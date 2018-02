Brons i JVM-stafetten till Sverige och Stockviks Alicia Persson

Offerdals Tua Dahlgren, som kallades in som reserv sent under fredagen, var först ut av svenskarna i stafetten över 4 x 3,3 kilometer. Vid den första växlingen var Sverige långt ifrån pallen med en 13:e plats, över en och en halv minut bakom ledande Ryssland.

Frida Karlsson stod för en supersträcka när hon, som nästa åkare, körde upp Sverige till fjärde plats, bara en sekund bakom trean Italien.

Stockviks Alicia Persson tog upp Sverige på pallen och Ulricehamns Johanna Hagström höll tredjeplatsen ända in i mål även om Finland utmanade på slutet och ryckte upp sig från åttonde till fjärde plats på sistasträckan.

Tyskland vann åtta sekunder före tvåan Ryssland, och 47 sekunder före Sverige.

RESULTAT

1. Tyskland, 39.17,4

2. Ryssland, (+8,6)

3. Sverige (+47,5)

4. Finland (+54,1)

5. Frankrike, (+57,0)

6. Italien, (+58,4)

7. Norge (+1.03,8)

8. USA, (+1.08,1)

9. Schweiz, (+2.28,2)

10. Japan, (+2.51,8)

