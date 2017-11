Replik: Det ska bli lättare att nå Gillebergets hälsocentral i fortsättningen

Replik på Privatisera hälsocentralen i Skönsberg – omöjligt att komma fram, ST 22/11.

Tyvärr har det varit svårt att komma fram via telefon till hälsocentralen Gilleberget den senaste tiden. Vi har varit underbemannade efter att medarbetare gått i pension eller slutat av andra anledningar och arbetet att rekrytera ersättare för dem har dragit ut på tiden.

Därför har vi helt enkelt inte haft tillräckligt med personal för att kunna ta hand om telefonbokningar så bra som ni patienter har rätt att förvänta er.

Men rekryteringsarbetet har gett resultat. Vi har ny personal på väg in som just nu håller på att bli inskolade. Med dem på plats kommer vi att kunna förstärka och förbättra möjligheterna för er patienter att nå oss för att göra telefonbokningar.

Vi jobbar även med andra lösningar för att förbättra tillgängligheten. Efter årsskiftet ska det till exempel bli möjligt att göra bokningar via webben för enklare ärenden och redan nu kan man göra tidsbokning till lab via webben. På så sätt avlastar vi så att det samtidigt blir lättare att nå oss via telefon.

Marie Norberg

Enhetschef Gillebergets hälsocentral

