Anders Svanebo sex sekunder från pallen i Idre – Moraåkare vann

Osloboende Martin räknar inte med att få åka nästa världscup i Lillehammer, som då går lite på hans hemmaplan.

– Nej jag tror inte jag får chansen i Lillehammer, men jag hoppas jag får vara med i Davos istället, säger Martin.

I Idre startade Martin sist och kopplade direkt greppet om övriga åkare och behövde inte ta ut sig för att vinna.

– Det kändes bra idag, men jag fick jobba ordentligt. Det var en tuff bana där det gällde att ligga på hela tiden, konstaterade Martin efter segern.

Axel Ekström från Garphyttan var tvåa i premiären i Bruksvallarna och nu åter tvåa i Intersport Cup på Idre Fjäll.

– Jag får se hur långt det räcker. Jag har faktiskt ingen aning om vad det kan räcka till, konstaterade Axel, medan han pustade ut efter målgång. Då i solklar ledning, men med tiotalet etablerade åkare kvar ute på banan.

Det visade sig sedan bara vara Martin Johansson som klarade av att straffa Axel , medan Hudiksvalls Anton Lindblad var åtta sekunder för sent ute och fick nöja sig med en tredje placering.

Utan tvekan en spännande säsongsöppning för unge Axel, enbart 21 år gammal och nu redo för att få göra sin andra start i världscupen när telefonsamtalet kommer. Kanske inte redan till minitouren i Lillehammer nästa helg, men precis som för Martin kan det bli dags i Davos.

I damklassen hade gävletjejen Maria Nordström, som åker i Ulricehamns gul-svarta dress, sekunderna på sin sida. Tre sekunder blev hennes segermarginal före Evelina Settlin, Hudikasvall medan Anna Dyvik, Falun Borlänges leksandstjej körde in på en fin tredje plats.

Dalasegrar blev det också i juniorklasserna med Älvdalens Katrin Sjödén i den yngsta juniorklassen och Falun Borlönges Moa Olsson i den äldre juniorklassen

Resultat Intersport Cup:

D 17-18, 5 km: 1) Katrin Sjödén, Älvdalens IF SK, 14:20.0, 2) Patricija Eiduka, Aizkraukle, 14:34.1, 3) Kristina Axelsson, Sya SK, 14:36.4, 4) Judith Dolleris, Falu IK, 14:53.6, 5) Hanna Abrahamsson, Eksjö SOK, 14:59.1, 6) Emma Jönsson, Östersunds SK, 15:00.8, 7) Nora Jacobsson, Rembo IK, 15:15.3, 8) Maja Eriksson, Filipstads SF, 15:25.2, 9) Tilda Johansson, Skorpeds SK, 15:27.7, 10) Sanna Forsman, Öje IF, 15:33.0, 11) Ida Palmberg, Högbo GIF, 15:34.8, 12) Anna Maria DanÌelsdÛttir, Ulricehamns IF, 15:42.0, 13) Karolina Yngvesson, Rembo IK, 15:46.4, 14) Josefine Augustsson, Åsarna IK, 15:47.4, 14) Klara Ask, Borås SK, 15:47.4, 16) Michaela Andreasson, Gillberga SK, 16:01.3, 17) Julia Albertsson, Stuguns SK, 16:11.2, 18) Ieva Puce, Madona Ss, 16:14.3, 19) Johanna Arwidson Lif, Sälens IF, 16:16.9, 20) Alicia Jansson, Filipstads SF, 16:17.7, 21) Tora Eid Loevaas, Heimdal Ski, 16:22.3, 22) Viktorija Todorovska, Skii Ris, 16:22.9, 23) Anna Herbert, Brottby SK, 16:23.4, 24) Lina Lagerberg, Älvdalens IF SK, 16:26.1, 25) Maja Karlsson, Årjängs IF, 16:26.2, 26) Maria Felicia Kaasboell, Byaasen Il, 16:58.7, 27) Sofia Berglund, Storvreta IK, 17:03.5, 28) Johanna Johansson, Tranemo IF Skidklubb, 17:20.1, 29) Lovisa Johansson, Älvdalens IF SK, 17:44.2, 30) Victoria Andersson, Tranemo IF Skidklubb, 18:23.2, 31) Rebecca Widén, Filipstads SF, 18:34.7,

