Så slutade första dagen av Påsksmällen – Hector tog hem segern

D17: 1) Sara Hector, Kungsbergets AK, 1:31.27, 2) Kristine Gjelsten Haugen, Lommedalens Il, 1:31.58, 3) Guro Hvammen, IL Heming, 1:32.03, 4) Thea Louise Stjernesund, Hakadal Il, 1:32.18, 4) Charlotta Säfvenberg, UHSK Umeå SK, 1:32.18, 6) Elsa Fermbäck, Vemdalens IF, 1:32.22, 7) Charlotte Guest, Scottish Ski Club BSA, 1:32.30, 8) Louise Jansson, Sälens IF, 1:32.53, 9) Lisa Hiltula, Östersund-Frösö SLK, 1:32.58, 10) Sara Rask, Sollentuna SLK, 1:32.63, 11) Marte Berg Edseth, IL Heming, 1:32.78, 12) Hanna Ögren, UHSK Umeå SK, 1:32.90, 13) Kajsa Vickhoff Lie, Baerums Skiklub, 1:33.20, 14) Rikke Gasmann-Brott, Lyn, 1:33.23, 15) Hilla Hannola, Santa Claus Ski Team, 1:33.69, 16) Eirin Linnea Engeset, Spjelkavik Il, 1:33.97, 17) Ida Dannewitz, Uppsala SLK, 1:34.16, 18) Kia-Emilia Hakala, Harjavallan Jymy, 1:34.31, 19) Louise Wedin, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:34.57, 20) Moa Clementson, Uppsala SLK, 1:34.84, 21) Agnes Dahlin, IF Hudik Alpin, 1:34.91, 22) Ella Bromée, Sundsvalls SLK, 1:35.01, 23) Emma Stenvall, Bjursås IK, 1:35.74, 24) Tereza Jancova, Lk Levoca, 1:35.93, 25) Bianca Bakke, IL Heming, 1:36.29, 26) Moa Gabrielsson, Piteå Alpina, 1:36.93, 27) Tyra Collombin, Fernie Alpine ski team, 1:37.22, 28) Nellie Pierre, Sundsvalls SLK, 1:37.25, 29) Samantha Mcclellan, Green Mountain valley school, 1:37.49, 30) Klaudia Nemcova, Lk Levoca, 1:37.63, 31) Amanda Stenberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:38.27, 32) Elin Saks, Sollentuna SLK, 1:39.06, 33) Victoria Wikestad Nilsen, Narvik Slalomklubb, 1:39.11, 34) Amanda Nordin, Höga Kusten AF, 1:39.28, 35) Isabelle Öhman, Järfälla AK, 1:39.30, 36) Matilda Rönnberg, Sollentuna SLK, 1:39.43, 37) Amelia Kaplan, Green Mountain valley school, 1:39.59, 38) Anna Barsch, Järvsö IF, 1:40.60, 39) Moa Ögren, UHSK Umeå SK, 1:40.84, 40) Marthe Toesse Aandal, Spjelkavik Il, 1:41.58, 41) Sydney Mason, CRAIGLEITH, 1:42.41, 42) Tarrah Price, Craigleith Ski club, 1:42.57, 43) Jenny Sjöbom, Nolby Alpina SK, 1:43.05, 44) Josefin Pettersson, IF Hudik Alpin, 1:43.70, 45) Linnéa Eriksson, Bergsjö-Hassela AK, 1:44.48, 46) Abi Jewett, Green Mountain valley school, 1:45.28, 47) Hanna Fransson, Järvsö IF, 1:46.24, 48) Johanne Rygh, Stabaek If, 1:47.20, 49) Wilma Bengtsson, Sundsvalls SLK, 1:47.62, 50) Elida Thunell, Järvsö IF, 1:49.24, 51) Matilda Gutke, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:49.35, 52) Sanna Strandberg, Sundsvalls SLK, 1:49.78,

