Succé för helgens alpina tävlingar: "Vädret ger superförhållanden"

I ett samarrangemang mellan Sundsvalls Slalomklubb och Nolby Alpina hålls under påskhelgen dubbla alpina tävlingar i Sundsvallsområdet.

På skärtorsdagen startade den internationella Junior- och seniortävlingen Påsksmällen i Nolbybacken, och under fredagen intog den Sundsvalls slalombacke.

– Vi har haft bra deltagarantal. Det är en av de största tävlingarna vi kört här. Vi har haft 132 grabbar och 77 tjejer på start i dag, och det är typ vad man mäktar med, säger Måns Bromée, tävlingsledare för Påsksmällen.

Han berättar att vädret har gjort sitt för tävlingen.

– Det är verkligen superförhållanden. Vädret ger riktigt bra underlag och allt har flutit på väldigt fint. Det har varit en jämn ström av besökare hela dagen och vi räknar med att det fortsätter likadant i helgen, säger Bromée.

Under fredagen startade också ungdomstävlingen Mid Sweden Race, där de starkaste och bästa ungdomarna upp till 16 år gör upp i storslalom, slalom och parallellslalom.

– Jag har hört att även dem har haft det väldigt bra, säger Måns Bromée och fortsätter:

– Det blir en väldigt bra stämning och ett härligt tryck i målområdet sådana här dagar.

Även Inger Nordqvist i Nolby Alpina bekräftar den bilden.

– Först och främst är det helt grymma startfält. Det var 250 startade ungdomar i dag i Nolby, så det är så kul. Det blir också så rättvisa förhållanden när vi har ett sånt här väder.

Resultat Påsksmällen, fredag:

Herrar:

H 17-: 1) Marcus Monsen, Aron Skiklub, 1:26.94, 2) Emil Anders Erik Johansson, SK Vitesse, 1:27.15, 3) Joachim Jagge Lindstoel, Il Heming, 1:27.30, 4) Simen Ramberg Christensen, Raelingen Skiclub, 1:27.32, 5) Lucas Braathen, Baerums Skiklub, 1:27.39, 6) Anthon Cassman, Östersund-Frösö SLK, 1:27.75, 7) Jens Henttinen, Helsinki Ski Club, 1:27.87, 8) Olav Engelhardt Sanderberg, Il Heming, 1:27.92, 9) Teddy Takki, Grifk Alpine, 1:28.00, 10) Filip Vennerström, Sundsvalls SLK, 1:28.26, 11) Carl Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:28.29, 11) Fabian Wilkens Solheim, Il Heming, 1:28.29, 13) Joachim Bakken Lien, Raelingen Skiclub, 1:28.31, 14) Miikka Mankinen, Ruka Slalom, 1:28.36, 15) Marlon Sjoberg, Grifk Alpine, 1:28.43, 15) Rickard Kåhre, Hjortens SK, 1:28.43, 17) Hannes Grym, Storklintens AK Skalp, 1:28.84, 18) Odin Vassbotn Breivik, Lommedalens Il, 1:29.99, 19) Lukas Karlberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:30.11, 20) Espen Maaloey, Hakadal Il, 1:30.20, 21) Anders Lysklett Medhus, Il Heming, 1:30.27, 22) Otto Salmenkivi, Helsinki Ski Club, 1:30.36, 23) Björn Gabrielsson, IFK Falun, 1:30.76, 24) Andreas Unhjem Smith, Asker Skiklubb, 1:30.82, 25) David Larsson, Luleå AK, 1:30.93, 26) Oscar Holmgren, Sollentuna SLK, 1:30.96, 27) Saku Aho, Ruka Slalom, 1:31.09, 28) William Hansson, Mälaröarnas Alpina SK, 1:31.18, 29) Axel Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:31.24, 30) Peder Nersnaes, Ingierkollen Og rustad sl kl, 1:31.56, 31) Zack Monsén, Åre SLK, 1:31.82, 32) Filip Johansson, Östersund-Frösö SLK, 1:32.14, 33) Gustaf Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:32.23, 34) Rickard Forsman, Malungs SLK, 1:32.37, 35) Ódin Hjartarson, Östersund-Frösö SLK, 1:32.66, 36) Michael Vesterlund, Junsele IF, 1:32.76, 37) Fabian Nyman, Sälens IF, 1:32.89, 38) Jon Mikkel Lindberg, Hyvinkaan Slalomseura sukkula, 1:32.91, 39) Linus Lundquist, Karlstads SLK, 1:33.07, 40) Fredrik Axelsson, Karlstads SLK, 1:33.86, 41) Oscar Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:34.22, 42) Alexander Johansen, Tromsoe Sk, 1:34.36, 43) Markus Huurinainen, Grankulla Ifk alpine, 1:34.85, 44) Filip Åberg, Nolby Alpina SK, 1:35.93, 45) Zachary Dekko, Team Gilboa Ski Club of Minnesota, 1:36.00, 46) Joel Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:37.30, 47) Anton Bülow, Mullsjö Alpina SK, 1:38.08, 48) Vincent Fosser, Landskrona SC, 1:38.16, 49) Alex Öhman, Västerås Slalomklubb, 1:39.67, 50) Fabian Lundquist, Saltsjöbadens SLK, 1:39.95, 51) Edwin Lundbäck, Kalix AK, 1:40.28, 52) Fredrik Nivre, Uppsala SLK, 1:40.38, 53) Anton Lasmarias, Djurgårdens IF AF, 1:41.51, 54) Samuel Konradsson, Högby Alpina SLK, 1:43.68, 55) Aaron Lindström, SK Vitesse, 1:47.10,

