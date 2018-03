Timråbo: Målet är att sänka energiförbrukningen

Replik på Höjda hyror men kalla element – jag har bråkat länge med Timråbo, ST 23/3.

Vårt mål är nöjda hyresgäster. Upplevs brister i boendet vill vi att våra hyresgäster alltid kontaktar vår kundservice.

Just nu pågår AB Timråbos största satsning någonsin gällande förbättringar av våra fastigheters värmesystem. Under 2018/19 byter vi ut alla undercentraler och automatiserar värmen fullt ut. AB Timråbo har som alla fastighetsföretag målet att sänka sin energiförbrukning till en rimlig och miljövänlig nivå. Timråbo har då satt sin standard till att ha en inomhustemperatur på 20-21 grader på vanligt boende och 21-22 grader på plusboende. Temperaturen mäts i vistelsezonen i lägenheten en meter in i rummet och en meter ovan golv.

Vi beklagar om vi brustit i vår leverans, signaturen ”Missnöjd Timråbo” är välkommen att kontakta oss för åtgärd av eventuella fel.

Micael Löfqvist

Vd, AB Timråbo