H 17; 1) Joachim Jagge Lindstoel, IL Heming, 1:31.23, 2) Jens Henttinen, Helsinki Ski Club, 1:31.42, 3) Joonas Rasanen, Levi Ski Club, 1:32.19, 4) Emil Anders Erik Johansson, SK Vitesse, 1:32.21, 5) Jesper Ask, IFK Arvidsjaur AK, 1:32.27, 6) Teddy Takki, Grifk Alpine, 1:32.81, 7) Henrik Fjeldavlie Munkejord, Drammen Slalaamkl, 1:32.83, 8) Dan Axel Grahn, Östersund-Frösö SLK, 1:32.89, 8) Rickard Kåhre, Hjortens SK, 1:32.89, 10) Tobias Windingstad, Baerums Skiklub, 1:32.92, 11) Hannes Grym, Storklintens AK Skalp, 1:32.95, 12) Wilhelm Normannseth, IL Heming, 1:33.01, 13) Jeppe Baardseth, IL Heming, 1:33.34, 14) Simen Tajet, IL Heming, 1:33.47, 15) Joachim Bakken Lien, Raelingen Skiclub, 1:33.66, 16) Simen Ramberg Christensen, IL Heming, 1:33.71, 17) Kai Alaerts, Snowspirit, 1:33.72, 18) Miks Zvejnieks, SK Virsotne, 1:33.87, 19) Kristoffer Berger, Ullensaker Skiclub, 1:33.90, 20) Anders Lysklett Medhus, IL Heming, 1:34.06, 21) David Frisk, Boge SLK, 1:34.07, 22) Robin Back, Grifk Alpine, 1:34.16, 23) Espen Maaloey, Hakadal Il, 1:34.26, 24) Jesper Persson, Östersund-Frösö SLK, 1:34.78, 25) Wilhelm Hedenberg, UHSK Umeå SK, 1:36.09, 26) Filip Steinwall, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:36.20, 27) Jonathan Skörelid, Bergsjö-Hassela AK, 1:36.66, 28) Carl Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:36.89, 29) Casper Dyrbye Naested, Skiklubben Hareskov, 1:37.01, 30) David Larsson, Luleå AK, 1:37.03, 31) Kalle Kristiansson, Nolby Alpina SK, 1:37.24, 32) Jacob Persson, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:37.60, 33) Martin Hyska, Hlk Humenne, 1:37.62, 34) Philip Lönnberg, Bollnäs AK, 1:38.50, 35) Guilherme Grahn, National Team, 1:39.11, 36) Bridger Sullivan, Team Flow, 1:39.13, 37) Olof Hedelin, Saltsjöbadens SLK, 1:39.22, 38) Haakon Isaksen Froeland, Ready, 1:39.25, 39) Filip Johansson, Östersund-Frösö SLK, 1:39.46, 40) Joel Åkerström, Östersund-Frösö SLK, 1:39.50, 41) Olaf Borsboom, Snowsports Acedemy Racing, 1:39.93, 42) Simen Kufaas, Tromsoe Sk, 1:40.23, 43) Hjalmar Folkesson, Sundsvalls SLK, 1:40.61, 44) Melker Netinder, Uppsala SLK, 1:40.67, 45) Alfred Olsson, Vemdalens IF, 1:40.85, 46) Kalle Wallgren, IF Hudik Alpin, 1:40.90, 47) Ódin Hjartarson, Östersund-Frösö SLK, 1:41.01, 48) Albin Holm, Nolby Alpina SK, 1:41.70, 49) Markus Huurinainen, Grankulla Ifk alpine, 1:41.95, 50) Gustav Castenborg, Sundsvalls SLK, 1:42.33, 51) Ludvig Lundin, Norrköpings SK, 1:42.81, 52) Wiliam Gustafson, Uppsala SLK, 1:43.31, 53) David Törnqvist, IFK Borlänge Alpin, 1:43.40, 54) Ivar Hembre, Il Stjordals blink, 1:43.57, 55) Kristian Kirkeby, Droebak-Frogn IL, 1:43.95, 56) Stig Nordin Pettersson, Sundsvalls SLK, 1:44.75, 57) Gusten Berglund, Karlstads SLK, 1:45.02, 58) Hugh Mcadam, AUS, 1:45.47, 59) Rory Fitzgerald, GBR, 1:45.84, 60) Alex Öhman, Västerås Slalomklubb, 1:46.66, 61) Axel Nyström, Nolby Alpina SK, 1:46.81, 62) Anton Bülow, Mullsjö Alpina SK, 1:47.77, 63) Linus Nordin, Täby SLK, 1:47.79, 64) William Fjällberg, UHSK Umeå SK, 1:48.40, 65) Victor Bodén, Östersund-Frösö SLK, 1:48.96, 66) Johannes Alfredson, Tärna IK Fjällvinden, 1:51.61, 67) Rasmus Mikkonen, Peuramaa Slalom, 1:54.29,