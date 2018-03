Efter Northugs avhopp från världscupen – se Emil Jönssons fina video till norrmannen

Relationen mellan Emil Jönsson och Petter Northug har växlat mellan pikar till varandra till mer ilskna hälsningar.

Nu verkar duon däremot vara goda vänner för det mesta.

Varken Jönsson eller Northug togs ut till OS i Pyeongchang utan fick istället följa spelen från hemmaplan.

► Emil Jönssons hyllning till sambon Anna Haag: "Hon som imponerar på mig varje dag"

Jönsson skickade då en inbjudan till Northug om att norrmannen kunde få komma hem till Jönsson och ta plats i tv-soffan bredvid honom under tävlingarna.

När världscupsprinten i Drammen avgörs hade Jönsson hoppats få träffa sin norske vän, men då Northug bestämt sig för att inte köra fler tävlingar i Världscupen denna säsong.

Nu har Jönsson lagt upp en video tillägnad Northug på Instagram där svenske förbereder sig inför Drammen. En video som tonsatts med Take That's låt Back for Good.

I texten sjungs bland annat raderna "Whatever I said, whatever I did I didn't mean it, I just want you back for good".

Ett tecken på att Jönsson endast vill vara vän med Northug i framtiden?

► Totalfiasko för Northug – som pikades under loppet av Jönsson: "Han svarade inte"