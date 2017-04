Flera pallplatser för distriktets talanger under skicrosstävlingarna i Hamra

Under lördagen och söndagen avgjordes skicrosstävlingen i Hamra, ett relatuivt nytt inslag under den traditionellt stora alpina tävlingshelgen som kallas 1:a maj trofén.

Sundsvalls Slalomklubb hade flera åkare på pallen. I U10 blev Alva Svelander tvåa under söndagen och hon vann klassen under lördagen. I U12 blev Tim Berggren tvåa och Måns Abersten trea under söndagens tävlingar och i U14 vann Emma Aicher.

Även Nolby Alpina hade stora framgångar. Filip Åberg presterade riktigt bra i U16-klassen där han vann lördagens tävling och blev tvåa under söndagen.