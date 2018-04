Fridas miss öppnade för Charlotta

Frida Hansdotter hade segern i Ski Funtastics slalomdel i son hand, men ett misstag på sista delen av banan kostade henne värdefull tid och segern. Istället blev det en andra placering för den olympiska guldmedaljören.

Överst på pallen fick istället åter Umeås Charlotta Säfvenberg kliva för andra gången efter ett starkt andra åk.

– Det här är min favoritbacke och nu får Frida något att fundera över, log Charlotte efter sitt andra åk.

Det stämde men Fridas storhet visade hon med att trots ett rejält misstag ändå bara vara 12 hundradelar efter Charlotta.

– Med en sådan miss får jag vara tacksam för att jag ändå klarade en plats på pallen, konstaterade Frida.

Utan miss i det andra åket körde Rättviks Anna Swenn Larsson upp sig till en tredjeplats och hade hon inte fått staven mellan benen i första åket, så hade hon garanterat varit med och utmanat om segern.

Ski Funtastics glädjeämne var Sollentunas unga Sara Rask som vann fredagens storslalom och följde upp med en fjärde plats i slalom.

Klättrade rejält gjorde också Sälens Louise Jansson, som slutade sexa och Vemdalens Elsa Fermbäck, sjua.

På herrsidan, som på lördagen körde storslalom, var det tuffare med stor norsk dominans. Men Åres Mattias Rönngren knep en fin tredje plats, medan André Myhrer följde upp fredagens slalomseger med en sjätte placering.

– Nu blir jag kvar och tränar och testar lite, sedan ska jag till Idre för en TV-inspelning men sen ska det bli semester, säger André som avslutade tävlingssäsongen med flaggan i topp.

Resultat Ski Funtastic lördag:

D 17: 1) SÄFVENBERG Charlotta, UHSK Umeå SK 1:32.16, 2) HANSDOTTER Frida, Norbergs SLK 1:32.28, 3) SWENN LARSSON Anna, Rättviks SLK 1:32.42, 4) RASK Sara, Sollentuna SLK 1:32.86, 5) DANNEWITZ Ida, Uppsala SLK 1:33.30, 6) JANSSON Louise, Sälens IF 1:33.33, 7) FERMBÄCK Elsa, Vemdalens IF 1:33.53, 8) BLOMQVIST Lisa, UHSK Umeå SK 1:33.54, 9) KERVÉN Michelle, Huddinge SK AF 1:33.82, 10) CLEMENTSON Moa, Uppsala SLK 1:33.84, 11) HECTOR Sara Kungsbergets AK 1:33.89, 12) HÖRNBLAD Lisa, Höga Kusten AF 1:34.24, 16) KARLSSON Hildur, Sälens IF 1:34.93, 17) AXELSSON Fanny, IFK Mora AK 1:35.11, 18) DAHLIN Agnes IF Hudik Alpin 1:35.48.

H 17-: 1) Maarten Meiners, Skiclub De Wolfskamer, 1:56.71, 2) Patrick Haugen Veisten, Nero, 1:56.96, 3) Mattias Rönngren, Åre SLK, 1:56.97, 4) Henrik Roea, IL Heming, 1:57.02, 5) Joachim Jagge Lindstoel, IL Heming, 1:57.23, 6) André Myhrer, Bergsjö-Hassela AK, 1:57.27, 7) Gustav Lundbäck, Luleå AK, 1:57.32, 8) Espen Maaloey, Hakadal Il, 1:57.48, 9) Olle Sundin, Djurgårdens IF AF, 1:57.59, 10) Anthon Cassman, Östersund-Frösö SLK, 1:57.81, 11) Lucas Braathen, Baerums Skiklub, 1:57.82, 12) Matts Olsson, Valfjällets SLK, 1:57.85, 13) Timon Haugan, Oppdal Alpin, 1:58.04, 14) Filip Vennerström, Sundsvalls SLK, 1:58.05,