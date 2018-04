S: Dieselförbud är inte aktuellt i Sundsvall – men det var fel att kalla dem miljöbilar

Replik på L: Diesel är fortfarande ett bra miljöval på landsbygden, ST 8/4.

Liberalernas toppkandidat till kommunfullmäktige Fáten Nilsson undrar hur vi socialdemokrater ser på regeringens besked att ge möjlighet för kommuner att inrätta nya miljözoner, där dieselbilar inte tillåts köra, på vissa av stadskärnans gator. Det korta svaret är att vi inte tycker att det är en modell som passar Sundsvall.

Vi har förståelse för att regeringen väljer att ge kommuner den här möjligheten. I flera av landets största städer finns det många gator med höga halter av utsläpp som riskerar att påverka människors hälsa. Samtidigt förstår vi den frustration som många dieselbilägare nu känner. Att politiker från flera olika partier, särskilt tydligt under den borgerliga regeringen 2006–2014, valde att benämna dieselbilar som miljöbilar gjorde att många valde att köpa en dieselbil. Att bara några år senare börja diskutera olika former av förbud riskerar såklart att påverka människors vardag. Det här måste politiken ta lärdom av. Att kalla bilar för miljöbilar, för att ändra sig några år senare, blir inte bra. Här behöver de politiska partierna akta sig innan man ger sådana definitiva besked. Jag hoppas att också Liberalerna, som satt i regering under tiden dieselbilen miljöklassades, tar lärdom av detta.

Socialdemokraterna i Sundsvall har tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet (inte Miljöpartiet som Fáten Nilsson påstod i sin insändare) haft väljarnas förtroende att styra Sundsvall de senaste fyra åren. Om vi socialdemokrater får väljarnas förtroende att fortsätta leda Sundsvalls kommun är det inte aktuellt att genomföra ett dieselförbud i Sundsvall. Vi behöver vidta åtgärder för att minska utsläppen från biltrafiken i delar av centrala stan. Men vi är övertygade om att andra åtgärder, till exempel fortsatta satsningar på kollektivtrafiken, också kommer kunna bidra till en bättre luftmiljö i de centrala delarna av vår kommun.

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande

Niklas Säwén (S), ordförande Socialdemokraterna i Sundsvall

