Marcus Bohlin: När bussen inte går är det svårt att åka kollektivt

Låt bilen stå!

Åk kollektivt!

Fler måste ta cykeln!

En promenad till jobbet är nyttigt för dig!

Uppmaningarna till oss Sundsvallsbor om hur vi ska ta oss till jobbet är många och ständigt återkommande. Nu senast var det den nye regiondirektören Hans Wiklund som uppmanade oss västernorrlänningar att åka mer kollektivt när vi pendlar mellan länets olika kommuner.

Alla dessa uppmaningar är förstås välmenande och enkla att instämma i. Det är klart det är bättre för miljön att vi åker kollektivt än att var och en sätter oss i en bil till och från jobbet. Och det är klart att den motion som cykling eller promenader ger – särskilt i en backig stad som Sundsvall – är mer hälsosamt än ett stillasittande bilåkande.

Den som vill göra gott har det emellertid inte så enkelt. Trottoarer och cykelbanor är ofta ofarbara och ibland direkt livsfarliga när de är snedplogade och isiga så att man ofrånkomligen glider rakt ut i körbanan. Samtidigt har vi denna vinter fått se hur busstrafiken i centrala Sundsvall ställs in så fort det snöar eller termometern lyckas kravla sig upp över nollan. Det gör det minst sagt vanskligt att förlita sig på kommunens kollektivtrafik – eller på att cykelbanorna ska vara plogade – för den som har en viktig tid att passa.

Visst har denna vinter varit extra besvärlig med stora mängder snö och flera dagar av ishalka, men är det någon gång det blir extra viktigt att kollektivtrafiken går som utlovat så är det när man uppmanas att ställa bilen på grund av halka eller eländigt väglag.

I Västernorrland har vi 545 registrerade bilar per 1000 invånare (att jämföra med 478 per 1000 i riket). Många hushåll, särskilt om man inte bor centralt, har här två bilar. Det är ganska stor skillnad på att bo i Stockholm (med 402 bilar per 1000 invånare) där kollektivtrafiken är välutbyggd och går med korta intervaller hela dagarna och att bo i till exempel Matfors eller Kovland och mer eller mindre vara helt beroende av bilen för att få hämtningar/lämningar av barn att synka med arbetstiderna.

Visst finns det en förbättringspotential vad det gäller att använda kollektivtrafiken i Sundsvall, särskilt för oss som bor i de centrala delarna av staden. Men då vill det till att bussarna faktiskt går i ur och skur så att man vågar lita på att de kommer när man står där på hållplatsen och har en viktig tid att passa.