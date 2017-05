Fortsatt förtroende i landslaget för SOK:s skidorienterare Martin Hammarberg

De svenska skidorienterarna kan summera en fantastisk vinter med VM i Ryssland som den stora höjdpunkten. Där blev det hela sju medaljer varav fem guld.

Men redan nu riktas blicken framåt mot nästa säsong, och i dag presenterade man landslagstruppen för säsongen 2017/2018.

Alla åkare som var tongivande i fjol fortsätter, däribland Sundsvallssonen Martin Hammarberg och fixstjärnan Tove Alexandersson.

– Jag känner mig väldigt nöjd med de trupper vi har till förfogande, säger förbundskaptenen Frans Wickbom i ett pressmeddelande.

– Alla stjärnor satsar vidare plus att vi har ett antal namn som jag hoppas ska ta ett kliv framåt. Nu ska vi jobba långsiktigt under två år och utveckla fler åkare mot världstoppen, så att vi på hemma-VM i Piteå 2019 tar de där stafettgulden vi missade i Krasnojarsk, fortsätter Wickbom.

Inför VM i mars uttalade sig Wickbom specifikt om Hammarberg för Sporten:

– Martin är outstanding att ha i ett stafettlag. Han är en riktigt stabil åkare och presterar alltid, sade han då.

HÄR ÄR A-LANDSLAGET I SKIDORIENTERING:

Tove Alexandersson, Alfta Ösa OK, Hanna Eriksson, IFK Mora OK, Linda Lindkvist, IK Jarl, Magdalena Olsson, IFK Mora OK, Frida Sandberg, Säterbygdens OK, Evelina Wickbom, Sävast ski team IF, Erik Blomgren, Umeå OK, Martin Hammarberg, Sundsvalls OK, Markus Lundholm, OK Renen, Ulrik Nordberg, Umeå OK, Linus Rapp, IFK Mora OK, Erik Rost, Alfta Ösa OK.

