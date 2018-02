Medelpad Classic Ski avgjort – här är resultaten från populära tävlingen

Läs mer [+]: Jörgen Brink spurtade hem segern i Medelpad Classic Ski: "Fick smyga hela loppet"

Herrar Motion - 22 km, 22 km: 1) Joel Jänes, Stockviks SF, 1:13:04.0, 2) Nils Lundgren, Stockviks SF, 1:16:12.4, 3) Peter Frederiksen, Ingen klubb, 1:19:08.1, 4) Albin Johansson, Bergeforsens SK, 1:20:23.0, 5) Linus Ytterbom, Kovlands IF, 1:20:46.0, 6) Michael Henning, Bergeforsen SK, 1:20:49.8, 7) Viggo Östlund, Kovlands IF, 1:20:50.9, 8) Hugo Bäckman, Sundsvall, 1:20:56.0, 9) Gustav Olsson, Bergeforsens SK, 1:23:04.1, 10) Thomas Edström, Sundsvall, 1:25:09.5, 11) Jimmy Bergström, Peab IF, 1:25:32.2, 12) Stefan Lund, Kramfors Alliansen, 1:26:17.0, 13) Markus Näsman, Bergeforsens SK, 1:27:39.9, 14) Johan Lindén, Selånger SOK, 1:28:12.1, 15) Gustav Rautila, Bergeforsens SK, 1:30:43.2, 16) Lars Faijersson, Ärlandsbro, 1:30:55.0, 17) Hans-Olof Backlund, Rejlers IF, 1:32:54.8, 18) Mathias Hultdin, Timrå, 1:33:25.2, 19) Jesper Lidström, Tynderö IK, 1:34:56.3, 20) Tomas Vedin, Selångers SOK, 1:35:01.0, 21) Ronny Fryksien, Kramfors Alliansen, 1:35:36.0, 22) Stefan Lundström, Matfors SK, 1:35:39.6, 23) Jörgen Eriksson, Peab IF, 1:36:02.9, 24) Tommy Hassel, Tynderö IK, 1:36:33.8, 25) Jonas Nyberg, Bergeforsens SK, 1:37:27.5, 26) Sten-Åke Vedin, Selånger SOK, 1:38:46.2, 27) Mikael Lorås, Bergeforsens SK, 1:40:59.0, 28) Hans Kullberg, Sundsvall, 1:41:05.0, 29) Henrik Lindén, Selånger SOK, 1:41:07.8, 30) Johan Alander, Stockholm, 1:42:45.7, 31) Peter Lantz, Nyköping, 1:43:40.7, 32) Magnus Burvall, Sundsvall, 1:43:57.1, 33) Erik Svensson, Kramfors, 1:44:19.2, 34) Karl-Johan Karlsson, Messlingens IK, 1:44:52.0, 35) Carl-Henrik Larsson, Stöde IF, 1:46:33.3, 36) Håkan Enerud, Bergeforsens SK, 1:47:14.3, 37) Bertil Ekman, Göteborg, 1:49:18.4, 38) Viktor Sundberg, Bergeforsens SK, 1:52:26.5, 39) Simon Ryd, Bergeforsens SK, 1:52:40.2, 40) Stefan Sundberg, Bergeforsens SK, 1:52:40.8, 41) Ashley Tott, Sundsvall, 1:52:44.3, 42) Kenneth Åberg, Sundsvall, 1:57:10.0, 43) Lucas Olofsson, Timrå, 1:57:10.4, 44) Daniel Bylock, Stockholm, 1:58:15.7, 45) Melvin Zell, Selånger SOK, 1:58:20.1, 46) Börje Lindström, Ljustorps IF, 1:59:01.7, 47) Åke Brandon, Timrå, 1:59:35.5, 48) Hans Olov Falberg, Indal, 2:00:40.1, 49) Evert Karlsson, Sundsvall, 2:01:41.0, 50) Per Ersson, Stockviks SF, 2:01:42.3, 51) Bernt Udd, Ulricehamn, 2:19:48.0, 52) Isak Persson, Bergeforsens SK, 2:19:58.0, 53) Torbjörn Thoresson, Sundsvall, 2:19:59.3, 54) Vidar Norrgård, Bergeforsens SK, 2:46:28.0, 55) Mikael Norrgård, Timrå, 2:46:46.3, 56) Aron Edén, Ljustorps IF, 2:49:55.1,