Damer:

D 17-: 1) Emelie Henning, Järfälla AK, 1:30.22, 2) Elsa Fermbäck, Vemdalens IF, 1:30.83, 3) Lisa Blomqvist, UHSK Umeå SK, 1:31.01, 4) Ida Dannewitz, Uppsala SLK, 1:31.04, 5) Hilma Lövblom, Täby SLK, 1:31.06, 6) Sara Rask, Sollentuna SLK, 1:31.16, 7) Evelina Fredriksson, Huddinge SK AF, 1:31.51, 8) Kaja Norbye, IL Heming, 1:31.57, 9) Moa Clementson, Uppsala SLK, 1:31.82, 10) Louise Jansson, Sälens IF, 1:31.91, 11) Nellie Pierre, Sundsvalls SLK, 1:32.36, 12) Hilde Iren Sato, Aal Il, 1:32.44, 13) Eirin Linnea Engeset, Spjelkavik Il, 1:32.56, 14) Ella Bromée, Sundsvalls SLK, 1:32.58, 15) Hildur Karlsson, Sälens IF, 1:32.93, 16) Emma Hammergård, Gävle Alpina SK, 1:33.16, 17) Lisa Olsson, Saltsjöbadens SLK, 1:33.55, 18) Fanny Axelsson, IFK Mora AK, 1:33.75, 18) Julia Digerfors, Sollentuna SLK, 1:33.75, 20) Agnes Dahlin, IF Hudik Alpin, 1:34.12, 21) Bianca Bakke, IL Heming, 1:34.18, 22) Moa Boström Mussener, Uppsala SLK, 1:34.27, 23) Hedda Martelleur, Uppsala SLK, 1:34.32, 24) Tilda Nord, Norrköpings SK, 1:34.33, 25) Hanna Larsson Nathhorst, Mälaröarnas Alpina SK, 1:34.76, 26) Siri Browaldh, Djurgårdens IF AF, 1:34.90, 27) Matilda Edvinsson, Kiruna BK, 1:35.18, 28) Amanda Stenberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:35.83, 29) Bertine Aam Olsen, Narvik Slalomklubb, 1:35.84, 30) Alexandra Bauer, IFK Mora AK, 1:36.95, 31) Tilde Kandell, Leksands SLK, 1:37.04, 32) Lina Rynlid, Storklintens AK Skalp, 1:37.21, 33) Alice Larsson, Sälens IF, 1:37.23, 34) Sofie Aam Olsen, Narvik Slalomklubb, 1:37.32, 35) Ebba Kling Andersson, IFK Borlänge Alpin, 1:37.88, 36) Cemine Starrost, Täby SLK, 1:38.18, 37) Lovisa Razpotnik, Västerås Slalomklubb, 1:38.57, 38) Moa Lundén, Sollentuna SLK, 1:38.64, 39) Elin Petterson, Idre SK, 1:38.93, 40) Anna Lidberg, Kils SLK, 1:39.14, 41) Tyra Löthman, Sollentuna SLK, 1:39.94, 42) Mikaela Ribrant, Järfälla AK, 1:40.17, 43) Nora Stam, Kils SLK, 1:40.27, 44) Wilma Bengtsson, Sundsvalls SLK, 1:40.41, 45) Linnéa Eriksson, Bergsjö-Hassela AK, 1:40.89, 46) Tindra Bergstrand, Täby SLK, 1:40.90, 47) Nikita Lindholm, Sundsvalls SLK, 1:41.15, 48) Florentina Frölander, Huddinge SK AF, 1:41.22, 49) Filippa Andersson, Täby SLK, 1:41.23, 50) Alina Pejok, Kiruna BK, 1:41.27, 51) Hanna Fransson, Järvsö IF, 1:41.37, 52) Ebba Eneqvist, Saltsjöbadens SLK, 1:41.60, 53) Anna Barsch, Järvsö IF, 1:42.82, 54) Elizabeth Kiresuk, Team Gilboa Ski Club of Minnesota I, 1:43.02, 55) Ada Tengå, Huddinge SK AF, 1:44.69, 56) Moa Arnesson, Karlstads SLK, 1:45.13, 57) Kristin Olsson, Sundsvalls SLK, 1:57.03,

