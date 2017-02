Kvaltävlingar till Lilla Världscupen i Nolby – så gick det för åkarna

Lilla Världscupen-kval, Medelpad, Super-G:

D 11-12: 1) Matilda Sjöström-Jonsson, Sundsvalls SLK, 1:12.65, 2) Maja Frengen, Nolby Alpina SK, 1:12.83, 3) Sandra Björs, Sundsvalls SLK, 1:14.22, 4) Engla Ellqvist, Nolby Alpina SK, 1:14.39, 5) Tine Nyberg, Sundsvalls SLK, 1:15.14, 6) Signe Feil, Sundsvalls SLK, 1:15.71, 7) Sara Kongsholm, Sundsvalls SLK, 1:16.57, 8) Moa Pettersson, Sundsvalls SLK, 1:17.08, 9) Sarah Lundström, Sundsvalls SLK, 1:17.14, 10) Maja Backe, Nolby Alpina SK, 1:17.61, 11) Moa Nordlander, Getbergets Alpina IF, 1:19.51, 12) Filippa Rasteby, Sundsvalls SLK, 1:20.33, 13) Klara Andersson, Sundsvalls SLK, 1:20.49, 14) Linnéa Göransson, Getbergets Alpina IF, 1:20.83, 15) Freja Turstedt, Sundsvalls SLK, 1:21.53, 16) Amelie Isaksson, Nolby Alpina SK, 1:22.19, 17) Lina Näsholm, Sundsvalls SLK, 1:24.18, 18) Ester Skyttberg, Nolby Alpina SK, 1:26.23, 19) Noelle Lindberg, Nolby Alpina SK, 1:26.50, 20) Julia Jonsson, Getbergets Alpina IF, 1:33.50, 21) Stephanié Aikio, Sundsvalls SLK, 1:33.66, 22) Majken Uppling, Nolby Alpina SK, 1:40.75, 23) Maria Westlund, Sundsvalls SLK, 1:45.60.

D 13-14: 1) Emma Aicher, Sundsvalls SLK, 1:06.30, 2) Liza Backlund, Sundsvalls SLK, 1:09.25, 3) Johanna Hallberg, Sundsvalls SLK, 1:09.60, 4) Hanna Brugge, Nolby Alpina SK, 1:09.66, 5) Nellie Jacobsson, Sundsvalls SLK, 1:09.72, 6) Linn Åberg, Sundsvalls SLK, 1:10.46, 7) Agnes Söderberg, Getbergets Alpina IF, 1:11.63, 8) Kajsa Andersson, Sundsvalls SLK, 1:12.22, 9) Lovisa Edström Folke, Sundsvalls SLK, 1:12.38, 10) Astrid Månsson, Nolby Alpina SK, 1:13.20, 11) Saga Söderberg, Getbergets Alpina IF, 1:13.30, 12) Ebba Moberg, Sundsvalls SLK, 1:14.06, 13) Tilde Uppling, Sundsvalls SLK, 1:14.14, 14) Lina Eriksson, Sundsvalls SLK, 1:14.31, 15) Clara Hägglund, Nolby Alpina SK, 1:14.99, 16) Ella Johansson, Getbergets Alpina IF, 1:15.16, 17) Emmie Norman, Sundsvalls SLK, 1:17.94, 18) Selma Näsholm, Sundsvalls SLK, 1:19.93, 19) Kajsa Mårtensdotter, Sundsvalls SLK, 1:22.05.

H 11-12: 1) Maximilian Aicher, Sundsvalls SLK, 1:09.84, 2) Leopold Silfer, Sundsvalls SLK, 1:09.89, 3) Tim Berggren, Sundsvalls SLK, 1:11.77, 4) Ludvig Bylund, Sundsvalls SLK, 1:12.12, 5) Måns Abersten, Sundsvalls SLK, 1:12.31, 6) William Nordin, Sundsvalls SLK, 1:12.70, 7) Axel Svensson, Sundsvalls SLK, 1:12.84, 8) Vilmer Schedin, Sundsvalls SLK, 1:13.25, 9) Edwin Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:13.80, 10) Edvin Hägglund, Nolby Alpina SK, 1:13.87, 11) Hugo Hamlund, Sundsvalls SLK, 1:14.45, 12) Elliot Malker, Sundsvalls SLK, 1:15.84, 13) Andrei Kuzmin, Sundsvalls SLK, 1:16.07, 14) Elliot Staaf, Nolby Alpina SK, 1:17.21, 15) Isak Hannus-Rohlertz, Nolby Alpina SK, 1:17.78, 16) Frans Kjellberg, Sundsvalls SLK, 1:19.71, 17) Robin Hansson, Sundsvalls SLK, 1:22.43, 18) Vincent Selin, Getbergets Alpina IF, 1:23.60, 19) Emil Strand, Sundsvalls SLK, 1:23.86, 20) Theodor Rydberg, Sundsvalls SLK, 1:25.84, 21) Elias Heidorn, Sundsvalls SLK, 1:25.85, 22) Vilgot Westling, Sundsvalls SLK, 1:27.52, 23) Leo Hjärtström, Nolby Alpina SK, 1:29.14.