D 19-20, 5 km: 1) Moa Olsson, Falun Borlänge SK, 13:51.2, 2) Johanna Andersson, Falu IK, 14:08.6, 3) Johanna Hagström, Falköpings AIK SK, 14:08.7, 4) Alicia Persson, Stockviks SF, 14:19.9, 5) Josefina Sundman, Åsarna IK, 14:23.9, 6) Wilma Jönsson, Östersunds SK, 14:31.6, 7) Emma Larsson, IFK Mora SK, 14:36.0, 8) Sofie Oskarsson, SK Leksand, 14:45.1, 9) Moa Olsson, SK Bore, 14:57.8, 10) Frida Peterson, Älvdalens IF SK, 15:36.5, 11) Mathilda Ruus, Åsarna IK, 15:41.7, 12) Lydia Iglesias, ANEC, 15:45.3, 13) Ingrid Hallquist, Åsarna IK, 15:52.9, 14) Nelly Johansson, Gellivare Skidallians IK, 16:00.3, 15) Agnes Berglund, Ulricehamns IF, 16:03.9, 16) Maja Wik, Tvärreds IF, 16:07.4, 17) Madelene Melin, Malungs IF, 16:07.7, 18) Emma Jonsson, Åsarna IK, 16:13.8, 19) Matilda Melén, Falu IK, 16:22.5, 20) Ida Hallquist, Åsarna IK, 16:25.1, 21) Kristrun Gudnadottir, ISL, 16:44.0, 22) Josefine Ellneskog, IFK Skövde SK, 16:47.5, 23) Sarah Persson, Åtvidabergs IF, 16:58.1, 24) Frida Lindkvist, Hagfors SF, 17:06.6, 25) Line Soelberg, Il Leik, 17:13.9, 26) Ellen Svensson, Borås SK, 17:23.3, 27) Lynne Gray, Huntly Nordic ski club, 17:59.3,

H 17-18, 10 km: 1) Leo Johansson, Skillingaryds FK, 23:05.9, 2) Mika Vermeulen, AUT, 23:52.0, 3) Elias Andersson, Landsbro IF SK, 23:57.3, 4) Jonathan Norder, IF Hallby SOK, 24:00.1, 5) Emil Talsi, Åsarna IK, 24:05.8, 6) Jesper Persson, Åsarna IK, 24:25.9, 7) Gustav Jonsson, Hällbybrunns IF, 24:33.8, 8) Martin Mickels, Bålsta SK, 24:45.8, 9) Iver Overgaard Fremstad, Byaasen Il, 25:06.7, 10) Zackarias Björn, Rembo IK, 25:09.1, 11) Oscar Olsson, Hudiksvalls IF, 25:15.4, 12) Eivind Bogen Brurok, Strindheim Il, 25:17.6, 13) Alfred Nilsson, Filipstads SF, 25:31.2, 14) Bjarne Hansen, Gl, 25:47.4, 15) Filip Rosjö, IF Hallby SOK, 25:48.9, 16) Haakon Hauge Gunnes, Ranheim Skiklubb, 25:51.2, 17) Herman Borring Valset, Ks, 25:56.8, 18) Morten Andre Skaanoey Soeraas, Skauga Il, 25:58.5, 19) Oskar Ahnbrink, Sundbybergs IK, 25:59.4, 20) Axel Eriksson, Kvarnsvedens GOIF SK, 26:01.2, 21) Loke Östangård, Eksjö SOK, 26:07.8, 22) Joel Andersson, IFK Mora SK, 26:08.8, 23) Samuel Oskarsson, SK Leksand, 26:10.0, 24) Linus Nygren, Ulricehamns IF, 26:11.4, 25) Oliver Angelsiöö, Storvreta IK, 26:15.2, 26) Olle Grywenz, Storvreta IK, 26:16.9, 27) Jack Nicholls, GBR, 26:27.9, 28) Harald Eklöf, IF Hallby SOK, 26:29.8, 29) Kalvis Krigers, Madonas Bjss, 26:38.3, 30) David Nykvist, Sunne SLF, 26:52.4, 31) Viktor Brandt, Grava SK, 26:53.0, 32) Edvin Nordström, Brottby SK, 26:59.3, 33) Sven Leander, Åsarna IK, 27:03.1, 34) Oscar Madsstuen, Halmstads Skidklubb, 27:11.5, 35) Sebastian Jansson Saadio, Sälens IF, 27:21.4, 36) David Höglund, IFK Mora SK, 27:30.6, 37) Anton Björk, Orsa SK, 27:39.6, 38) Johan B Nordahl, Domnarvets GOIF, 27:41.0, 39) Ilvars Bisenieks, Madonas Bjss, 27:42.1, 40) Axel Svensson, Landsbro IF SK, 27:49.2, 41) Sondre Nikolai Olsen, Byaasen Il, 27:52.4, 42) Sigurdur Arnar Hannesson, Isafjordur, 28:03.0, 43) Brodie Murray, GBR, 28:07.7, 44) Jekabs Putnins, Madonas Bjss, 28:12.9, 45) Fergus Newman, GBR, 28:29.5, 46) Oliver Newman, GBR, 28:31.5, 47) Arnar Olafsson, Ska, 28:54.1, 48) Charles Harrigan, GBR, 29:14.1, 49) Viktor Barkegren, Domnarvets GOIF, 29:17.6, 50) Magnus Sellie Hansen, Skaun Il, 29:26.2, 51) Edvin Quist Weghagen, IFK Skövde SK, 29:36.8, 52) Anton Andersson, Garphyttans IF, 29:38.6, 53) Petur Tryggvi Petursson, Isafjordur, 29:52.7, 54) Kristoffer Forsberg, IFK Umeå, 32:12.5,

