Lina Norberg Juuso (S): På lunch med Löfven

Det folk frågade mig efter mötet efter var följande: Hur var Stefan Löfven?

Svaret på den frågan är att han är ungefär som tv-bilden av honom. Jordnära, trevlig och engagerad. Lätt att prata med. Lätt att förstå. Jag har träffat Löfven en gång tidigare, i Pajala. Det var innan gruvkraschen och då var han på synnerligen gott humör. Det var Stefan Löfven nu också. Men mer om det senare.

Den andra frågan jag har fått är: Vad fick ni för mat?. Svaret är:Torsk och kokt potatis med en smörsås med ägg och räkor. Det var jättegott. Till kaffet serverades små chokladpraliner. Stefan Löfven åt inte upp all mat. Han hade fullt upp med att prata med sina gäster. Jag tror inte att han tog någon pralin. Det gjorde inte jag heller, jag hade fullt upp med att anteckna. Det är bökigt att äta, lyssna och notera samtidigt.

Den tredje frågan jag fått om lunchmötet är: Vad sa han? Ja, sammanfattningsvis var han på gott humör och målade upp en rätt positiv bild av utvecklingen i Sverige på flera områden. Ett är att Sverige har den lägsta ungdomsarbetslösheten på fjorton år. Det är ett gott betyg och så klart finns det anledning till optimism. Arbetslösheten är på väg nedåt.

Men naturligtvis är detta med jobben inte bara en solskenshistoria, mitt tillägg. Det finns grupper som har det extra svårt att komma in på arbetsmarknaden, som de som varit långtidsarbetslösa till exempel. Det är även ett glapp mellan dem som är födda i Sverige och de som kommit hit i vuxen ålder. En stor utmaning inför framtiden. Tyvärr är det naivt att tro att en lösning kommer att finnas om något år, istället är det ett stort omfattande jobb att minska klyftorna mellan de som är attraktiva på arbetsmarknaden och de som inte är det. Här är utbildning en mycket viktig faktor, en väg socialdemokraterna driver.

Annat som gjorde Löfven taggad och hoppfull inför det nya året är de kan visa på en statsbudget med överskott. Löfven poängterade flera gånger att regeringen ärvt ett underskott från de borgliga, och att det inte är något nytt under solen. Så skedde även 1982 och 1994. Det goda ekonomiska läget möjliggör satsningar som kommer att märkas i folk vardag och i deras plånböcker. Som till exempelvis höjt barnbidrag och studiebidrag. Pensionärerna kommer också att få bättre villkor. Det är en god start inför valet.

Under orden trygghet i en ny tid har socialdemokraterna gått in på borgarnas traditionella område, lag och ordning. Det är nödvändigt. Svenskarna tycks just nu vara oroliga inför framtiden, och hur trygghet ska skapas i vardagen kommer att bli en viktig valfråga.