Peder Björk: Självklart skulle du ha fått svar tidigare – vi jobbar med dialogen

Replik på Mycket har förändrats i mina drömmars stad, ST 15/11.

I en insändare är Olle Wallin kritisk till utvecklingen i Sundvall och förmågan från kommunorganisationen att svara på frågor.

När det gäller de brev som Wallin skickat till kommunstyrelsen och mig som ordförande så skulle de ju så klart ha svarats på så snabbt som möjligt. Jag kan inte annat än att be om ursäkt för att så inte har skett. Vi kommer följa upp detta så att det kan undvikas i framtiden. Det kommer så klart många synpunkter och frågor krav till kommunorganisationen, inklusive de kommunala bolagen. Vi har inte i kommunstyrelsen beslutat om på vilket sätt varje sådan fråga ska behandlas, utan det bedöms från fall till fall. På liknande sätt redovisas inte varje enskilt brev för kommunstyrelsen, utan det bedöms från fall till fall om det är en politisk fråga eller en fråga som hanteras av tjänstemän.

Sundsvall växer och det händer mycket runt om i kommunen. Jag välkomnar självklart en aktiv samhällsdebatt om hur vår stad ska utvecklas. En viktig pusselbit för fortsatt tillväxt är att företag vill bedriva verksamhet och utvecklas i Sundsvall. Just därför satsar vi i den politiska majoriteten, (S), (V) och (C), ytterligare 500 000 kronor per år de kommande åren för att stärka arbetet riktat till små och medelstora företag. I början av mandatperioden inrättade vi även en inflyttningslots som stöd i företagens rekryteringsarbete.

En gemensam utmaning framöver är kompetensförsörjning och där ser vi nu till att utveckla den kommunala skolverksamheten för att möta detta. För att Sundvall ska fortsätta växa krävs att vi är många som tillsammans drar åt samma håll. Sundsvalls kommun har ett särskilt stort ansvar – inte minst i att säkerställa en god dialog.

Peder Björk (S)

Ordförande kommunstyrelsen

