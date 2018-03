Spräckt läpp och avslagen tand för Sundsvallsåkare – stort bildextra från Påsksmällen

På påskafton var det dags för tredje och sista tävlingsdag av årets upplaga av Påsksmällen. För Filip Vennerström från Sundsvalls slalomklubb slutade det dramatiskt.

Han korsade mållinjen efter det andra åket med en spricka i läppen och en bit avslagen från en tand. Även nummerlappen var full med blodfläckar.

– Jag missade att slå undan en käpp med handen i början av åket och den träffade mig på munnen, säger Filip Vennerström när ST når honom på telefon på sjukhuset en stund efter loppet.

Trots skadorna fortsatte han att åka men efter ett tag såg han blodet och funderade då på att stanna.

– Men då hade jag kommit så långt att det var lika bra att fortsätta i mål.

Därefter blev det direkt transport till sjukvård.

– Nu har jag blivit sydd med tre stygn och försöker jaga reda på någon tandläkare, säger Filip Vennerström.

Han slutade den sista dagen på en tionde plats och blev därmed bäste medelpading efter att ha åkt upp sig från en 19:e plats efter första åket.

– Det har varit en okej tävling. Jag har haft en del bra partier men ingen direkt fullträff.

Nu återstår tre tävlingshelger för Filip innan den här säsongen är slut. Närmast är det SM i fartgrenar i Åre som väntar.

För Ella Bromée, också Sundsvalls slalomklubb, slutade sista tävlingsdagen med en åttondeplats. Hon blev därmed bäste lokala åkare. Hon åkte upp sig från en 16:e plats i första åket.

– Jag försökte köra på och det gick jättefint, säger hon.

Total segrare på herrsidan blev norrmannen Joachim Jagge Lindstoel och på damsidan Sara Rask från Sollentuna.

Tredje dagens resultat finns längst ner i artikeln.

Herrar:

H 17-: 1) Joachim Jagge Lindstoel, Il Heming, 1:32.87, 2) Jens Henttinen, Helsinki Ski Club, 1:33.18, 3) Joonas Rasanen, Levi Ski Club, 1:33.48, 4) Carl Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:33.65, 5) Rickard Kåhre, Hjortens SK, 1:33.83, 6) Fabian Wilkens Solheim, Il Heming, 1:33.86, 7) Lucas Braathen, Baerums Skiklub, 1:33.91, 8) Hannes Grym, Storklintens AK Skalp, 1:34.06, 9) Marlon Sjoberg, Grifk Alpine, 1:34.12, 10) Filip Vennerström, Sundsvalls SLK, 1:34.42, 11) Emil Anders Erik Johansson, SK Vitesse, 1:34.49, 12) Olav Engelhardt Sanderberg, Il Heming, 1:34.61, 13) Wilhelm Normannseth, Il Heming, 1:34.71, 14) Ludvig Stamnes Bye, Il Heming, 1:34.90, 15) Andreas Strand, Joelster Il, 1:34.98, 16) Miikka Mankinen, Ruka Slalom, 1:35.04, 17) Odin Vassbotn Breivik, Lommedalens Il, 1:35.18, 18) Aidan Stautland, Freidig Alpin, 1:35.25, 19) Oscar Holmgren, Sollentuna SLK, 1:35.26, 20) Gustav Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:35.28, 21) Espen Maaloey, Hakadal Il, 1:35.29, 22) Robin Back, Grifk Alpine, 1:35.36, 23) Aage Solheim, Haugen Il, 1:35.39, 24) David Larsson, Luleå AK, 1:36.03, 25) Wilhelm Hedenberg, UHSK Umeå SK, 1:36.15, 26) Lukas Karlberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:36.53, 27) Anders Lysklett Medhus, Il Heming, 1:36.85, 28) Filip Johansson, Östersund-Frösö SLK, 1:37.08, 29) Zack Monsén, Åre SLK, 1:37.25, 30) Axel Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:37.43, 31) Gustaf Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:37.68, 32) Jon Mikkel Lindberg, Hyvinkaan Slalomseura sukkula, 1:38.93, 33) Peder Nersnaes, Ingierkollen Og rustad sl kl, 1:39.22, 34) Edvin Nilsson, Sälens IF, 1:39.54, 35) Simen Kufaas, Tromsoe Sk, 1:39.63, 36) William Hansson, Mälaröarnas Alpina SK, 1:39.71, 37) Fredrik Axelsson, Karlstads SLK, 1:40.65, 38) Keith Richard Fondberg, Saltsjöbadens SLK, 1:40.67, 39) David Törnqvist, IFK Borlänge Alpin, 1:40.94, 40) Oliver Bergklint-Törnros, Saltsjöbadens SLK, 1:41.11, 41) Alexander Johansen, Tromsoe Sk, 1:41.28, 42) Rickard Forsman, Malungs SLK, 1:41.33, 43) Filip Åberg, Nolby Alpina SK, 1:42.01, 44) Andreas Bache-Wiig, Il Heming, 1:42.40, 45) Stig Nordin Pettersson, Sundsvalls SLK, 1:43.71, 46) Ludvig Lundin, Norrköpings SK, 1:43.87, 47) Anton Bülow, Mullsjö Alpina SK, 1:44.06, 48) Simon Pedersen, Sollentuna SLK, 1:44.66, 49) Linus Nordin, Täby SLK, 1:45.18, 50) Jonathan Kammerer, Norrköpings SK, 1:45.33, 51) Antto Koivula, Lounais Hameen Puikkarit, 1:46.68, 52) Ludvig Borgenstam, Järfälla AK, 1:46.95, 53) Jonathan Andersson, Järfälla AK, 1:47.16, 54) Anton Lasmarias, Djurgårdens IF AF, 1:48.17, 55) Leo Sandelgard Bascoulergue, Mälaröarnas Alpina SK, 1:48.84, 56) Edvin Öhman, Västerås Slalomklubb, 1:50.90, 57) Jakob Dyrbye, DEN, 1:54.60.