Damer Motion - 22 km, 22 km: 1) Tove Ericsson, Stockviks SF, 1:13:10.4, 2) Jessica Häggqvist, Bondsjöhöjdens IK, 1:20:26.5, 3) Sanna Näslund, Bondsjöhöjdens IK, 1:20:51.1, 4) Ellinor Fransson, Ärla IF, 1:28:05.4, 5) Sophie Dahl, Tynderö IK, 1:31:15.6, 6) Alva Dahlin, Kovlands IF, 1:31:50.0, 7) Linn Gradin, Stöde IF, 1:31:56.8, 8) Olivia Lundström, Stockviks SF, 1:34:23.4, 9) Moa Larsson, Stöde IF, 1:35:45.2, 10) Anne-Marie Strömsten, Bondsjöhöjdens IK, 1:38:00.0, 11) Anna Gomez, Bondsjöhöjdens IK, 1:38:02.7, 12) Anna Eriksson, Ljustorp IF, 1:38:14.0, 13) Nanna Grönborg, Kovlands IF, 1:38:24.3, 14) Nina Myhrgren, Sundsvall, 1:42:29.3, 15) Sofia Hänström, Sundsvall, 1:42:59.5, 16) Ulrika Burvall, Sundsvall, 1:43:57.3, 17) Anna-Karin Östlund, Kovland, 1:46:25.6, 18) Sofia Höglund, Bergeforsens SK, 1:47:00.7, 19) Agnes Källström, IFK Sala, 1:47:11.4, 20) Lotta Boholm Wall, Bredsandspedagogerna, 1:47:11.7, 21) Anette Viksell Mattsson, Ljustorps IF, 1:48:03.5, 22) Therese Gunnarsson, Stockholm, 1:49:50.9, 23) Eva Thoresson, Ingen klubb, 1:53:06.2, 24) Sofia Lindén, Selånger SOK, 1:55:22.5, 25) Anna-Maja Nordin, Bergeforsens SK, 1:56:02.1, 26) Marianne Falberg, Indal, 2:00:39.0, 27) Towe Emtfeldt, Stockviks SF, 2:01:43.1, 28) Kicki Bredal, Sundsvall, 2:07:37.7, 29) Charlotte Karlsson, Sundsvall, 2:09:07.8, 30) Lisbeth Hedlöf, Sundsvall, 2:09:54.3, 31) Sofi Nordfeldt, Nyköping, 2:12:20.5, 32) Erika Öberg, Bergeforsens SK, 2:13:18.8, 33) Sara Stefansson, Stockholm, 2:13:25.9, 34) Ann-Kristin Bladh, Bergeforsens SK, 2:14:10.2, 35) Linda Bruneryd, Kovland, 2:15:03.5, 36) Gunilla Enerud, Bergeforsens SK, 2:15:06.3, 37) Ingrid Wiklander Nylander, Sundsvalls OK, 2:16:17.0, 38) Carina Gustafsson, Timrå, 2:17:14.8, 39) Elvy Petersson, Sundsvall, 2:17:47.6, 40) Olivia Karlsson, Kovlands IF, 2:22:09.9, 41) Kristina Blombäck, Sundsvall, 2:22:54.5, 42) Monica Äijä-Lendin, Strömnäs, 2:22:54.6, 43) Gitte Leth, Sundsvalls OK, 2:23:21.9, 44) Christina Flordal, Sundsvalls OK, 2:24:01.1, 45) Inger Lorentzson, Sundsvalls OK, 2:24:29.0, 46) Sara Sellstedt, Sundsvall, 2:24:30.4, 47) Elisabet Lundgren, Sundsvalls OK, 2:27:06.3, 48) Kerstin Brunn, Sundsvalls OK, 2:28:16.7, 49) Bitten Lindström, Bergeforsens SK, 2:30:06.7, 50) Elisabet Carlberg, Sundsvall, 2:33:07.3, 51) Ingrid Petersson, Sundsvalls OK, 2:37:54.7, 52) Karin Viklund, Kovlands IF, 2:38:19.3, 53) Ulla Hellman, Sundsvalls OK, 2:38:20.0, 54) Zania Jonsson, Bergeforsens SK, 2:42:33.7, 55) Heidi Magnesen, Härnösand, 2:43:49.6, 56) Madelene Andersson, Timrå, 2:48:48.4, 57) Cecilia Lanerud-Weinacht, Bergeforsens SK, 2:48:48.5, 58) Åsa Eriksson, Ljustorps IF, 2:49:55.5, 59) Eva Eriksson, Ljustorps IF, 2:50:58.4,