Resultat Mid Sweden Race, fredag:

Total U10:

D 9-10: 1) Alva Svelander, Sundsvalls SLK, 1:27.52, 2) Isabelle Johansson, Sundsvalls SLK, 1:29.28, 3) Ida Nauclér, Sollefteå A K, 1:29.58, 4) Nelly Fürst, Nolby Alpina SK, 1:32.42, 5) Emma Pallars, Järvsö IF, 1:35.05, 6) Isabell Asternström, Härnösands Alpina Klubb, 1:36.02, 7) Alexandra Johansson, Sundsvalls SLK, 1:38.38, 8) Filippa Nordin, Sundsvalls SLK, 1:38.48, 9) Agnes Feil, Sundsvalls SLK, 1:39.57, 10) Novalee Selin, Getbergets Alpina IF, 1:39.81, 11) Johanna Bengtsson, Bollnäs AK, 1:40.32, 12) Tuva Abersten, Sundsvalls SLK, 1:45.10, 13) Agnes Nilsson, Nolby Alpina SK, 1:48.90, 14) Julia Gavell, Bollnäs AK, 1:49.18, 15) Filippa Sjöberg, Sundsvalls SLK, 1:49.82, 16) Ylva Nordenberg, Sundsvalls SLK, 1:53.05, 17) Ida Haag, Sundsvalls SLK, 1:56.87,

H 9-10: 1) Vincent Silfer, Sundsvalls SLK, 1:26.32, 2) Elliot Heidorn, Sundsvalls SLK, 1:27.50, 3) Vilde Norén, Åre SLK, 1:27.84, 4) Erik Nyberg, Sundsvalls SLK, 1:31.24, 5) Nils Arenlid, Härnösands Alpina Klubb, 1:36.45, 6) Martin Åslund, Nolby Alpina SK, 1:39.53, 7) Olle Persson, Järvsö IF, 1:48.77, 8) Oliver Sjöberg, Sundsvalls SLK, 2:01.22,

