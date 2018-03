Lina Norberg Juuso (S): Vuxna måste våga prata om sex

#Metoo-upproret följdes av flera. Elever vittnade under #tystiklassen och #räckupphanden om sexuella trakasserier. Deras inträde in i sexualitetens värld har alltså inte skett under trygga former, fritt från utnyttjande och övergrepp. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.

Ett sexuellt trauma kan få oerhörda konsekvenser för det framtida livet. Förutsättningarna för att leva ett välfungerande liv kan bli omkullkastat, i värsta fall förstört. Men det finns hjälp från samhället att få för den som blivit utsatt, till exempel polisen, sjukvården, elevhälsan och BUP. Problemet är att ungdomar inte tycks ha förtroende för vuxenvärlden vad gäller problem och övergrepp kopplat till sex.

Utsatta barn och ungdomar tiger ofta inför vuxna om vad de varit med om och det är faktiskt ett rejält underbetyg åt vuxenvärlden.

Forskarrapporten ”Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014” visar att ett av fem barn har erfarenhet av just sexuella övergrepp. Spännvidden är allt från att ha fått ovälkomna sexuella bilder skickade till sig via sociala medier till den grövsta formen – det vill säga våldtäkt.

Undersökningen visar bland annat att tjejer är oftare drabbad än killar, att ungdomar som inte tillskriver sig vare sig kvinnligt eller manligt kön är en särskilt utsatt grupp precis som barn som inte har närvarande trygga vuxna.

Metoo fick samhället att vakna upp vad gäller sexuella trakasserier mot kvinnor. Den medvetenheten behövs också i vuxenvärlden vad gäller barn- och ungdomars sexuella verklighet. Det är vuxenvärldens skyldighet. Det är en klyscha att skriva att kunskapen måste öka – men det är en klyscha som likafullt är sann. Personal inom till exempelvis vård och skola behöver få ”ögon” att se med och medvetenhet om hur de ska prata om svåra frågor som sexuella övergrepp. Och givetvis veta hur de ska agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn farit eller far illa. Men även barnen behöver få kunskap för att veta sina rättigheter och få de bästa förutsättningarna att möta sin sexualitet .

En ny granskning av Skolinspektionen kring sex- och samlivskunskapen i skolan visar på brister. Det måste åtgärdas. Ämnet upplevs ofta som svårt att närma sig från vuxenvärlden och faran är att undervisningen blir fragmentarisk. Risken är att laddade frågor som HBTQ, hedersrelaterat förtryck lämnas därhän, eller bara skummas på ytan.

Om vuxenvärlden signalerar till den yngre generationen att sex inte är något en talar fritt och öppet om – hur ska då barnen och ungdomarna kunna vända sig till dem när de behöver stöd eller hjälp? Ett tystnadens täcke främjar inte sexuell säkerhet och jämlikhet, utan bidrar till att stigmatisera barn och ungdomar som utsatts för trakasserier eller övergrepp.