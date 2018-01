Marcus Bohlin: Sundsvallspartiet får hyfsa sitt språkbruk om det vill tas på allvar

Sundsvallspartiet, det parti Else Ammor drog igång efter att hon tvingats bort från socialnämnden och lämnat Moderaterna, lever vidare, med aktivitet främst på Facebook. Om inget oförutsett händer så lär partiet göra ett nytt försök att ta sig in i kommunfullmäktige i september. I förra valet lockade partiet 719 personer (eller 1,12 procent av de röstande i Sundsvall), så det måste till en betydligt bättre valkampanj om partiet ska lyckas knipa några mandat. Särskilt när det från och med årets val införs en treprocentsspärr för att kvala in i de lokala församlingarna. Men hur det kommer att gå i höst vet vi förstås först om åtta månader.

Sundsvallspartiet och Else Ammor tillhör de mest ihärdiga kritikerna av kommunens skövling av Petersvik och byggandet av en logistikpark i området. En fråga där övriga partier och politiker antingen driver på för en logistikpark eller åtminstone inte aktivt opponerar sig mot projektet. Om inte annat har partiet ett existensberättigande för dennas frågas skull.

Partiet har också drivit Ammors gamla käpphäst om att socialnämnden i Sundsvall är underfinansierad, något som är svårt att inte hålla med om när man betänker att nämnden trots ständiga sparpaket endast några få gånger under de senaste decennierna har klarat av att hålla sin budget. I förra valet kampanjade partiet också mot avgifterna på Sundsvallsbron och mot en vidare utarmning av Sundsvalls sjukhus (fastän detta inte är en kommunal fråga utan faller inom landstingets ansvarsområde).

En sak är i alla fall klar: Om Sundsvallspartiet vill tas på allvar så måste dess företrädare hyfsa sitt språkbruk.

Visst finns det potential för ett lokalt småpopulistiskt missnöjesparti i Sundsvall, även om Petersviksfrågan inte räcker som väljarmagnet för att kamma hem tillräckligt med röster. En sak är i alla fall klar: Om Sundsvallspartiet vill tas på allvar så måste dess företrädare (är det någon fler än Ammor som fortfarande är aktiv?) hyfsa sitt språkbruk. På Facebook skriver partiet saker som: "Kanske de jäxla värdelösa ärthjärnorna till s.k. politiker i Sundsvalls kommun…" eller "de fega, fula skitstövlar som befolkat den politiska landstingsledningen de senaste mandatperioderna. Syltryggar och mobbare är vad de är."

Är det ens tänkt att man ska ta ett parti som har en lila skvader som sin logotyp på allvar?

Det är ett språkbruk som inte syftar till att föra någon konstruktiv debatt i sakfrågorna, utan det är verbala spyor på de politiska motståndarna. Sådant hör inte hemma i ett politiskt parti som aspirerar på att bli folkvalt och komma in i kommunfullmäktige. Jag ser gärna hårda debatter i sak, men det är viktigt att skilja på sak och person. Och det bidrar inte med någonting att kasta invektiv omkring sig eller kalla sina motståndare för nedsättande saker.

Men kanske satsar man på att vinna de väljare som inte tycker att det är så viktigt att vara fin i kanten utan att man hellre ska prata som vanligt folk?

Slutligen en lite mindre seriös fundering: Är det ens tänkt att man ska ta ett parti som har en lila skvader som sin logotyp på allvar