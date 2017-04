Många pallplatser till distriktets slalomtalanger i Mid Sweden Race

Sundsvalls Slalomklubb och Nolby Alpina har arrangerat Mid Sweden Race för ungdomar, utöver den stora internationella och FIS-klassade seniortävlingen Påsksmällen som avgjordes i veckoslutet.

Under fredagen kördes det storslalom i Nolby – och i helgen handlade det om slalom och paralellslalom på Södra berget.

Här är resultaten från de två senaste tävlingsdagarna.

Resultat, slalom, lördag 15 april:

D 9-10: 1) Astrid Hedin, Nolby Alpina SK, 1:22.84, 2) Emma Forssbeck, Nolby Alpina SK, 1:25.01, 3) Alva Svelander, Sundsvalls SLK, 1:27.46, 4) Isabelle Johansson, Sundsvalls SLK, 1:30.22, 5) Tuvalee Lodin, Sollefteå A K, 1:31.48, 6) Nelly Fürst, Nolby Alpina SK, 1:31.84, 7) Clara Persson, Sundsvalls SLK, 1:36.71, 8) Malva Svensson, Sundsvalls SLK, 1:39.71, 9) Johanna Bengtsson, Bollnäs AK, 1:40.92, 10) Linn Mikelsson, Östersund-Frösö SLK, 1:41.68, 11) Nora Åberg, Sundsvalls SLK, 1:42.54, 12) Alice Hamlund, Sundsvalls SLK, 1:48.78, 13) Novalee Selin, Getbergets Alpina IF, 1:49.34, 14) Elicia Sjöström Bergfors, Härnösands Alpina Klubb, 1:51.47, 15) Irma Hamrén, Åre SLK, 1:51.59, 16) Freja Domeij, Junsele IF, 2:13.72,

H 9-10: 1) Aaron Torsander, Nolby Alpina SK, 1:21.69, 2) Calle Persson, Sundsvalls SLK, 1:24.51, 3) Ludvig Uppling, Sundsvalls SLK, 1:24.66, 4) Vincent Silfer, Sundsvalls SLK, 1:25.35, 5) Malte Jonasson, Sundsvalls SLK, 1:29.22, 6) Oskar Nordsten, Sundsvalls SLK, 1:31.74, 7) Elliot Heidorn, Sundsvalls SLK, 1:39.89, 8) Gustav Boman Wicksell, Sundsvalls SLK, 1:54.03,

D 11-12: 1) Linnea Bengtsson, Bollnäs AK, 1:16.79, 2) Hilda Bengtsson, Bollnäs AK, 1:19.52, 3) Maja Frengen, Nolby Alpina SK, 1:20.31, 4) Leia Sandberg, Tunafors SK, 1:21.52, 5) Moa Sahlén, Sollefteå A K, 1:21.73, 6) Matilda Sjöström-Jonsson, Sundsvalls SLK, 1:22.24, 7) Nelly Kristoffersson, Härnösands Alpina Klubb, 1:22.56, 8) Sara Kongsholm, Sundsvalls SLK, 1:22.71, 9) Angelica Hagström, Klövsjö Alpina, 1:22.72, 10) Tilde Tjärnås, Vemdalens IF, 1:22.74, 11) Louise Hagman, Huddinge SK AF, 1:22.79, 12) Madeleine Björkholm, Huddinge SK AF, 1:22.97, 13) Soline De Brito, Täby SLK, 1:23.95, 14) Matilda Ullenius, Täby SLK, 1:24.08, 15) Sarah Lundström, Sundsvalls SLK, 1:24.32, 16) Ingrid Lindgren, Friska Viljor AK, 1:25.06, 17) Engla Ellqvist, Nolby Alpina SK, 1:25.24, 18) Tine Nyberg, Sundsvalls SLK, 1:25.56, 19) Maja Backe, Nolby Alpina SK, 1:26.31, 20) Emma Arenlid, Härnösands Alpina Klubb, 1:28.68, 21) Klara Andersson, Sundsvalls SLK, 1:28.78, 22) Lotta Bringby, Täby SLK, 1:28.90, 23) Moa Nordlander, Getbergets Alpina IF, 1:29.99, 24) Olivia Levin, Saltsjöbadens SLK, 1:31.42, 25) Ester-Kajsa Gradin, Junsele IF, 1:34.56, 26) Stephanié Aikio, Sundsvalls SLK, 1:35.63, 27) Lina Näsholm, Sundsvalls SLK, 1:36.59, 28) Selma Pettersson, Göteborgs SLK, 1:36.62, 29) Maria Westlund, Sundsvalls SLK, 1:37.71,

