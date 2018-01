Trampa inte snett – då blir du inte insläppt på kasinot

Lördag kväll den 20 januari hade jag, min hustru och två hitresta vänner för avsikt att besöka Casino Cosmopol.

Vi inledde kvällen med ett restaurangbesök och därefter beslutade vi att ta en promenad till kasinot, trots min hustrus ömmande höft och ben. Det var ju trots allt inte så långt att gå.

Väl framme går min hustru till garderoben för att lämna sitt ytterplagg, hon får då reda på att hon måste lösa entré först. När hon går från garderoben tar hon ett ”snedsteg” på grund av sin ömmande höft och ben och efter att vi alla fyra betalt avgiften kommer dörrvakten fram till min hustru och meddelar att hon är för berusad för att släppas in på kasinot. Förvånade försöker vi förklara att ”snedsteget” berodde på en ömmande höft och ben och inget annat. Men med en dåres envishet hävdade dörrvakten att han gjort sin bedömning och att det inte fanns något som helst utrymme för diskussion, men övriga var välkomna att gå in. Trodde han verkligen att vi övriga skulle gå in och lämna min hustru utanför?!

Visst är det bra att kasinot inte släpper in berusade personer men då måste man ha kompetent personal som kan göra en korrekt bedömning.

Efter denna incident har det diskuterats vid fikabordet på våra respektive arbetsplatser och där har det framkommit en del underliga avvisanden från kasinot. Bland annat en man, med väldigt låg berusningsgrad, avvisades på grund av att han råkat snubbla i trappen på väg in. En ms-sjuk kvinna avvisades när hon anlände stödd av två vänner med motiveringen att hon var så berusad att hon inte kunde gå själv. Till saken hör att hon och hennes vänner inte förtärt en droppe alkohol!

Visst är det bra att kasinot inte släpper in berusade personer men då måste man ha kompetent personal som kan göra en korrekt bedömning och inte en person med grava attitydproblem.

Vi har besökt Casino Cosmopol i Sundsvall för sista gången, och till er som funderar på att göra ett besök vill jag säga, kolla först, noggrant, att ni inte har några fysiska problem för på Casino Cosmopol i Sundsvall bedöms detta som höggradig berusning.

Cosmopol, nej tack

SVAR DIREKT:

Vi beklagar givetvis att skribenten har haft en negativ upplevelse hos oss. Jag har själv varit i kontakt med honom och framfört en ursäkt, vilken har accepterats.

Henrik Lindgren

Kasinochef i Sundsvall

