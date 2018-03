Peder Björk: Luthman har blivit förblindad i sin iver att kritisera oss

Replik på Vi borde ha synat formandet av Stadsutvecklingsbolaget bättre, ST 22/3.

I sitt agg mot Socialdemokraterna verkar Annelie Luthman (L) blivit så förblindad att hon i en insändare ber om ursäkt för ett beslut som inte alls handlar om det som hon sedan kritiserar. Hon har helt enkelt blandat ihop innehållet i två ärenden som togs med flera månaders mellanrum.

I sin insändare blandar Luthman ihop projektet Sundsvall 400 år (om firandet av detta jubileum) med utvecklingen av Sundsvalls stadskärna som genomförs tillsammans med näringslivet och där målsättningen är att bli utsedd till ”Årets stadskärna 2021”. Det senare arbetet bedrivs genom Stadsutvecklingsbolaget AB som ägs av Fastighetsägarna Mittnord AB och På Stan’s Näringsidkare ekonomisk förening. Genom ett samarbetsavtal medfinansierar Sundsvalls kommun det arbetet med 650 000 kronor per år, vilket motsvarar en tredjedel av kostnaden. Detta beslut fattades i bred politisk enighet i kommunfullmäktige.

Firandet av Sundsvall 400 år är ett helt annat beslut som även det i bred politisk enighet beslutades av kommunfullmäktige. Där har vi beslutat om ramarna för ett firande som ska sträcka sig över hela året 2021 och involvera så många Sundsvallsbor som möjligt. Det arbetet leds av Sundsvalls kommun där arbetet påbörjas under 2018, men en projektledare tillsätts först under 2019. Till detta kan tilläggas att under utarbetandet av beslutet involverades hela kommunstyrelsen i beredningen av ärendet och framöver kommer en politisk referensgrupp kopplas till projektet.

Slutligen är det märkligt och enligt min mening helt osakligt när Luthman påstår att det skett ett informellt beslutsfattande i två ärenden som hon själv varit med och fattat beslut om. Båda ärendena har beretts av tjänstemän och beslutats i flera instanser innan besluten i kommunfullmäktige. Luthmans iver att kritisera Socialdemokraterna tycks tyvärr förblinda mer än att bara bland ihop två ärenden med varandra.

Peder Björk (S)

Kommunstyrelsens ordförande

