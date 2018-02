Lina Norberg Juuso: Så mildrar du din föräldraångest.

Bekantskapen med föräldraskapets skälvande orosångest kommer i olika faser i föräldraskapet och startar vid olika tidpunkter: Kanske under adoptionsutredningen, eller under insemineringen, eller när barnet bara är ett litet frö i en livmoder. Kanske på BB. Eller sen, hemma. När familjeskapandet sker på ens plats på jorden. Men frågan som tycks förena föräldraskapet – och är med en hela tiden – lyder så här: Hur ska jag kunna skydda mitt barn? Hur ska jag skydda mitt barn nu. Och sen? Hur ska jag rusta just detta barn för vuxenlivet?

Sedan insikten som får det att svindla på ett ytterst obehagligt sätt: Jag räcker inte till. Jag kan inte skydda mitt barn från allt jag vill. Det går bara inte. Det uppdraget är omöjligt. Och vad jag än gör nu, så vet jag faktiskt inte något om sen.

Så kvar finns bara detta: Göra så gott en kan och hålla tummarna för att det håller.

De flesta föräldrar gör så gott de bara kan och ser till att barnen får kärlek. Att barnen får sina behov av sömn, mat och lek tillgodosedda. Att göra så gott en kan räcker i många fall rätt bra (annat är det så klart i situationer där föräldern själv har svårigheter, då vet vi ju att barn riskerar att fara illa på allvar, även om föräldern verkligen gör så gott just hen kan).

Att göra så gott en förmår i föräldraskapet kan lindra oron något – själva det konkreta görandet kan hålla oron på plats och hindrar den från att ta över och kleta ut sig på själva livet.

Därför är det bra att också lägga till läsandet i ens roll som förälder. Att läsa för sina barn, så fort de kommer i ens famn, som en del i detta: att göra så gott en förmår för att de ska få det så bra som möjligt.

För vi vet att barn som fått växa upp i en familj där böcker är viktiga får fler ord under huden, ett större ordförråd. Det gör att det blir lättare för barnet att lära sig läsa och skriva, och att det, att kunna läsa och skriva, är jätteviktigt för det fortsatta lärandet. Att inte kunna läsa och skriva bra gör det helt enkelt svårare att klara av skolan. Och det är ju en av de miljoner saker föräldrar oroar för, att det här med skolan inte ska fungera bra för barnen. För det vet en ju, att de barn som inte klarar av skolan får det svårare i livet. Får sämre förutsättningar.

Ännu en sak att våndas kring. Oro, oro, oro.

Men att möta skoloro och framtidsoro med görandet går även här. Låna böcker på biblioteket och läs för och med ditt barn. Dag efter dag. Det är bra för barnet. Men det gör gott även för dig som förälder. Du kan klappa om ditt hjärta och tänka att du gör så gott just du kan kring detta med skoloro och framtidsoro. Du läser för ditt barn.

Du rustar barnet med ord.