H 19-20, 10 km: 1) Eric Rosjö, IF Hallby SOK, 22:56.2, 2) Erik Lieback, Ulricehamns IF, 23:22.6, 3) Hugo Jacobsson, Falun Borlänge SK, 23:28.4, 4) John Leander, Åsarna IK, 23:34.9, 5) Gustaf Berglund, Storvreta IK, 23:46.9, 6) Marti Vigo Del Arco, H BENASQUE, 23:47.7, 7) Isak Augustsson, IFK Mora SK, 23:49.4, 8) Carl Rotvold, Åsarna IK, 23:53.4, 9) Edvin Andersson, Landsbro IF SK, 24:00.6, 10) Adam Persson, IF Hallby SOK, 24:05.4, 11) Alexander Karlsson, Källbottens IK, 24:10.2, 12) Gabriel Strid, Sunne SLF, 24:11.0, 13) Adam Gillman, Garphyttans IF, 24:14.2, 14) Emil Nykvist, Sunne SLF, 24:24.1, 15) Arvid Jonsson, Duveds IF, 24:24.2, 16) Stavre Jada, Olimpic Skii, 24:32.7, 17) Felix Erlander, Hudiksvalls IF, 24:35.6, 18) Eirik Sandnes, Heimdal If, 24:38.9, 19) Simon Jonsson, IF Hallby SOK, 24:43.6, 20) Axel Jutterström, IFK Mora SK, 24:55.6, 21) Albert Carling, Falu IK, 24:57.3, 22) Ludvig Holmberg, Tranemo IF Skidklubb, 25:00.2, 23) Simen Smetbak Eriksen, Byaasen Skiklub, 25:00.5, 24) Albert Jonsson, SFI, 25:01.1, 25) Milancho Krsteski, Olimpic Skii, 25:18.5, 26) Magnus Gjersvold Haug, Byaasen Skiklub, 25:20.0, 27) Ewen Perroud, CN REVARD, 25:24.6, 28) Petter Persson, Borås SK, 25:27.7, 29) Brage Bergsmyr, Heimdal If, 25:28.9, 30) Joachim Weel Rosbo, Ks, 25:49.7, 31) Oskar Lundqvist, Sellnäs IF, 25:56.4, 32) Adam Axelsson, Hvetlanda SK, 26:11.3, 33) Joakim Ståhl, Järbo IF, 26:12.1, 34) Albin Persson, Tranemo IF Skidklubb, 26:19.6, 35) Edvin Claesson, IF Hallby SOK, 26:23.3, 36) Hampus Millestu, Utrikes Skidklubb, 26:27.4, 37) Martin Lindkvist, IFK Mora SK, 26:34.1, 38) Dagur Benediktsson, SFI, 26:35.4, 39) Kevin Larsson, Bengtsfors BOIS, 26:35.8, 40) Ludwig Johansson, Ulricehamns IF, 26:45.3, 41) Oskar Danielsson Frost, Dala-Järna IK, 26:52.7, 42) Ludvig Svenningsson, Ulricehamns IF, 27:07.5, 43) Duncan Gibb, GBR, 27:09.3, 44) Gustav Johansson, Ulricehamns IF, 27:14.1, 45) Erik Thorn, Bengtsfors BOIS, 27:26.7, 46) Kevin Henriksson, Garphyttans IF, 27:44.9, 47) Elis Berg, Sunne SLF, 28:22.3, 48) Rasmus Pettersson, Hägersta GF, 28:54.2, 49) Jonatan Palander, Sellnäs IF, 29:51.1, 50) Peter Jensen, Ks, 30:12.2,

