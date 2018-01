Skattepengar ska man förtjäna – vi som går på matcherna kan rädda GIF

Replik på Kommunens Judaskyss till Sundsvalls bästa marknadsförare, ST 16/1.

Eftersom du är nyinflyttad kan jag ge dig en kort historia om distriktets idrott. Sundsvall Dragons med SM-guld i bagaget gick i konkurs med dunder och brak. Deras öde kan du nu följa i tingsrätten. Innebandyn har Granlo BK som efter rekonstruktion blivit av med stora skulder, harvar på och kämpar vidare. Sundsvall Hockey är skuldsatta upp över öronen men ingen rekonstruktion ännu, där försöker man i alla fall göra rätt för sig.

Sedan kan vi vända blicken mot vår grannkommun där haveriet är totalt. Timrå IK har varit på fallrepet i tio år. Man har genomgått rekonstruktion och fått flera räddningspaket från kommunen. Där har skattebetalarna säkerligen gått in med över 100 miljoner, nu har kommunen investerat så mycket i bubblan Timrå IK att man måste fortsätta pumpa in miljoner för att inte behöva ta på sig dumstruten. Senast förra våren var man tvungen att gå in med tio nya friska miljoner för att undvika konkurs. Frågan är väl bara när nästa krav på kommunen kommer?

Om fotbollen betyder så mycket för Sundsvallsborna skulle det räcka med att hälften av alla som går på matcherna donerar 60 kronor i månaden för att kompensera det förlorade bidraget från kommunen. Personligen gör jag gärna det för att ha ett allsvenskt lag. Skattepengarna skall man få om man ser till att följa de regler kommunen satt upp.

Regler är regler

