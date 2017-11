Till revolutionens försvar – vi behöver en annan värld

Med anledning av ledaren Petter Bergner: Uppmärksamma minnesåret 2017 med en bildningsinsats, ST 7/11.

Bergner blandar ihop revolution med kontrarevolution och glömmer liberalismens brott.

Oktoberrevolutionen är den händelse som väckt mest förhoppningar bland världens arbetare. Samtidigt den händelse som väckt mest skräck hos de rika och den härskande klassen.

Det första bolsjevikerna gjorde efter maktövertagandet var att stoppa världskriget som pågått sedan 1914 och var en av orsakerna till revolutionen, godsägarna störtades och bönder fick jord. Det infördes rätt till skilsmässa och abort, att homosexualitet blev lagligt, Finland och andra nationer fick självständighet med mera. Rättigheter som var unika.

Läs också: Kommunistiska Partiet svarar Petter Bergner: "Vi kommunister har dragit lärdom"

Oktoberrevolutionen skrämde också svenska kungen och borgarklassen till att införa rösträtten 1918.

Märkligt när Bergner skriver om reformistiska arbetarrörelsens ”fredliga former” är att föredra. Bergner trollar bort världskriget! Bolsjevikerna bröt med socialdemokratiska arbetarrörelsen när dessa stödde borgarnas krig 1914.

Vilka kämpade emot stalinismen? Inte var det några liberaler utan det var ledarna för oktoberrevolutionen.

När Bergner angriper Lenin för elitism och intolerans köper han och sprider Stalin-diktaturens historieförfalskning. Tvärtom var Lenins bolsjevikparti fullt med debatter. Lenin själv hamnade ofta i minoritet och fick kämpa för att få med sig majoriteten. Det gällde både innan revolutionen och efteråt.

Stalinismens diktatur på 30-talet utgjorde en politisk kontrarevolution. Den orsakades av revolutionens isolering i ett fattigt land och bestod i att arbetarklassens slogs tillbaka. Stalin kunde upprätta sin diktatur först efter ett inbördeskrig där bolsjevikpartiet krossades. Vilka kämpade emot stalinismen? Inte var det några liberaler utan det var ledarna för oktoberrevolutionen. Trotskij var huvudanklagad i Stalins Moskva-processer. Hans anhängare mördades och skickades till Gulag.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Även internationellt slogs arbetarklassen tillbaka under 30-talet. I borgerliga stater ledde det till nazism och fascism. Vad gjorde då Bergners liberaler under denna epok där de hade inflytande? Tyskland var viktigaste landet just då. I mars 1933 röstade samtliga liberala riksdagsledamöter för en lag om att ge obegränsade befogenheter till Adolf Hitler. Därmed blev Hitlers koncentrationsläger och utrotning av socialister, judar med flera formellt laglig.

I Sverige använde arbetsgivare fascistiska strejkbrytare mot arbetarkampen. Regeringen ledd av liberalen C. G. Ekman skickade flera gånger in militär för att knäcka arbetarnas protester. Mest känt är skotten i Ådalen 1931. Detta var alltså liberalernas alternativ.

Jag kan dock hålla med om Bergners rubrik: ”Hundraårsminne som manar till bildning”. Lärdomarna från revolutionen behöver studeras av alla som kämpar för att förändra samhället i dag. Verkligheten är bästa argumentet mot kapitalismen. Världen håller på att slitas sönder av våld, terror, orättvisor och miljöproblem. En annan, socialistisk värld är inte bara möjlig utan en nödvändighet.

Per Johansson, Rättvisepartiet Socialisterna

Läs också:

► För Plus-kunder: Demokratin under press: Liten guide – så här känner du igen en demokrati

► Debatt:”Låt demokratiseringen börja i partierna”