Vi elöverkänsliga blir sjukare av att uppsöka vård – hur ska vi orka strida för vår rätt?

Med anledning av Plus-artikeln Elöverkänsliga Märta får inte vård i sjukhusets elsanerade rum: "Inte riggat för det", ST 5/4.

Jag är mycket elöverkänslig och ljuskänslig. Min lägenhet är inte strålskyddad. Tvärtom. Den och jag blir nu ännu mer bestrålade, när kommunägda Härnösandshus installerar trådlöst bredband i våra lägenheter. Både kommunen och Härnösandshus känner till riskerna med strålningen. Det finns inget ställe jag kan fly till.

Så många seriösa vetenskapsmän inom området trådlös teknik från hela världen är eniga om hälsoriskerna med den trådlösa tekniken, för allt levande. De varnar för tekniken år efter år – för döva öron – speciellt i Sverige. Fuskforskning finns det gott om, för att dölja riskerna.

Andra patienter och jag har begärt att få återhämta oss i det elsanerade rummet på Sundsvalls sjukhus direkt efter varje besök i vårdens specialiserade lokaler. Det elsanerade rummet är ett vanligt vårdrum med två elsystem. Vid överkänsligas behov av rummet växlar en tekniker om från vanlig el till elsanerat läge. Rummet används hela tiden. Många elöverkänsliga kan återhämta sig hemma efter besök i vården, men några svårt känsliga kan inte det.

Vi elöverkänsliga har alltså blivit sjuka av strålningen från den trådlösa teknikens mikrovågor och en del också från all annan elutrustning. I alla vårdlokaler finns det massor av strålning, det vill säga elektromagnetiska fält, EMF. Blir vi utsatta för mer EMF än hemma, som till exempel i vården, blir vi mycket sjukare. Alltså uppstår vårdskador. Sådana skall enligt patientlagen undvikas, när det är möjligt.

Min erfarenhet är att minst ett dygn i det elsanerade rummet direkt efter besök i vården gör att man slipper bli sjukare. Jag har fått använda rummet några gånger, andra gånger inte. En gång för sex år sedan blev jag så sjuk, att jag inte kunnat återhämta mig mer än marginellt. Många gånger har jag tvingats avstå från vård, då man nekat mig återhämtning i det elsanerade rummet. Någon förklaring har inte gått att få.

Nu har Per Skude, patientsäkerhetsansvarig i Regionen, förklarat att vi bara behöver be om att få återhämta oss i det elsanerade rummet, om vi behöver det. Kommer det att fungera? Om vi nekas, ska vi enligt Per Skude vända oss till verksamhetschefen för kliniken, till Hälso- och sjukvårdsnämnden och i sista hand till sjukhusdirektören. Hur ska vi svårt sjuka orka strida på detta sätt? I en akut situation är det omöjligt. Varför får vi inte vård på samma villkor som andra – utan diskussion? Vården ska ske i samråd med patienten.

Märta Tollet Sjölund

