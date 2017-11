Ta ner Foppas tvångströja och gör det enkelt att vara Giffare

Spänning in i det sista. Ungefär som vanligt. Som Giffare är man bortskämd med dramatik. Handlar det inte om streckstrid så är det ekonomin som får kvala.

Det finns inget kreativt i att gnälla över sakernas tillstånd. Jag är säker på att ledningen för GIF Sundsvall gör sitt bästa för att locka fler åskådare till matcherna och för att skapa en bättre ekonomi. Som före detta sundsvallare känner jag inte heller att jag har rätten att tillskriva mina tankar alla i stan. Men till detta uppenbart svåra arbete med ekonomin kommer här två konstruktiva förslag som i ett skulle ge föreningen klirr i kassan:

1. Befria Foppa från tvångströja nummer 10. Leif Forsberg i all ära, men det finns andra Giffare som är viktigare för laget här och nu. Hissa ner tröja nummer 10 från det imaginära taket och ge siffran till någon som kan växa in i rollen. En spelare som nästa generation Giffare ser upp till. Mig veterligen är just den tröjan populär, och det skulle märkas på tröjförsäljningen.

För Plus-kunder: Eric Larsson om vem han vill se som sin ersättare i GIF Sundsvall: "Han är som klippt och skuren i den rollen"

2. Fixa en bättre webbshop. Det ska vara enkelt att visa att man är Giffare. Oavsett var man bor. Att köpa GIF-merchandise på nätet måste därför fungera tusen gånger bättre än det gör i dag. Byt ut sortimentet och sätt upp en ordentlig webbshop. Sorry, Intersport Birsta, det funkade inte.

Kom igen nu, gör det enkelt att vara Giffare!

Kristofer Sandberg, Stockholm