D 21-, 10 km: 1) Maria Nordström, Ulricehamns IF, 24:38.8, 2) Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, 24:41.8, 3) Anna Dyvik, Falun Borlänge SK, 24:48.4, 4) Maria Gräfnings, Karlslunds IF SF, 25:08.3, 5) Maria Rydqvist, Älvdalens IF SK, 25:19.0, 6) Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF, 25:37.2, 7) Lovisa Modig, Sävast Ski Team IF, 25:38.6, 8) Frida Hallquist, Åsarna IK, 25:43.8, 9) Moa Molander Kristiansen, Åsarna IK, 25:46.3, 10) Emilie Cedervärn, Ulricehamns IF, 25:47.2, 11) Helene Söderlund, IFK Mora SK, 25:54.2, 12) Frida Erkers, IFK Mora SK, 25:55.7, 13) Clara Auland, Sävast Ski Team IF, 26:03.1, 14) Elin Mohlin, Åsarna IK, 26:04.2, 15) Ida Indal, Offerdals SK, 26:08.8, 16) Jennie Jirhed, Östersunds SK, 26:16.7, 17) Mia Eriksson, Piteå Elit SK, 26:18.7, 18) Lisa Dahl, Offerdals SK, 26:22.9, 19) Lisa Vinsa, Piteå Elit SK, 26:28.5, 20) Lisa K Svensson, Åsarna IK, 26:33.9, 21) Ida Dahl, IFK Mora SK, 26:51.1, 22) Sandra Olsson, Malungs IF, 27:00.6, 23) Sofie Elebro, IFK Umeå, 27:07.1, 24) Jackline Lockner, Hudiksvalls IF, 27:09.8, 25) Hanna Eriksson, IFK Mora SK, 27:18.6, 26) Evelina Sutro, IFK Mora SK, 27:20.6, 27) Cajsa Martinsson, Östersunds SK, 27:22.1, 28) Julia Jansson, Sollefteå Skidor IF, 27:28.0, 29) Eva Johansson, Linköpings SK, 27:32.9, 30) Sara Wadman, IFK Mora SK, 27:36.2, 31) Lena Viklund, Högbo GIF, 27:39.1, 32) Emma Ivarsson, Årsunda IF, 27:47.8, 33) Emma Björklund, IFK Mora SK, 28:10.1, 34) Inga Pashkovska, Cpsk, 28:28.4, 35) Madelene Nord, IFK Mora SK, 28:38.4, 36) Isabelle Persson, Stockviks SF, 28:39.1, 37) Malin Börjesjö, Sundbybergs IK, 28:47.9, 38) Sofie Björklund, Trillevallens Sportklubb, 28:53.6, 39) Silje Bakken, Il Leik, 29:09.2, 40) Sara Hallquist, Åsarna IK, 29:11.0, 41) Hanna Dahlberg, Ulricehamns IF, 29:17.2, 42) Helena Lundkvist, Kalix SK, 29:24.0, 43) Mathilda Björn, Östersunds SK, 29:36.7, 44) Julia Angelsiöö, Storvreta IK, 29:43.4, 45) Fern Cates, GBR, 30:00.3, 46) Klara Svensson, Borås SK, 30:10.2, 47) Johanna Cavallin, Högbo GIF, 30:11.9, 48) Malin Jonsson, IK Stern, 30:44.4, 49) Magdalena Eliasson, Graninge-Alliansen, 31:09.2, 50) Elin Karlsson, OK Borgen, 31:10.4, 51) Solveig Maria Hallvardsdottir, SFI, 32:59.0,

