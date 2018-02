Lina Norberg Juuso (S): Var snål med bakterierna

Vabruari går mot sitt slut. Det vill säga februari. Den månad då snorandet och hostandet i småbarnsfamiljer avlöser varandra. Småbarnsföräldrar ser rätt bleka och urholkade ut under intensiva sjuksäsonger. Jag förstår dem. Stora delar av min egen tid som småbarnsförälder spenderades i pulshöjande evighetslopp för att försöka få ihop vardag, jobb och massa vab (vård av barn).

Torka kräk och försöka sova då och då för att behålla någon form av ork. Och den där magiska extraresursen som aktiverades i ren självbevarelsedrift för att ta sig igenom situationen när sjukdomsbaciller hade campingläger i ens hem.

Kan det ha varit vård av barn varje månad under flera veckor de första åren? Jo, så var det nog. Under de första fyra åren är det inte konstigt att barn har i genomsnitt sex till åtta infektioner per år. Immunsystemet ska byggas upp hos de små. Små barn som träffar många människor blir helt naturligt utsatt för mer smitta. Förskolan må vara en helt fantastisk plats, men också en riktig bytarfest för smitta.

Det delas ohämmat mellan barnen så att säga.

Sverige har ett generöst system för vård av barn. Det är bra. Även om det kan vara kämpigt går det att jobba och ha familj. När barnen blir sjuka och en förälder är hemma så får en ersättning från Försäkringskassan. Vad många inte vet är också att vab kan tas av andra vuxna än vårdnadshavarna. Systemet är mycket flexibelt.

Förra året uppmärksammades att systemet tyvärr har utnyttjats. Folk har anmält sjuka barn och fått ersättning för det – samtidigt som de fått lön från sitt jobb. Det är inte okej. Våra gemensamma skattepengar ska gå till vuxna som inte kan gå till jobbet för att de tar hand om sjuka barn – inte till vuxna som jobbar och vars barn är i förskolan. Men tyvärr är nog systemet med vård av barn också till viss del underutnyttjad.

Har en vistats i förskolemiljö vet en att vissa föräldrar för sina barn till förskolan trots att barnen egentligen borde vara hemma. Dels för att tillfriskna ordentligt, men också för att helt enkelt inte smitta ner andra. Det är faktiskt inte juste att utsätta andra för onödig smitta. För extra infektionskänsla barn är det extra viktigt att de barn som vistas i förskolan, av allt att döma, är helt friska. Konsekvenserna av sjukdom kan bli allvarliga.

Att folk för sjuka barn till förskolan kan ha olika anledningar. Okunskap är en. Det är nödvändigt att förskolor till exempel går ut och påminner om att barn som haft magsjuka ska stanna hemma i två dygn efter sista symptom. På arbetsplatser måste det också finnas en tillåtande kultur kring vård av barn. Ingen ska känna skuldkänslor för att en måste stanna hemma.

Det är svårt på jobb där exempelvis vikariestopp råder, men det är ett problem som måste lösas på högre nivå. Barnen ska inte behöva bära den bördan. Vare sig genom att tvingas vara sjuk på förskolan eller att riskera att bli smittad av snoriga kompisar. Så till sist, ta inte sjuka barn till förskolan. Baciller ska vi inte vara generösa med – utan istället riktiga snålisar. Det är att bry sig om sina medmänniskor.