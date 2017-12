Lina Norberg Juuso: Nu kommer männen – välkomna!

Det globala upproret har nu också börjat gå in i fas två. Nordiska museet samlar in berättelser från upproret för digital bevaring. Material ska samlas in för framtida forskning. Jämställdhetsministern Åsa Regnér (s) mötte den 11 december representanter från de olika branschupproren i Rosenbad för en diskussion om vad nästa steg blir.

En partipolitisk och religiöst obunden sajt och fond har startats. Den heter Min upprättelse och syftet är att stötta utsatta, stoppa förövare och påverka samhällsklimatet. Min upprättelse samarbetar med välkända advokaten Elisabeth Massi Fritz som är sakkunnig om sexualbrott. Hon har varit en av de som deltagit i debatten och bland annat upplyst om kvinnans rätt till ett målsägarbiträde, finansierad av staten, när en förundersökning om brott inleds. På arbetsplatser arrangeras kurser kring sexuella trakasserier och övergrepp. Det är onekligen en förändring som pågår i detta nu. Och röster har höjts kring frågan var männen är i allt detta?

Vissa män har svarat att de lyssnar (åh, vilken känsla, efter tusentals och åter tusentals år av nedtystande). En del har haft en period av självrannsakan. Andra har naturligtvis slagit ifrån sig upproret. Vissa har gett sig in i den offentliga debatten – det märkligaste inslaget hittills är nog Staffan Heimersons krönika i Aftonbladet. Efter en uppseendeväckande intervju med Resumé där han dryftade sin förlegade kvinnosyn fick han lämna sitt uppdrag på Aftonbladet. Att ge uttryck för att kvinnor är objekt för männens behov är inte acceptabelt 2017 – tack och lov. Även om Heimersons åsikt inte är unik. Att se på kvinnan som objekt är själva kärnan till Metoo och orsaken till den enorma spridningen.

Det lokala Norrländska manliga nätverket mot mäns våld mot kvinnor har tagit intryck av metoo.

- Vi kommer att växla upp och koppla på det. Det här är inte okej någonstans och vi måste diskutera det här problemet öppet, säger Nicke Nordmark, en av de aktiva och programledare för Kalla Fakta.

På sociala medier går de under hashtaggen #nognu.

Nu går också manliga politiker från olika partier, från ministrar till fritidspolitiker, samman i uppropet #viktigastevallöftet. De lovar att syna sina egna beteenden, att visa respekt för alla, att säga ifrån när män agerar sexistiskt eller förminskar kvinnor och att inte upprätthålla maktstrukturer som förminskar kvinnor. Det viktigaste vallöftet är att stoppa övergrepp, könsförtryck och tysthetskultur, både i politiken och i samhället. Det är ord som förpliktigar.

Bland undertecknande finns bland annat den socialdemokratiska näringsministern Mikael Damberg och Christer Nylander, gruppledare i riksdagen för Liberalerna. Männen är alltså på ingång. Välkomna. Men ni är för få – använd ert nätverk för att engagera fler i kampen för ett jämställt samhälle. Att få med er män har ni varit bra på vad gäller andra frågor, så, dags att börja jobba hårt.