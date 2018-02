Varför visas inte serieledarnas matcher i tv?

Jag måste säga att det är enormt pinsamt av C More att inte visa fler matcher med Timrå IK – som inte legat sämre än tvåa under hela säsongen – i sina vanliga kanaler utan dessa måste man streama.

Modo, som ligger mer än 20 poäng efter, får sina matcher visade på de ordinarie sportkanalerna. Detsamma gäller för AIK, enbart för det är ett Stockholmslag, och Leksand, enbart för att det är Sveriges kultlag. Skandal!

Våga vägra C More

