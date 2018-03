Lina Norberg Juuso (S): Less på gnället - nu behövs optimism

Det är ju lätt att tro att vi alla i Sverige lever i en synnerligen eländighet när vi lyssnar på politiker från de olika blocken. Målet tycks vara att läget ska målas i dystert grått för att få väljarna att lyssna. Och rösta på just dem. Det är en taktik från Socialdemokraterna och Moderaterna för att försöka få tillbaka tidigare väljare som gått över till Sverigedemokraterna. Partiet som har guldmedalj i att måla upp en världsbild i becksvart och ja, ni vet ju vilka som står för problemet ... invandrarna och alla som är ”de andra”.

Det har ju onekligen varit framgångsrikt. När folk är oroliga och rädda vill de ha en tydlig ledare som kan leverera enkla lösningar och svar. Låt gå för att varken lösningarna eller svaren är sanna eller riktiga – eller moraliskt försvarbara – men det är ju en lättbegriplig retorik i alla fall. Att måla i svart är en del av en politisk agenda.

Att beskriva verkligheten i dystra färger kan visserligen också vara ett sätt att ta människors oro på allvar och ett verktyg för att presentera lösningar. Men att använda sig av den gråa paletten kan även fungera som självuppfyllande profetia. Om jag som människa hör att våra folkvalda bomba ut negativa budskap kan min eventuella oro förstärkas – fast det kanske inte alls finns någon som helst anledning för min oro. Och rädda människor kan bli farliga människor. En ser om sitt eget i första hand och förmår inte tänka på vad som är bäst i det långa loppet eller bäst för samhället som helhet. Rädsla och otrygghet är en ypperlig grogrund för egoism, korruption, brottslighet, hat och våld.

När Miljöpartiet nu går ut med att de vill vara en motpol till det gråsvarta narrativ som satt prägel på valrörelsens början blir jag således glad. Det krävs optimism och mod för att ta itu med de problem som faktiskt finns i vårt land. För Sverige är ju inte ett utopiskt paradis, fast vi lever i ett av världens bästa länder. Och det finns fler som tröttnat på de dystopiska narrativet.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger i en intervju med Arbetsvärlden, som ges ut av TCO, att hans tålamod för pessimism har sinat. Hoppas det ger verklig kursändring i den allmänna debatten, i vart fall hos Socialdemokraterna. För just nu har vi högkonjunktur i Sverige. Regeringen har under mandatperioden lyckats vända underskott till överskott. Det samtidigt som statsskulden har minskat rejält! Barnfamiljer har fått ökat tillskott till hushållsekonomin via bland annat höjt barnbidrag och tre av fyra pensionärer får sänkt skatt i år. Den skatt alliansen och SD införde. Många har alltså fått det tryggare ekonomiskt.

Sysselsättningsgraden är den högsta på drygt 25 år och arbetslösheten väntas fortsätta falla. Fler går alltså till jobbet och att ha jobb är lyckosamt för den enskilda människan med hens familj – men även för samhället i stort. Visst finns problem – det har ju ingen missat – men för att ta itu med dem krävs kraft i stegen och en positiv framtidstro för att fortsätta utveckla ett av världens bästa länder. Sluta deppa!