Damer:

D 17-: 1) Sara Rask, Sollentuna SLK, 1:33.91, 2) Louise Jansson, Sälens IF, 1:34.34, 3) Kaja Norbye, IL Heming, 1:34.99, 4) Rikke Gasmann-Brott, IL Heming, 1:35.03, 5) Evelina Fredriksson, Huddinge SK AF, 1:35.30, 6) Ida Dannewitz, Uppsala SLK, 1:35.37, 7) Marte Berg Edseth, IL Heming, 1:35.59, 8) Bianca Bakke, IL Heming, 1:35.73, 9) Ella Bromée, Sundsvalls SLK, 1:36.04, 10) Moa Clementson, Uppsala SLK, 1:36.18, 11) Hildur Karlsson, Sälens IF, 1:36.30, 12) Fanny Axelsson, IFK Mora AK, 1:36.37, 13) Eirin Linnea Engeset, Spjelkavik Il, 1:36.40, 14) Emma Hammergård, Gävle Alpina SK, 1:36.42, 15) Agnes Dahlin, IF Hudik Alpin, 1:36.62, 16) Matilda Edvinsson, Kiruna BK, 1:36.90, 17) Moa Boström Mussener, Uppsala SLK, 1:37.18, 17) Hilde Iren Sato, Aal Il, 1:37.18, 19) Henriette Resen, IL Heming, 1:37.35, 20) Louise Wedin, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:37.61, 21) Hedda Martelleur, Uppsala SLK, 1:38.04, 22) Nellie Pierre, Sundsvalls SLK, 1:38.15, 23) Emma Arledal, Mälaröarnas Alpina SK, 1:38.16, 24) Amanda Stenberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:38.17, 25) Bertine Aam Olsen, Narvik Slalomklubb, 1:38.23, 26) Alexandra Bauer, IFK Mora AK, 1:38.39, 27) Tilda Nord, Norrköpings SK, 1:38.46, 28) Sofie Aam Olsen, Narvik Slalomklubb, 1:38.75, 29) Ellen Robèrt, Bollnäs AK, 1:40.06, 30) Anna Lidberg, Kils SLK, 1:40.86, 31) Ebba Kling Andersson, IFK Borlänge Alpin, 1:41.37, 32) Louise Myrling, Huddinge SK AF, 1:41.44, 33) Cemine Starrost, Täby SLK, 1:41.47, 34) Alice Larsson, Sälens IF, 1:41.92, 35) Elin Petterson, Idre SK, 1:42.06, 36) Lina Rynlid, Storklintens AK Skalp, 1:42.15, 37) Lovisa Razpotnik, Västerås Slalomklubb, 1:43.40, 38) Saga Rosén, Jönköpings SLK, 1:43.41, 39) Ofelia Wredmark, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:43.61, 40) Tindra Bergstrand, Täby SLK, 1:43.90, 41) Anna Hertzberg, Karlstads SLK, 1:45.50, 42) Hanna Fransson, Järvsö IF, 1:45.73, 43) Alina Pejok, Kiruna BK, 1:45.98, 44) Moa Arnesson, Karlstads SLK, 1:47.32, 45) Wilma Bengtsson, Sundsvalls SLK, 1:49.00, 46) Ada Tengå, Huddinge SK AF, 1:49.51, 47) Filippa Andersson, Täby SLK, 1:51.09, 48) Nikita Lindholm, Sundsvalls SLK, 1:51.29, 49) Elizabeth Kiresuk, Team Gilboa Ski Club of Minnesota I, 1:55.67, 50) Julia Nilsson, Nolby Alpina SK, 1:56.25, 51) Kristin Olsson, Sundsvalls SLK, 1:58.85.