Total U12:

D 11-12: 1) Astrid Hedin, Nolby Alpina SK, 1:20.58, 2) Louise Lundquist, Saltsjöbadens SLK, 1:20.64, 3) Tilde Danell, IF Hudik Alpin, 1:21.75, 4) Tine Nyberg, Sundsvalls SLK, 1:23.48, 5) Emma Arenlid, Härnösands Alpina Klubb, 1:24.51, 6) Isabella Sällfors, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:24.53, 7) Malva Beiming, Huddinge SK AF, 1:24.96, 8) Nike Viking, Uppsala SLK, 1:25.30, 9) Ebba Lundquist, Saltsjöbadens SLK, 1:25.32, 10) Sara Kongsholm, Sundsvalls SLK, 1:25.35, 11) Gry Hedlund, Kungsbergets AK, 1:25.71, 12) Lisa Lindberg, Arboga Alpina, 1:25.95, 13) Agnes Rönnlund, Täby SLK, 1:26.07, 14) Signe Feil, Sundsvalls SLK, 1:26.45, 15) Moa Nordlander, Getbergets Alpina IF, 1:27.17, 16) Tuvalee Lodin, Sollefteå A K, 1:28.93, 17) Irma Pettersson, Kungsbergets AK, 1:29.43, 18) Leia Sandberg, Tunafors SK, 1:29.44, 19) Eira Neva-Juoni, Kungsbergets AK, 1:29.60, 19) Josephine Isaksson, Nolby Alpina SK, 1:29.60, 21) Evelina Edeus, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:29.96, 22) Ida Persson, Järvsö IF, 1:30.06, 23) Elin Barsch, Järvsö IF, 1:30.09, 24) Sanna Frangi, Järvsö IF, 1:30.12, 25) Ester Skyttberg, Nolby Alpina SK, 1:30.36, 26) Clara Persson, Sundsvalls SLK, 1:30.82, 27) Nike Högdahl, Friska Viljor AK, 1:32.40, 28) Nora Åberg, Sundsvalls SLK, 1:33.05, 29) Nora Nauclér, Sollefteå A K, 1:33.93, 30) Clara Sjöstrand, Landskrona SC, 1:34.22, 31) Lina Näsholm, Sundsvalls SLK, 1:34.44, 32) Kajsa Molin, Sollefteå A K, 1:35.35, 33) Maria Westlund, Sundsvalls SLK, 1:43.73, 34) Elsa Nordberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:50.10,

D 13-14: 1) Cornelia Öhlund, Åre SLK, 1:16.59, 2) Lif Wilsby, Järfälla AK, 1:19.12, 3) Maja Eriksson, Karlstads SLK, 1:19.49, 4) Amber Adsten, Östersund-Frösö SLK, 1:19.69, 5) Sanna Norberg, UHSK Umeå SK, 1:20.49, 6) Maja Frengen, Nolby Alpina SK, 1:20.83, 7) Hanna Brugge, Nolby Alpina SK, 1:20.88, 8) Lovisa Sandberg, Tunafors SK, 1:20.91, 9) Madeleine Björkholm, Huddinge SK AF, 1:21.46, 10) Agnes Lindström, Landskrona SC, 1:21.52, 11) Nellie Jacobsson, Sundsvalls SLK, 1:22.05, 12) Clara Hägglund, Nolby Alpina SK, 1:22.09, 13) Ida Larsen, Gävle Alpina SK, 1:22.79, 14) Matilda Ullenius, Täby SLK, 1:23.09, 15) Olivia Andersson, Täby SLK, 1:23.16, 16) Louise Hagman, Huddinge SK AF, 1:23.87, 17) Agnes Söderberg, Getbergets Alpina IF, 1:24.02, 18) Linnea Bengtsson, Bollnäs AK, 1:24.42, 19) Linn Åberg, Sundsvalls SLK, 1:24.55, 20) Moa Sahlén, Sollefteå A K, 1:24.75, 21) Ella Angéus, Djurgårdens IF AF, 1:24.93, 22) Kajsa Mårtensdotter, Sundsvalls SLK, 1:25.14, 23) Hilda Zakrisson, Lycksele IF, 1:25.25, 24) Sarah Lundström, Sundsvalls SLK, 1:25.52, 25) Soline De Brito, Åre SLK, 1:25.75, 26) Esther Nordberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:25.90, 27) Ebba Moberg, Sundsvalls SLK, 1:26.75, 28) Alice Elffors, IF Hudik Alpin, 1:26.82, 29) Selma Näsholm, Sundsvalls SLK, 1:27.33, 30) Maja Backe, Nolby Alpina SK, 1:27.34, 31) Johanna Von Reedtz, Gävle Alpina SK, 1:27.37, 32) Angelica Hagström, Klövsjö Alpina, 1:27.74, 33) Ingrid Lindgren, Friska Viljor AK, 1:29.42, 34) Tilde Uppling, Sundsvalls SLK, 1:29.77, 35) Lotta Bringby, Täby SLK, 1:30.65, 36) Elvira Sjöström Bergfors, Härnösands Alpina Klubb, 1:30.68, 37) Elin Bylund, Nolby Alpina SK, 1:32.06, 38) My Labba, Sundsvalls SLK, 1:54.56,

