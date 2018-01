S: Att kunna låna sportutrustning öppnar upp föreningslivet för fler barn

Det finns i dag stora skillnader mellan hur mycket olika grupper i samhället utövar idrott på sin fritid. Vi kan se att barn som har föräldrar med akademisk examen idrottar i större utsträckning än barn till föräldrar med enbart gymnasieutbildning. Barn till ensamstående idrottar i mindre utsträckning än barn till sammanboende föräldrar och vi kan även se att deltagandet i sportaktiviteter skiljer sig mellan bostadsorter. Dessa skillnader påverkar hela samhällsgrupper men har ännu större konsekvenser på individnivå. En aktiv fritid med möjlighet till idrottsutövande öppnar många dörrar in i samhället och ger goda möjligheter till ett rikt socialt liv. Samtidigt ger ökad rörelse även bättre hälsa och välmående. Under de senaste åren har hälsoklyftan mellan olika grupper ökat i samhället och hälsan har tyvärr blivit en klassfråga. Det är en utveckling som vi vill vända.

Grunden för ett aktivt liv bygger vi hos barnen. Aktiva barn som ägnar sig åt idrott och friluftsliv får en ökad folkhälsa, lär sig genom idrotten att samspela med andra människor och kan även få nya kompisar genom idrotten. Vi socialdemokrater vill ge alla barn och unga möjlighet att delta i ett rikt idrottsliv på sina villkor och oavsett föräldrarnas inkomst. Därför är det viktigt att avgifterna är låga, så att inte idrottsutövandet blir en klassfråga.

Det underlättar även för föräldrar med skral ekonomi att kunna låna ­utrustning man ­behöver under en tid när barnen ­växer snabbt.

Tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet har vi satsat rekordmycket pengar på att stärka föreningslivet i Sundsvall sedan vi tog över makten 2014. Det är också därför vi har drivit och nu ser till att Sundsvalls kommun öppnar ett tredje sportotek i Ljustadalen där barn och unga under 25 år kan låna sportutrustning gratis under två veckor i taget. Att kunna låna ett par skridskor eller en innebandyklubba ger möjlighet att prova på nya idrotter och minskar trösklarna för att kunna ta sig in i föreningslivet. Det underlättar även för föräldrar med skral ekonomi att kunna låna utrustning man behöver under en tid när barnen växer snabbt.

Många barn och unga har redan passat på att låna sport- och fritidsutrustning gratis på något av de två sportotek som vi under såg till att öppna i Skönsberg och Sallyhill. Vi är stolta och nöjda över att Sportoteket har blivit så uppskattat men framför allt är vi stolta över att vi genom medvetna politiska beslut har förbättrat möjligheten för fler barn att kunna få utöva idrottsaktiviteter i Sundsvall.

Åsa Ulander, (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Marie Sjöbom Olsson, Socialdemokraterna Norra Skön

Jan Lahti, Socialdemokraterna Nacksta/Sallyhill

Johan Hörting, Socialdemokraterna Södra Skön