Damer Motion - 42 km, 42 km: 1) Jessica Ericsson, Stockviks SF, 2:22:18.0, 2) Ida Dahl, IFK Mora SK, 2:27:03.7, 3) Elin Vedin, Sundsvalls OK, 2:31:59.9, 4) Madeleine Tjernberg Dahlin, Kovlands IF, 2:32:06.3, 5) Mimmi Björn, IFK Umeå, 2:35:32.5, 6) Vendela Eriksson, Husums IF SK, 2:40:15.7, 7) Jenny Kling, Sundsvall, 2:46:39.5, 8) Veronika Tiger, Bergeforsens SK, 2:47:04.1, 9) Johanna Lindberg, Rehns BK, 2:47:19.1, 10) Hedwig Haas, Sundsvalls OK, 2:50:46.9, 11) Catrin Dalfors, Sundsvall, 2:52:39.4, 12) Pia Lindholm, Sundsvalls OK, 2:56:04.8, 13) Frida Nilvander, Ingen klubb, 3:00:52.3, 14) Cristin Bergfors, Tynderö IK, 3:06:18.1, 15) Maria Teilman Axelsson, AXA SC, 3:08:57.9, 16) Anna-Karin Zell, Alnö Race Team, 3:09:58.2, 17) Jenny Sjöholm, Sundsvall, 3:13:54.1, 18) Monika Wounder, Alnö Race Team Föreningen, 3:19:02.7, 19) Lisa Krohn, Sundsvall, 3:20:42.6, 20) Malin Tuvesson, Sundsvalls OK, 3:22:34.1, 21) Anna Olsson, Sundsvalls OK, 3:24:02.3, 22) Maria Björklund, Sundsvall, 3:24:13.3, 23) Ulrika Johansson, Kvissleby, 3:24:43.0, 24) Sara Willner, Sundsvall, 3:25:21.5, 25) Camilla Bergmansson, Timrå SOK, 3:25:22.0, 26) Camilla Englund, Sundsvall, 3:29:54.6, 27) Kadri Kalvo, Sundsvalls OK, 3:34:25.3, 28) Cecilia Englund, Ljustorps IF, 3:34:55.3, 29) Cecilia Edström, Sundsvall, 3:37:01.4, 30) Lisa Nilsson, Göteborg, 3:42:26.5, 31) Veronica Wenner, Alnö, 3:42:51.3, 32) Maja Nordstrand, Johanneshov, 3:45:39.1, 33) Evelina Höglund, Timrå, 3:50:24.2, 34) Johanna Kühne, Timrå, 3:54:51.1, 35) Caroline Gustafsson, Timrå, 3:58:37.4, 36) Julia Mellåker, AXA SC, 4:01:16.6, 37) Mia Herlitz, Sundsvall, 4:01:42.0, 38) Emelie Johansson, Sundsvall, 4:03:40.5, 39) Mona Sundin, Härnösand, 4:06:48.7, 40) Therese Hovland, Sundsvall, 4:11:40.2, 41) Maria Lundgren, Gäddede SK, 4:13:49.0, 42) Karolin Lindberg, Härnösand, 4:18:33.2, 43) Annie Dahlin, Gävle, 4:18:34.7, 44) Catarina Ljungberg, Bergeforsens SK, 4:18:52.8, 45) Annika Erlandsson, Härnösand, 4:19:32.0, 46) Anne Mannela, Sundsvall, 4:19:59.1, 47) Anna Ek, Sundsvall, 4:39:52.9, 48) Yvonne Olsson, Sundsvall, 4:42:27.8,

Herrar Motion - 42 km, 42 km: 1) Jörgen Brink, Delsbo IF, 2:03:37.7, 2) Markus Ottosson, Skellefteå SK, 2:03:39.3, 3) Johan Lövgren, Vännäs SK, 2:03:47.2, 4) Anders Svanebo, Stockviks SF, 2:04:05.5, 5) Erik Silfver, IFK Umeå, 2:06:40.6, 6) Daniel Persson, Sollefteå Skidor IF, 2:16:52.9, 7) Calle Sjöstrand, Sollefteå IF Skidor, 2:17:05.5, 8) Tobias Engblom, Stockviks SF-Gripen Ski Team, 2:17:56.3, 9) Henrik Dahlén, Tynderö IK, 2:18:11.4, 10) Martin Lundgren, Stockviks SF, 2:19:04.3, 11) Thommy Larsson, Sundsvall, 2:19:05.9, 12) Kent Rovio, Bondsjöhöjdens IK, 2:19:18.8, 13) Mikael Henriksson, Tynderö