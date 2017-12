Riksdagen – ett föga underhållande stand up-program

SVT2 sänder nästan varje dag ett stand up-program som varken är underhållande, roligt eller intressant. Det jag talar om är direktsändningar från riksdagen. Här ställer man frågor som besvaras med motfrågor. Jag måste erkänna att våra politiker, åtminstone de som överhuvudtaget visar sig, är skickliga på att tala utan att säga någonting.

För Plus-kunder: Jörgen Berglund (M) till riksdagen – lämnar oväntat framtidsbesked

I vår riksdag sitter 349 "riksdagshen" som har sin försörjning garanterad nu och framöver. Okej, vi har den styrelse vi förtjänar. Vi har i vårt land varit förskonade från många svårigheter genom att vi inte blivit inblandade i krig. Detta förmodligen beroende av skickliga och anpassningsbara politiker.

Men det var då, nu är nu. Våra nuvarande lagstiftare (beslutsfattare), eller rättare sagt yrkespolitiker, gör allt de kan för att övervärdera sina egna roller och därmed sitt ekonomiska utfall. Jag förstår naturligtvis att det finns mycket goda och ideella ambitioner och engagemang. Men sådant avtrubbas snabbt i den politiska köttkvarnen.

För Plus-kunder: Stefan Löfven nobbar duell med Emil Källström i Västernorrland: "Det finns andra han kan möta"

Jag är övertygad om att politiken måste få en renässans. Politiken behöver hitta nya vägar och nya sätt att, inte övervara, utan mer motsvara ett förtroende som man iklätt sig. Den gamla politiska strukturen har faktiskt överlevt sig själv. Och nya tider behöver nya grepp och lösningar.

Ni som är skickliga att använda sociala medier, starta upp ett #metoo även för politiken. Politiken berör nämligen oss alla, me and you. Och allt vad politiken beslutar om får konsekvenser för oss alla.

Rune Östberg

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Läs också:

► Vi ser igenom ert röstfiske – ni har inte visat solidaritet

► Var lugn, snart sker ett maktskifte

► Jag ifrågasätter Löfven och Anderssons mantra – går det verkligen så bra för Sverige?