H 21-, 15 km: 1) Martin Johansson, IFK Mora SK, 36:21.0, 2) Axel Ekström, Garphyttans IF, 36:47.5, 3) Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, 36:55.1, 4) Anders Svanebo, Stockviks SF, 37:01.8, 5) Karl-Johan Westberg, Borås SK, 37:14.2, 6) Markus Ruus, Åsarna IK, 37:21.0, 7) Gustav Eriksson, Falun Borlänge SK, 37:26.3, 8) Björn Sandström, Piteå Elit SK, 37:34.0, 9) Gustav Nordström, Borås SK, 37:45.3, 10) Lars Nelson, Åsarna IK, 37:54.0, 11) Simon Persson, IFK Umeå, 37:54.6, 12) Viktor Thorn, Ulricehamns IF, 37:55.5, 13) Daniel Svensson, IFK Mora SK, 37:56.1, 14) Robin Norum, IFK Umeå, 37:58.1, 15) Marcus Fredriksson, Lycksele IF, 38:00.3, 16) Simon Lageson, Åsarna IK, 38:04.0, 17) Karl-Johan Dyvik, Falun Borlänge SK, 38:06.2, 18) Erik Silfver, IFK Umeå, 38:08.5, 19) Jesper Nyström, Falun Borlänge SK, 38:10.8, 20) Oskar Kardin, Östersunds SK, 38:11.6, 21) Petter Engdahl, Östersunds SK, 38:19.3, 22) Jens Andersson, Kalix SK, 38:23.6, 23) Lucas Lennartsson, Garphyttans IF, 38:30.9, 24) Mikael Norberg, Piteå Elit SK, 38:32.0, 25) Johan Häggström, Piteå Elit SK, 38:32.1, 26) Olof Jonsson, Trillevallens Sportklubb, 38:32.3, 27) Marcus Grate, IFK Umeå, 38:32.6, 28) Victor Gustafsson, IFK Mora SK, 38:34.7, 29) Erik Andersson, Hudiksvalls IF, 38:37.3, 30) Christofer Eriksson, Försvarets SK, 38:38.0, 31) Johannes Eklöf, IF Hallby SOK, 38:41.1, 32) Anders Jonsson, Stockviks SF, 38:46.2, 33) Anton Persson, SK Bore, 38:48.2, 34) Petter Hedman, IFK Umeå, 38:55.8, 35) Imanol Rojo, ALPINO UZTURRE-RFEDI, 39:02.0, 36) Gabriel Thorn, Bengtsfors BOIS, 39:03.6, 37) Viktor Brännmark, Piteå Elit SK, 39:05.2, 38) Pontus Hermansson, SK Bore, 39:06.6, 39) Martin Herbert, Sundbybergs IK, 39:07.2, 40) Adam Larsson, Falun Borlänge SK, 39:09.7, 41) Gilberto Panisi, Falun Borlänge SK, 39:16.9, 42) Jens Selahn, Stockviks SF, 39:26.9, 43) Edvard Sundman, Åsarna IK, 39:30.7, 44) Nils Persson, Östersunds SK, 39:31.3, 45) Håkan Emilsson, Offerdals SK, 39:34.3, 46) Anton Karlsson, Åsarna IK, 39:36.0, 46) Daniel Gustafsson, Biathlon Östersund IF, 39:36.0, 48) Adam Sten, AXA SC, 39:36.1, 49) Emil Persson, Östersunds SK, 39:37.2, 50) Alfred Buskqvist, IK Stern, 39:38.1, 51) Lasse Hulgaard, Copenhagen Skiing club, 39:38.2, 52) Andre Larsson, Svegs IK, 39:41.9, 53) Måns Sunesson, Sellnäs IF, 39:44.6, 54) Ragnar Bragvin Andresen, Njaard, 39:46.0, 55) Konrad Myhr, Åsarna IK, 39:46.4, 56) Jonatan Engdahl, Trillevallens Sportklubb, 39:47.3, 57) Rasmus Hörnfeldt, Östersunds