IK, 2:19:46.4, 14) Adam Rohr, Axa Sports Club, 2:20:59.2, 15) Olov Molin, Östersunds SK, 2:22:13.1, 16) Tobias Nilsson, Kovlands IF, 2:22:14.7, 17) Mikael Edlund, Alnö Race Team Föreningen, 2:22:34.1, 18) Simon Johansson, Vännäs SK, 2:23:05.6, 19) Martin Melander, Alnö Race Team Föreningen, 2:23:57.8, 20) Niclas Bergfors, Ljustorps IF, 2:24:20.6, 21) Niklas Sjölund, Bondsjöhöjdens IK, 2:24:42.4, 22) John Granbo, Alnö SK, 2:25:27.3, 23) Kristoffer Ståhl, Alnö Raceteam, 2:25:30.1, 24) Jonas Utterström, Jalles TC Umeå, 2:26:22.6, 25) Björn Melander, Timrå SOK, 2:26:36.2, 26) Janne Näätänen, Sundsvalls OK, 2:29:07.9, 27) Fredrik Arnberg, Stockviks SF, 2:29:17.8, 28) Marcus Strömsten, Bondsjöhöjdens IK, 2:29:26.9, 29) Göran Bäckman, Kemira, 2:29:43.0, 30) Mattias Svelander, Lucksta IF, 2:30:17.4, 31) Per Lenndin, Strömnäs GIF, 2:30:24.4, 32) Jens Kirk, Stockholms rullskidklubb, 2:30:44.2, 33) Björn Lindström, Alnö Race Team Föreningen, 2:31:59.0, 34) Glenn Edström, Sundsvall, 2:32:22.1, 35) Henrik Forsberg, Ljustorps IF, 2:32:39.1, 36) Johan Nyqvist, Bergeforsens SK, 2:33:31.2, 37) Michael Westin, Bondsjöhöjdens IK, 2:33:36.2, 38) Per Lundin, Alnö SK, 2:34:11.0, 39) Björn Vedin, Stockviks SF, 2:34:39.5, 40) Hans Åslin, Matfors SK, 2:35:06.0, 41) Marko Kohtala, Ånge SK, 2:35:35.1, 42) Harry Kohtala, Sundsvall, 2:35:43.4, 43) Otto Lampinen, Sollefteå Skidor IF, 2:36:00.5, 44) Albin Bergkvist, Bjursås IK, 2:37:35.8, 44) Mikael Nilsson, Alnö SK, 2:37:35.8, 46) Daniel Abrahamsson, Graninge-Alliansen, 2:37:36.9, 47) Jonas Bystedt, Härnösand, 2:38:15.8, 48) Fredrik Larsson, I 21 IF, 2:38:42.6, 49) Heinz Ädel, Sundsvall, 2:39:28.1, 50) Kristofer Block, Sollefteå Skidor IF, 2:39:42.5, 51) Henrik Holmström, Gräftåvallens SK, 2:40:08.2, 52) Lars Lundberg, Stockviks SF, 2:40:12.7, 53) Anton Engqvist, Selånger SOK, 2:43:07.1, 54) Wilmer Grelsson, Ånge SK, 2:43:07.9, 54) Nils Toresson, Team Bohus bergsprängning, 2:43:07.9, 56) Mattias Karlsson, Enklaresport SK, 2:44:00.2, 57) Kenneth Norman, Sundsvall, 2:45:49.7, 58) Nicklas Myhrgren, Team ROG, 2:45:50.5, 59) Stefan Zell, Team Titan, 2:45:51.4, 60) Ola Tuvesson, Stockviks SF, 2:45:52.4, 61) Tomas Ottosson, Skellefteå SK, 2:46:02.3, 62) Peter Larsson, Matfors, 2:46:20.2, 63) Gustav Arnberg, Stockviks SF, 2:47:14.4, 64) Lars Vallin, Kramfors, 2:47:15.5, 65) David Sjöstrand, Tynderö IK, 2:47:37.5, 66) Mattais Kronudd, Vaxholm, 2:48:00.0, 67) Per Stenvall, Timrå, 2:48:50.2, 68) Andreas Kjellman, Lucksta IF, 2:48:52.2, 69) Andreas Mattsson, Lucksta IF, 2:48:54.1, 70) Erik Nordlund, IK Aluminium, 2:50:10.2, 71) Christer Bäckström, IK Aluminium, 2:51:18.6, 72) Staffan Johansson, Kovlands IF, 2:51:20.0, 73) Martin Åström, Bondsjöhöjdens