D 15-16: 1) Wilma Marklund, UHSK Umeå SK, 1:16.62, 2) Emma Aicher, Sundsvalls SLK, 1:17.65, 3) Maja Årsjö, Vemdalens IF, 1:18.63, 4) Sofia Von Reedtz, Gävle Alpina SK, 1:19.29, 5) Amanda Sannicolo, Åre SLK, 1:20.04, 6) Sophie Jalkesten, Huddinge SK AF, 1:20.42, 7) Tindra Nordin, Täby SLK, 1:20.76, 8) Emma-Stina Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:21.45, 9) Cajsa Söderberg, Tärna IK Fjällvinden, 1:21.52, 10) Lova Englund, Vindelns IF, 1:22.22, 11) Tova Jansson, Uppsala SLK, 1:22.66, 12) Dorotea Gran, SK Vitesse, 1:22.73, 12) Kajsa Svensson, Sollefteå A K, 1:22.73, 14) Astrid Månsson, Nolby Alpina SK, 1:23.69, 15) Lovisa Alfredson, UHSK Umeå SK, 1:23.80, 16) Alicia Hagström, Klövsjö Alpina, 1:24.96, 17) Emma Dahllund, Kramfors AK, 1:25.33, 18) Adina Kreij, Sundsvalls SLK, 1:25.37, 19) Ester Dahlquist, Friska Viljor AK, 1:25.57, 20) Stina Mårtensdotter, Sundsvalls SLK, 1:26.05, 21) Saga Söderberg, Getbergets Alpina IF, 1:30.16, 22) Julia Lund, Järvsö IF, 1:32.08,

