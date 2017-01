15 km mot VM för Calle och Johan

Både Calle och Johan gick som tåget i säsongsöppningen, men sedan tog Johan en planerad time out, medan Calle drabbades av förkylning.

Nu är de båda redo för race, men de ser sig inte själva i någon favoritposition.

– En bit kvar, men lördagens 15 kilometer blir mer en bra test, säger Calle Halfvarsson.

– Det här blir ett lopp på vägen mot VM, säger Johan, som följer en långsiktig plan.

Calle Halfvarsson tvingades kasta in handduken efter Lillehammer. Det med två segrar och en andra plats i bagaget efter tävlingarna i Ruka och Lillehammer.

– Den första veckan var jag helt tom, men sedan har jag kommit igång och förra veckan låg jag en vecka på Idre Fjäll och då hade jag riktigt bra träning och väldigt fina förhållanden, säger Calle.

Någon riktig hårdkörning blev det inte på Idre Fjäll, utan det handlade mer om att få en bra mängdträning och om att bygga upp formen mot VM.

– Det känns bra, men än är jag inte ikapp, summerar Calle Halfvarsson.

Johan Olsson inlede med seger i Bruksvallarna och har sedan varit fyra och elva i de två lopp han kört i världscupen.

– Jag har en plan som jag drog upp efter Ruka och den följer jag, säger Johan.

För både Calle och Johan, liksom för resten av laget, Hanna Falk undantagen, blir det premiär i den nya tävlingsarenan i Ulricehamn. En snabb, men ganska lättåkt bana, Mördarbacken får vänta till Falun.

– Men det är en fantastisk miljö och publikinramningen i morgon med 30 000 åskådare blir något extra, säger den svenske förbundsskaptenen Rikard Grip.

– Frågan är om vi kommer att behöva ha white boards för att kunna förmedla tidsuppgifter till åkarna. Det kan bli nödvändigt med tanke på det publiktryck som kan bli, skrattar Rikard.

För arrangörerna i Ulricehamn blir det här en riktig fest och det lite på Faluns bekostnad.

– FIS önskade en tävling i januari och om Falun kunde avstå finalen så skulle Sverige kunna få ytterligare en tävling, berättar Johan Sares, som är längdchef.

Lösningen blev att skidförbundet annonserade efter intresserade arrangörer.

– Vi fick sex genomarbetade svar och valde då Ulricehamn som också tackade ja och nu ska arrangera tävlingen i år och 2019, säger Johan.

– När vi såg annonsen så beslöt jag mer eller mindre att svara på den på egen hand, skrattar tävlingsledaren Stefan Jalderyd.

– Vi blev snabbt entusiastiska för möjligheten och väldigt glada när vi fick den.

Den budget som arrangörerna då antog byggde på 10 000 åskådare per dag, nu ser det ut att bli 30 000 på lördagen och en bra bit över 20 000 på söndagen.

– Helt fantastiskt, säger Stefan, trots de milda vindar som blötte upp terrängen där snön började smälta. Utan att för den delen hota spåren.

– Ny kommer solen och med den kylan, så det här ska bli en bra skidfest, hoppas Stefan.

En skidfest, men utan svenska segerförhoppningar, men en bra bit på väg åt rätt håll, VM, i Falun om en vecka är det dags för nästa stavtag mot VM.

Åkare i Ulricehamn: Landslag: Hanna Falk, Ulricehamn IF, Sofia Henriksson, Piteå elit, Ida Ingemarsdotter, Åsarna, IK, Charlotte Kalla, Piteå elit, Jonna Sundling, IFK Umeå, Emma Wikén, Åsarna IK, Jens Burman, Åsarna IK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Markus Hellner, Gellivare skidallians, Martin Johansson, IFK Mora SK, Johan Olsson, Stockviks SF, Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF.

Nationell grupp: Hedda Bångman, Offerdals SK, Frida Erkers, IFK Mora SK, Johanna Hagström, Falköpings SK, Frida Hallquist, Åsarna IK, Lovisa Modig, Sävast Ski Team IF, Maria Nordström, Ulricehamn IF, Maria Rydqvist, Älvdalens IF, Jenny Solin, Sollefteå Skidor, Linn Sömskar, IFK Umeå, Simon Andersson, Falun-Borlänge SK, Gustav Eriksson, Falun-Borlänge SK, Johan Häggström, Piteå elit, Emil Jönsson, Anna&Emil sportklubb, Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, Robin Norum, IFK Umeå, Gustav Nordström, Borås SK, Anders Svanebo, Stockviks SF, Karl-Johan Westberg, Borås SK.