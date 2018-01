Polisen glider runt som tuppar i Timrå – men var är ni på kvällen?

Polisen i Timrå slår sig för bröstet och stationerar sig i Timrå igen. De säger att de ska få ordning på buskörningen på NHK arenas parkering som sker på kvällarna. Detta skrevs i ST för en tid sedan, och har fått fortsätta ett par år till sedan dess. Ännu fortgår det.

Dessa fina Volvobilar med blåljus kan skymtas dagtid glidandes runt centrum som en tupp med kammen på hög höjd. Att vara på parkeringen kanske är för sent för lagens långa arm? Buset på kvällarna får hållas trots att polisen säger att det är förbjudet. Jag och flera med mig undrar varför det får fortsätta.

Jag ringde in till polisen sent en kväll, och fick till svar ”vi har en bil i närheten och skickar dit den direkt”. Jag var själv där på två minuter och spanande efter ett blåljus men ingenting hände under de följande 30 minuterna.

Vi är många som blir störda i friden boendes på ”Blåsåsen” – det börjar bli olidligt!

Mhnsson