H 11-12: 1) Elliot Westlund, Kungsbergets AK, 1:18.95, 2) Alexander Ax Swartz, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:19.07, 3) Maximilian Aicher, Sundsvalls SLK, 1:21.04, 4) Einar Skau, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:21.58, 5) Måns Abersten, Sundsvalls SLK, 1:22.56, 6) Edvin Hägglund, Nolby Alpina SK, 1:23.00, 7) William Nordin, Sundsvalls SLK, 1:23.59, 8) Malte Uhlir, Friska Viljor AK, 1:24.51, 9) David Bohm, Huddinge SK AF, 1:24.55, 10) Carl Thorén, Djurgårdens IF AF, 1:24.98, 11) Grim Norén, Åre SLK, 1:25.02, 12) Elliot Malker, Sundsvalls SLK, 1:25.32, 13) Calle Persson, Sundsvalls SLK, 1:25.44, 14) Noah Witte, Djurgårdens IF AF, 1:25.84, 15) Holger Zakrisson, Lycksele IF, 1:26.01, 16) Oskar Ljunggren, SK Vitesse, 1:26.20, 17) Andrei Kuzmin, Sundsvalls SLK, 1:26.96, 18) William Young Shing, Bollnäs AK, 1:27.52, 19) Ludvig Uppling, Sundsvalls SLK, 1:28.05, 20) Emil Strand, Sundsvalls SLK, 1:28.11, 21) Frans Kjellberg, Sundsvalls SLK, 1:28.18, 22) Anton Petterson, Örebro SLF, 1:29.29, 23) David Björkholm, Huddinge SK AF, 1:29.53, 24) Viggo Starrost, Täby SLK, 1:29.92, 25) Oskar Nordsten, Sundsvalls SLK, 1:30.90, 26) Lucas Karlsson, Huddinge SK AF, 1:31.39, 27) Vincent Selin, Getbergets Alpina IF, 1:32.01, 28) Robin Hansson, Sundsvalls SLK, 1:32.66, 29) Frank Bringby, Täby SLK, 1:34.60, 30) Samuel Nordsten, Sundsvalls SLK, 1:39.76,

H 13-14: 1) Carl-Isac Jernkrok, Bollnäs AK, 1:18.46, 2) Gustav Wissting, Lycksele IF, 1:18.49, 3) Albin Larsson, Sälens IF, 1:18.54, 4) Arthur Månsson, Täby SLK, 1:19.02, 5) Max Uhlir, Friska Viljor AK, 1:19.10, 6) Simon Svelander, Sundsvalls SLK, 1:19.61, 7) Wiliam Karlsson, Vetlanda AK, 1:20.31, 8) Philip Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:20.65, 9) Filip Malker, Sundsvalls SLK, 1:20.77, 10) Leopold Silfer, Sundsvalls SLK, 1:21.43, 11) Hjalmar Nyman, Saltsjöbadens SLK, 1:21.53, 12) Edvin Fredrikson, Åre SLK, 1:21.97, 13) David Wahlberg, Kungsbergets AK, 1:22.13, 14) Adam Bohm, Huddinge SK AF, 1:22.80, 15) Victor Damen-Blad, UHSK Umeå SK, 1:22.92, 16) Felix Rönnlund, Täby SLK, 1:23.05, 17) Tim Berggren, Sundsvalls SLK, 1:23.28, 18) Olle Mikelsson, Östersund-Frösö SLK, 1:23.72, 19) Isak Hannus-Rohlertz, Nolby Alpina SK, 1:25.76, 20) Malte Åberg, Nolby Alpina SK, 1:25.82, 21) Hampus Ljunggren, SK Vitesse, 1:26.40, 22) Wilhelm Westlund, Sundsvalls SLK, 1:29.13, 23) Olle Lindgren, Friska Viljor AK, 1:34.57,

H 15-16: 1) Emil Nyberg, Sundsvalls SLK, 1:15.13, 2) Fabian Wredmark, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:16.93, 3) Otto Lundbäck, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:17.19, 4) Grim Wallin, Östersund-Frösö SLK, 1:17.61, 5) Axel Nyman, Saltsjöbadens SLK, 1:17.75, 6) Erik Wahlberg, Kungsbergets AK, 1:19.21, 7) Charlie Westlund, Kungsbergets AK, 1:19.25, 8) Jacob Lundström, Sundsvalls SLK, 1:19.41, 9) Bosse Mikelsson, Östersund-Frösö SLK, 1:19.62, 10) Niklas Ekstrand, Huddinge SK AF, 1:19.72, 11) Axel Bodén, Östersund-Frösö SLK, 1:20.10, 12) Frank Mård, Huddinge SK AF, 1:20.31, 13) Emrik Sjöström Bergfors, Härnösands Alpina Klubb, 1:20.48, 14) Simon Petterson, Örebro SLF, 1:21.00, 15) Gustav Hjorth, Härnösands Alpina Klubb, 1:23.26,