IK, 2:51:47.7, 73) Oscar Norin, Sundsvall, 2:51:47.7, 75) Jan Ersson, Jättendals IF, 2:52:22.3, 76) Anders Lindberg, Järfälla Skidklubb, 2:52:24.5, 77) Jörgen Petersson, Sollefteå Skidor IF, 2:52:49.4, 78) Erik Westman, Mellansels IF, 2:52:54.8, 79) Mats Millén, Sundsvall, 2:52:56.0, 80) Stefan Andersson, Sundsvall, 2:53:03.3, 81) Lars Marklund, Stockholm, 2:53:35.0, 82) Hans-Olov Åberg, Axa Sports Club, 2:53:51.6, 83) Anders Axling, Sundsvalls OK, 2:53:58.8, 84) Håkan Nygren, Ljustorps IF, 2:54:04.0, 85) Anders Lindholm, Sundsvalls OK, 2:54:42.5, 86) Fredrik Pontén, Selånger SOK, 2:55:04.9, 87) Tomas Berglund, Bondsjöhöjdens IK, 2:55:22.4, 88) Thomas Rex, Sundsvalls OK, 2:55:23.4, 89) Benny Tenggren, Sundsvall, 2:55:25.0, 90) Tomas Decker, Hotagen Sports Club, 2:55:29.2, 91) Tomas Nordin, Kovlands IF, 2:57:09.2, 92) Tomas Svedberg, Alnö SK, 2:57:46.0, 93) Henrik Westling, Enklaresport SK, 2:58:16.9, 94) Mikael Rystedt, Bergeforsens SK, 2:58:17.1, 95) Carl Martinez, Alnö Race Team Föreningen, 2:58:30.0, 96) Mats Andersson, Sollefteå Skidor IF, 3:00:44.6, 97) Mårten Källström, IFK Sala, 3:00:50.7, 98) Johan Larsson, Sundsvall, 3:00:51.5, 99) Thomas Bäckman, Härnösand, 3:00:56.0, 100) Rickard Pettersson Bredin, Axa Sports Club, 3:01:55.7, 101) Robert Lindblom, Nedansjö IK, 3:02:38.0, 102) Magnus Byström, Sundsvall, 3:02:54.0, 103) Jan Lindgren, Bondsjöhöjdens IK, 3:03:05.1, 104) Anton Källström, IFK Sala, 3:03:41.9, 105) Anders Sjögren, Sundsvall, 3:03:52.1, 106) Hans Östling, Arlanda Märsta SK, 3:04:12.5, 107) Jonas Larsson, Lucksta IF, 3:05:22.6, 108) Harald Rydén, Stockholm, 3:05:49.3, 109) Tomas Edström, Sundsvalls OK, 3:05:59.5, 110) Joakim Engström, Nusnäs IF, 3:06:32.0, 111) Tommy Olofsson, Sundsvall, 3:06:57.4, 112) Joakim Sundsqvist, Njurund, 3:07:15.6, 113) Mango Andreas Dahlström, Sundsvall, 3:07:42.1, 114) Anders Blombäck, Naturkompaniet, 3:07:58.9, 115) Urban Selin, Matfors SK, 3:08:05.0, 116) Åke Lindkvist, Sundsvall, 3:08:09.8, 117) Fredrik Sundberg, Sundbyberg, 3:08:10.0, 118) Anders Pettersson, Härnösand, 3:08:12.9, 119) Jonas Weiss Sandström, Team ROG, 3:09:27.1, 120) Leif Bäckman, Härnösand, 3:09:36.4, 121) Mathias Sahlander, Sundsvall, 3:10:49.8, 122) Jonas Ålund, Tynderö IK, 3:11:47.1, 123) Mats Arnberg, Stockviks SF, 3:12:12.0, 124) Andreas Svedberg, Kovlands IF, 3:12:20.6, 125) Patrik Bergström, IK Aluminium, 3:13:21.6, 126) Mattias Decker, Hotagen Sports Club, 3:14:35.3, 127) Lars Fredriksson, Sollefteå Skidor IF, 3:14:50.5, 128) Per-Michael Lundqvist, Sundsvall, 3:15:03.6, 129) Karl Pontén, Selånger SOK, 3:16:12.8, 130) Björn Mischold, Indal, 3:16:29.1, 131) Thomas Wedin, Skövde, 3:18:00.0, 132) Jonas Karlsson, Kovlands IF, 