehill och blir rädd över hur desperata politiker raggar enstaka valröster. På bekostnad av Sundsvalls utveckling. Det är en naturlag att så fort det ska byggas ett nytt bostadsområde så poppar en lokal motståndsrörelse fram. Fenomenet kallas NIMBY och står för Not in my backyard (inte på min bakgård). NIMBY-personer har själva tillskansat sig ett bra boende i ett attraktivt område, men vill inte ha nya grannar där. De vill ha full bestämmanderätt över närområdet trots att de inte äger marken som det ska byggas på.

Jag läser om Katrinehills NIMBY-grupp och deras protester. Skulle kommunen lyssna till alla deras invändningar kommer det troligen inte att finnas så många personer eller företag som är intresserade av att bygga i Katrinehill i framtiden. Området skapas då bara utifrån de närboendes krav och ingen hänsyn tas till de som vill flytta dit. Protestgruppen har dessutom (enligt ST) lyckats övertyga valröstfiskande politiker att köpa deras argument: ”Det saknas konsekvensutredningar kring Katrinehill ... och det är enkelt att gå protestgruppens krav till mötes…” är två argument från Liberalerna samtidigt som de själva inte verkar veta hur stora konsekvenserna verkligen blir om man genomför protestgruppens alla önskade ändringar. Jo, tjena! Den typen av resonemang kallas inkonsekvens.

Har dessa politiker brytt sig om att fråga alla Sundsvallsbor som är intresserade av att eventuellt bygga i Katrinehill vad de tycker, eller är de mindre värda?

Sedan anser Liberalerna att det är möjligt att uppnå konsensus i det hela, och då tänker jag att det inte kommer kunna byggas ett enda hus till i framtiden i Sundsvall i så fall. För när är det överhuvudtaget möjligt att uppnå konsensus? Och har dessa politiker brytt sig om att fråga alla Sundsvallsbor som är intresserade av att eventuellt bygga i Katrinehill vad de tycker, eller är de mindre värda? Själv känner jag dessutom flera som i dag bor i närområdet av Katrinehill och som är positiva till byggandet, men som inte vågar uttala sig för att stämningen är så oerhört hätsk från de protesterande.

Kommunen kommer få överklaganden oavsett hur mycket eftergifter de gör i Katrinehill. Det ligger i sakens natur. Allt som Liberalerna möjligen åstadkommer är att projektet försenas avsevärt och i värsta fall läggs ned, på grund av att området blir mindre attraktivt att bygga eller att konjunkturen svänger. Nej, jag hoppas att våra politiker är rakryggade och inte skapar prejudikat som innebär att Sundsvall aldrig mer kommer kunna bygga nya större bostadsområden i närheten av redan befintliga bebyggelser. För om kommunen lägger ned Katrinehill har Sundsvallsborna lärt sig att med rätt NIMBY-taktik så viker sig politikerna för att desperat vinna några enstaka röster i nästa val. Sundsvall har då fått ett ”Lex Katrinehill”.