D 13-14: 1) Emma Aicher, Sundsvalls SLK, 1:09.43, 2) Lisa Rask, Sollentuna SLK, 1:09.64, 3) Astrid Månsson, Nolby Alpina SK, 1:12.01, 4) Tindra Olows, Järvsö IF, 1:12.67, 5) Emma-Stina Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:12.92, 6) Klara Tyrén, Bollnäs AK, 1:15.07, 7) Ester Dahlquist, Friska Viljor AK, 1:15.57, 8) Andréa Levin, Saltsjöbadens SLK, 1:15.76, 9) Sanna Norberg, UHSK Umeå SK, 1:15.77, 10) Nanna Kiviranta, GrIFK Alpine, 1:15.95, 11) Lisa Mickelsson, IF Hudik Alpin, 1:16.99, 12) Dorotea Gran, SK Vitesse, 1:17.01, 13) Agnes Lindström, Landskrona SC, 1:17.44, 14) Hanna Brugge, Nolby Alpina SK, 1:19.44, 15) Lovisa Sandberg, Tunafors SK, 1:19.49, 16) Alicia Hagström, Klövsjö Alpina, 1:19.83, 17) Tilde Uppling, Sundsvalls SLK, 1:19.84, 18) Edith Silfwerplatz, Saltsjöbadens SLK, 1:20.13, 19) Ida Westrin, Nolby Alpina SK, 1:20.28, 20) Nellie Jacobsson, Sundsvalls SLK, 1:20.43, 21) Lovisa Edström Folke, Sundsvalls SLK, 1:20.55, 22) Agnes Söderberg, Getbergets Alpina IF, 1:22.21, 23) Jennifer Söderström, Kramfors AK, 1:23.39, 24) Linn Åberg, Sundsvalls SLK, 1:23.50, 25) Kajsa Andersson, Sundsvalls SLK, 1:23.59, 26) Selma Näsholm, Sundsvalls SLK, 1:24.39, 27) Ella Johansson, Getbergets Alpina IF, 1:26.52, 28) Kajsa Mårtensdotter, Sundsvalls SLK, 1:28.80, 29) Elvira Sjöström Bergfors, Härnösands Alpina Klubb, 1:34.42, 30) Cornelia Arab, Sundsvalls SLK, 1:37.46,

D 15-16: 1) Ellen Robèrt, Bollnäs AK, 1:33.93, 2) Nette Kiviranta, GrIFK Alpine, 1:36.01, 3) Ebba Lindström, Landskrona SC, 1:36.13, 4) Clara Saks, Sollentuna SLK, 1:39.29, 5) Nikita Lindholm, Sundsvalls SLK, 1:40.23, 6) Tova Jansson, Uppsala SLK, 1:41.86, 7) Ellen Schedin, Sundsvalls SLK, 1:43.65, 8) Moa Lundquist, Huddinge SK AF, 1:44.13, 9) Tilde Eriksson, Sundsvalls SLK, 1:44.68, 10) Elsa Östmark, Gävle Alpina SK, 1:45.91, 11) Lovisa Alfredson, UHSK Umeå SK, 1:46.22, 12) Linn Larsson, Storklintens AK Skalp, 1:47.12, 13) Astrid Jonasson, Sundsvalls SLK, 1:48.94, 14) Ada Tengå, Huddinge SK AF, 1:49.57, 15) Lova Englund, Vindelns IF, 1:50.41, 16) Tilde Edeblom, Kramfors AK, 1:54.29, 17) Emma Solberg, Sundsvalls SLK, 1:55.35, 18) Lisa Borgsten, Sundsvalls SLK, 1:55.90, 19) Adina Kreij, Sundsvalls SLK, 1:57.38,

H 11-12: 1) Gustav Wissting, Lycksele IF, 1:14.00, 2) Arthur Månsson, Täby SLK, 1:14.31, 3) Tim Berggren, Sundsvalls SLK, 1:15.11, 4) Alexander Ax Swartz, Åre SLK, 1:15.27, 5) Edvin Fredrikson, Åre SLK, 1:15.66, 6) Leopold Silfer, Sundsvalls SLK, 1:15.68, 7) Axel Svensson, Sundsvalls SLK, 1:18.08, 8) Philip Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:18.80, 9) Olle Mikelsson, Östersund-Frösö SLK, 1:18.81, 10) Edvin Hägglund, Nolby Alpina SK, 1:19.36, 11) Adam Bohm, Huddinge SK AF, 1:19.65, 12) Felix Rönnlund, Täby SLK, 1:19.72, 13) Holger Nivfors, Härnösands Alpina Klubb, 1:20.82, 14) Aston Langer, Uppsala SLK, 1:21.37, 15) Edwin Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:22.05, 16) Viggo Starrost, Täby SLK, 1:22.34, 17) William Nordin, Sundsvalls SLK, 1:24.26, 18) Elliot Malker, Sundsvalls SLK, 1:25.96, 19) Elias Heidorn, Sundsvalls SLK, 1:26.01, 20) Oskar Ljunggren, SK Vitesse, 1:26.55, 21) Grim Norén, Åre SLK, 1:26.83, 22) Isak Hannus-Rohlertz, Nolby Alpina SK, 1:27.16, 23) Teodor Tovås, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:30.80, 24) Vincent Selin, Getbergets Alpina IF, 1:30.86, 25) Andrei Kuzmin, Sundsvalls SLK, 1:31.23, 26) Emil Strand, Sundsvalls SLK, 1:31.75, 27) Oscar Berglund, Kramfors AK, 1:32.22, 28) Robin Hansson, Sundsvalls SLK, 1:35.81, 29) Samuel Nordsten, Sundsvalls SLK, 1:38.26, 30) Theodor Rydberg, Sundsvalls SLK, 1:38.47,