H 13-14: 1) Emil Nyberg, Sundsvalls SLK, 1:04.65, 2) Hugo Vennerström, Sundsvalls SLK, 1:06.43, 3) Lucas Kongsholm, Sundsvalls SLK, 1:06.64, 4) Isac Svensson, Sundsvalls SLK, 1:08.12, 5) Filip Malker, Sundsvalls SLK, 1:08.34, 6) Simon Svelander, Sundsvalls SLK, 1:08.41, 7) Lukas Persson, Sundsvalls SLK, 1:12.02, 8) Rasmus Isaksson, Sundsvalls OK, 1:20.12.

Lilla Världscupen-kval, Ångermanland, Super-G:

D 13-14: 1) Denise Hallin, Kramfors AK, 1:10.86, 2) Ester Dahlquist, Friska Viljor AK, 1:11.65, 3) Selma Näslund, Kramfors AK, 1:11.88, 3) Jennifer Söderström, Kramfors AK, 1:11.88, 5) Emilia Vestin, Skulebergets AK, 1:12.50, 6) Elin Danielsson, Kramfors AK, 1:18.07, 7) Amanda Östman, Skulebergets AK, 1:19.43, 8) Dora Nilsson, Härnösands Alpina Klubb, 1:21.08, 9) Lydia Ödmark, Friska Viljor AK, 1:21.33, 10) Emma Hasselborg, Härnösands Alpina Klubb, 1:22.53, 11) Ida Hasselborg, Härnösands Alpina Klubb, 1:22.82, 12) Elvira Sjöström Bergfors, Härnösands Alpina Klubb, 1:27.42, 13) Tess Löfving, Härnösands Alpina Klubb, 1:29.43, 14) Elin Persson, Kramfors AK, 1:32.88, 15) Elin Sundkvist, Skulebergets AK, 1:34.27,.

H 13-14: 1) Max Uhlir, Friska Viljor AK, 1:09.86, 2) Anton Lundin, Härnösands Alpina Klubb, 1:15.53, 3) Erik Bylund, Skulebergets AK, 1:16.13, 4) Johannes Berglund, Kramfors AK, 1:18.37, 5) Tim Christiansen, Friska Viljor AK, 1:20.57, 6) Albin Vahlund, Härnösands Alpina Klubb, 1:32.89.

Mittcupen, super-G:

D 9-10: 1) Astrid Hedin, Nolby Alpina SK, 1:16.32, 2) Emma Forssbeck, Nolby Alpina SK, 1:17.52, 3) Clara Persson, Sundsvalls SLK, 1:22.80, 4) Josephine Isaksson, Nolby Alpina SK, 1:26.36, 5) Alice Hamlund, Sundsvalls SLK, 1:28.56, 6) Alva Svelander, Sundsvalls SLK, 1:33.09, 7) Emma Bergman, Nolby Alpina SK, 1:36.97, 8) Novalee Selin, Getbergets Alpina IF, 1:38.52.

H 9-10: 1) Calle Persson, Sundsvalls SLK, 1:15.67, 2) Aaron Torsander, Nolby Alpina SK, 1:17.74, 3) Vincent Silfer, Sundsvalls SLK, 1:19.20, 4) Teo Backlund Jonzon, Nolby Alpina SK, 1:23.37, 5) Oskar Nordsten, Sundsvalls SLK, 1:24.62, 6) Elliot Heidorn, Sundsvalls SLK, 1:25.43, 7) Axel Moberg, Sundsvalls SLK, 1:25.50, 8) Vilgot Bylund, Sundsvalls SLK, 1:29.69, 9) Viking Månsson, Nolby Alpina SK, 1:35.88, 10) Gustav Boman Wicksell, Sundsvalls SLK, 1:42.08.