Inför fredagsfinalen: Chris i duett med tidigare Idol-deltagaren Linnea Henriksson

Under tisdagen presenterade Tv4 veckans låtlista och duettpar inför veckans fredagsfinal. Chris Kläfford kommer att framföra Mando Diaos ”Strövtåg i hembygden” tillsammans med tidigare Idol-deltagaren Linnea Henriksson.

Han kommer också att sjunga Kings of Leons ”Sex on fire” under fredagsfinalen.

I fredagens program återvänder också tidigare Idol-deltagarna Robin Bengtsson, Lisa Ajax och Liam "Liamoo" Cacatian Tomassen.

Hela listan på veckans låtar:

Hanna:

Listetta: ”Crazy” (Gnarls Barkley)

Duett med Liam "Liamoo" Cacatian Thomassen: ”Love me harder” (Ariana Grande+The Weeknd)

Jemima:

Listetta: ”New Rules” (Dua Lipa)

Duett med Robin Bengsson: ”Kiss” (Prince)

Chris:

Listetta: ”Sex on fire” (Kings of Leon)

Duett med Linnea Henriksson: ”Strövtåg i hembygden” (Mando Diao)

Gabriel:

Listetta: ”Beat it” (Michael Jackson)

Duett med Lisa Ajax: ”Dusk til Dawn” (Sia/Zayn)