H 13-14: 1) Philip Lundquist, Saltsjöbadens SLK, 1:31.70, 2) Lucas Ermeskog, Åre SLK, 1:34.96, 3) Fabian Ax Swartz, Åre SLK, 1:34.97, 4) Grim Wallin, Östersund-Frösö SLK, 1:34.98, 5) Love Vitblom, Piteå Alpina, 1:39.48, 6) Axel Bodén, Östersund-Frösö SLK, 1:40.11, 7) Joel Candert, Täby SLK, 1:40.44, 8) Simon Svelander, Sundsvalls SLK, 1:41.53, 9) Max Uhlir, Friska Viljor AK, 1:42.59, 10) Filip Malker, Sundsvalls SLK, 1:43.27, 11) Carl-Isac Jernkrok, Bollnäs AK, 1:43.86, 12) David Wahlberg, Kungsbergets AK, 1:47.98, 13) Simon Mellgren, Gällö SK, 1:48.28, 14) Johan Eriksson, Bergsjö-Hassela AK, 1:48.99, 15) Hampus Ljunggren, SK Vitesse, 2:02.13,

H 15-16: 1) William Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:31.14, 2) Herbert Gran, SK Vitesse, 1:34.88, 3) Jacob Lundström, Sundsvalls SLK, 1:35.53, 4) Martin Setterström, Karlstads SLK, 1:35.63, 5) Max Silfwerplatz, Saltsjöbadens SLK, 1:36.35, 6) Axel Uhras, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:38.23, 7) Filip Åberg, Nolby Alpina SK, 1:38.34, 8) Otto Lundbäck, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:38.49, 9) Adam Nilsson, Vindelns IF, 1:41.45, 10) Hendrik Michelassi, Uppsala SLK, 1:41.84, 11) Petter Lönnberg, Bollnäs AK, 1:42.81, 12) Emil Pettersson, Göteborgs SLK, 1:44.32, 13) Gustav Hjorth, Härnösands Alpina Klubb, 1:44.33, 14) Samuel Thorsander, Nolby Alpina SK, 1:46.96, 15) Erik Wahlberg, Kungsbergets AK, 1:49.25, 16) Lapo Michelassi, Uppsala SLK, 1:58.17, 17) Manne Kemhagen, Norrköpings SK, 2:01.49,

Paralellslalom, söndag 16 april.

D9-10: 1) Astrid Hedin, Nolby Alpina SK, 2) Emma Forssbeck, Nolby Alpina SK, 3) Alva Svelander, Sundsvalls SLK, 4)Josephine Isaksson, Nolby Alpina SK.

H9-10: 1) Calle Persson, Sundsvalls SLK, 2) Vincent Silfer, Sundsvalls SLK, 3) Aaron Torsander, Nolby Alpina SK, 4) Ludvig Uppling, Sundsvalls SLK .

D11-12: 1) Cornelia Öhlund, Åre SLK, 2) Linnea Bengtsson, Bollnäs AK, 3) Maja Frengen, Nolby Alpina SK, 4) Moa Sahlén, Sollefteå A K.

H11-12: 1) Gustav Wissting, Lycksele IF, 2) Tim Berggren, Sundsvalls SLK, 3) Edvin Fredrikson, Åre SLK, 4) Axel Svensson, Sundsvalls SLK.

D13-14: 1) Emma Aicher, Sundsvalls SLK, 2) Tindra Olows, Järvsö IF, 3) Astrid Månsson, Nolby Alpina, 4) Alicia Hagström, Klövsjö Alpina.

H13-14: 1) Emil Nyberg, Sundsvalls SLK, 2) Carl-Isac Jernkrok, Bollnäs AK, 3) Lukas Persson, Sundsvalls SLK, 4) Joel Candert, Täby SLK.

D15-16: 1) Regina Falk, Ragunda AC, 2) Ebba Lindström, Landskrona SC, 3) Klara Magnusson, Göteborgs SLK, 4) Elsa Östmark, Gävle Alpina SK.

H15-16: 1) Gustaf Lindqvist, Sundsvalls SLK, 2) Atle Wallin, Östersund-Frösö SLK, 3) Herbert Gran, SK Vitesse, 4) Jonas Flodmark, Uppsala SLK.