Skandaler har blivit vår vardag – det spelar ingen roll vem som sitter vid makten

Jag har funderat en del på hur det kommer sig att en protest som BB-ockupationen i Sollefteå inte kommit längre till sitt mål, att åter öppna BB i Sollefteå. Jag tror det är för att man håller sig till den spelplan som våra politiker ställt upp och då kan man räkna med att oavsett vilken färg nästa regionmajoritet får, så blir det näst intill ingen skillnad under de kommande fyra åren. Man kommer att skylla på oppositionen och att man tyngs av stafettläkarinköp, men inget nytt kommer att hända. Sedan kommer det säkert att ske nya skandaler där skattepengar i mångmiljonbelopp kommer att betalas ut till någon hög administratör som gjort en tabbe och avgått tidigare än sitt kontrakt.

Varför håller vi dessa politiker om ryggen?

Vi vet vad som kommer att hända och ändå reagerar vi knappt, det är som att vi blivit så vana vid dessa skandaler att vi inte ens reflekterar över att det är våra skattepengar som utnyttjas skamlöst av våra lokala politiker. Här finns det miljarder som kan sparas och som måste finnas som ett rött skynke under politikerna på riksnivå, men i stället stryper man kranen för de som söker stöd via sjukförsäkringen. En försäkring som är fullt underbyggd via arbetsgivarnas avgift till staten, vad går dessa pengar till? Är det så viktigt för våra politiker att skydda sina egna lokala partivänner att man kan gå över lik, som det i värsta fall kan bli med den tuffa linje man gett Försäkringskassan?

Jag blir frustrerad och besviken på våra politiker, som hela tiden bara verkar se till sin egen organisation och sina partivänner. Som politiker måste man också tänka på de som gör att man sitter i en politisk position och varifrån man får sin lön. Vad händer om ni mer och mer främjar er från era väljare och ser er själva som mer framstående i samhället, då kommer demokratin som vi känner den att rämna. Som politiker bör man titta bakåt på tidigare politiker och se att där brann man för att förändra samhället till något bättre och inte enbart för egen ekonomisk vinning.

Sedan måste jag också kritisera media som är så politisk bakbunden att man inte vågar visa att man inte håller med sitt eget parti i vissa frågor. Ta till exempel Norges reform där man över en natt skiftade från landstingsvård till statlig sjukvård, all media i Sverige var negativ. Varför var man inte som alltid, neutral i sin rapportering?

Senast jag läste något om Norges reform var när ST hade hittat någon liten negativ sak om landstingens centralisering, och då handlade det inte ens om sjukvården. Var kan man då säga att svensk media har sin lojalitet, hos makten eller hos folket? Kan det kanske vara orsaken att våra dagstidningar tappar mark, man har blivit politiskt avsnoppad? Man lyder tydligen makten och vågar inte kritisera den för mycket för man är rädda om sin egen skattepeng.

Demokratie

SVAR DIREKT:

Hej Demokratie! På nyhetsplats tar vi inte ställning, vi har heller inget ”eget parti” att förhålla oss till. På ledarplats däremot så bedriver vi opinionsjournalistik, där syftet är att framföra åsikter.

Med vänlig hälsning

Karin Näslund, chefredaktör ST