SK, 39:49.6, 58) Patrik Tallbom, Östersunds SK, 39:49.7, 59) Jonatan Engström, Borås SK, 39:50.0, 60) Johan Forsberg, IFK Umeå, 39:52.2, 61) Kristoffer Lamoey, Aasen Il, 39:52.7, 62) Olle Olsson Bad, Tullus SG, 40:05.1, 63) Jonas Eriksson, Falun Borlänge SK, 40:07.3, 64) Johan Persson, Trillevallens Sportklubb, 40:09.6, 64) Carl Olander, IK Stern, 40:09.6, 66) Andreas Svensson, Ulricehamns IF, 40:12.1, 67) Krång Mikael Sandgren, IFK Mora SK, 40:13.3, 68) Max Novak, Offerdals SK, 40:14.1, 69) Daniel Södersten, Orsa SK, 40:15.8, 70) Victor Hallquist, Åsarna IK, 40:15.9, 71) Filip Danielsson, SK Bore, 40:19.2, 72) Daniel Holmgren, IFK Umeå, 40:19.9, 73) Tom Fahlén, Landsbro IF SK, 40:22.7, 74) Arvid Forss, Åsarna IK, 40:25.8, 75) Henrik Fjellborg, Gellivare Skidallians IK, 40:28.4, 76) Johannes Ringsby, SK Bore, 40:37.6, 77) Emil Vinsa, Sävast Ski Team IF, 40:41.1, 78) Nils Augustsson, IFK Mora SK, 40:43.8, 79) Simeon Deyanov, Trillevallens Sportklubb, 40:44.2, 80) Erik Persson, IF Hallby SOK, 40:44.3, 81) Gustav Johansson, Gellivare Skidallians IK, 40:44.7, 82) Oscar Claesson, IF Hallby SOK, 41:02.8, 83) Jens Hulgaard, Täfteå IK, 41:12.3, 84) Fredrik Hansson, IFK Mora SK, 41:21.6, 85) David Nordström, IFK Umeå, 41:24.0, 86) Nico Larsson, Bengtsfors BOIS, 41:27.4, 87) Gabriel Stegmayr, Vansbro AIK Skidklubb, 41:28.7, 88) Ronny Wedin, Norbergs SK, 41:36.1, 89) Joel Lager, Garphyttans IF, 41:40.3, 90) Stefan Sunnerberg, SK Ringen, 41:44.8, 91) Jesper Thor, Åsarna IK, 41:52.6, 92) Brynjar Kristinsson, Ulricehamns IF, 42:03.1, 93) Johan Bergman, Sollefteå Skidor IF, 42:03.2, 94) Dejan Krsmanovic, Zlatibor, 42:09.5, 95) Viktor Axelsson, Borås SK, 42:25.2, 96) Simon Svanebo, Tynderö IK, 42:28.2, 97) Jakob Jansson, Östersunds SK, 43:05.4, 98) Hannes Stenström, Trillevallens Sportklubb, 43:06.2, 99) Ludwig Tärning, Falköpings AIK SK, 43:11.8, 100) Tim Magnusson, IFK Mora SK, 43:27.5, 101) Gabriel Höjlind, IFK Mora SK, 43:28.6, 102) Frederik Petersen, Isp, 43:36.5, 103) David Thorell, IK Stern, 43:40.5, 104) Sam Cairns, GBR, 43:57.9, 105) Martin Johansson, Linköpings SK, 44:06.2, 106) Erik Amondsen, Nup, 44:21.9, 107) Jesper Brofjärd, Borås SK, 45:48.5, 108) Linus Bohman, Idre SK, 46:22.6, 109) Martin Edman, Ulricehamns IF, 46:51.8, 110) Andreas Berntsson, IK Stern, 47:45.3, 111) Oliver Hallberg, Falköpings AIK SK, 48:05.6, 112) Jordan Andrews, GBR, 49:24.2, 113) Niklas Forsberg, Biathlon Östersund IF, 50:42.0, 114) Markus Nordmark, Nässjö Ski, 54:01.3,