3:19:28.7, 133) Peter Hellström, Kramfors, 3:20:14.3, 134) Axel Hellners, Stockholm, 3:20:30.6, 135) Andreas Averheim, Stockviks SF, 3:20:51.0, 136) Guy Hovland, Njurunda SK, 3:21:32.0, 137) Joakim Molin, IF Strategen, 3:21:35.9, 138) Lasse Norman, Sundsvall, 3:22:11.8, 139) Jon Sjölén, Sundsvall, 3:23:19.3, 140) Marcus Jansson, Sundsvall, 3:23:19.5, 141) Johan Lundgren, Handelsbanken, 3:23:24.1, 142) Sebastian Österlund, Sundsvall, 3:25:11.7, 143) Ingvar Söderbladh, Sundsvall, 3:25:21.1, 144) Jonas Willner, Sundsvall, 3:25:35.9, 145) Lars Westling, IF Strategen, 3:25:50.7, 146) Hans Vallin, Kramfors, 3:25:51.2, 147) Rasmus Hamlund, Fuske, 3:26:08.5, 147) Göran Hamlund, Fuske, 3:26:08.5, 149) Peter Olsson, AXA SC, 3:27:17.5, 150) Petter Ulander, Team ROG, 3:28:52.1, 151) Olof Edfast, Ingen klubb, 3:29:04.5, 152) Joacim Björk Andersson, Stockholm, 3:29:23.8, 153) Martin Davén, AXA SC, 3:31:02.0, 154) Johan Vikström, IF Strategen, 3:31:23.6, 155) Hans Danielsson, Sundsvall, 3:31:39.7, 156) Fredrik Ekwurtzel, Sundsvall, 3:33:04.0, 157) Fredrik Englund, AXA SC, 3:33:05.2, 158) Olof Henriksson, Matfors SK, 3:33:15.5, 159) Tomas Sprock, Härnösand, 3:33:34.1, 160) Stig Bylund, Bergeforsens SK, 3:33:35.2, 161) Jori Sjölin, Östloning, 3:33:35.3, 162) Mattias Melin, AXA SC, 3:40:46.5, 163) Linus Wikholm, Sundsvall, 3:40:58.4, 164) Oscar Lehmann, Göteborg, 3:42:54.0, 165) Gustav Roslund, Härnösand, 3:43:14.9, 166) Martin Åström, Sundsvall, 3:43:23.8, 167) Per-Erik Decker, Hotagen Sports Club, 3:43:43.6, 168) Mikael Linde, Sweco IF, 3:46:56.7, 169) Per-Åke Jonsson, IKJ Haninge, 3:48:32.9, 170) Markus Nordén, Axa Sports Club, 3:48:46.8, 171) Lars Bodin, Sollefteå, 3:49:04.4, 172) Roger Nyström, Kubbe Norrflärke, 3:49:27.1, 173) Dennis Andersson, Sundsvall, 3:50:46.6, 174) Erik Timan, Stockviks SF, 3:52:16.7, 175) Magnus Carlén, Tynderö IK, 3:52:48.5, 176) Stig Edfast, Ingen klubb, 3:55:55.7, 177) Torsten Nilsson, Härnösand, 3:56:00.0, 178) Markus Bodin, Sollefteå, 3:56:27.7, 179) Andreas Söderlund, AXA SC, 3:57:38.3, 180) Johan Gustafsson, Timrå, 3:58:37.4, 181) Erik Herlitz, Sundsvall, 4:01:42.3, 182) Robert Boman, Bollsta IK, 4:02:37.1, 183) Henrik Hamborg, Nolby Alpina SK, 4:03:30.6, 184) David Pettersson, Härnösand, 4:06:07.2, 185) Robbin Byström, Tynderö IK, 4:12:36.4, 186) Göran Svelander, Tynderö IK, 4:15:31.8, 187) Pär Nilsson, Sundsvall, 4:18:15.4, 188) Christer Käck, Saltsjö-Duvnäs, 4:25:05.3, 189) Mikael Broman, Indalsliden SK, 4:25:31.0, 190) Ulf Johansson, Bergeforsens SK, 4:26:15.5, 191) Martin Hådén, Indalsliden SK, 4:40:25.1, 192) Stefan Fröberg, Timrå, 4:41:41.4, 193) Johan Axberg, Sundsvall, 4:43:37.2, 194) Phani Kumar Gadhavajjula, Stockholm, 5:11:56.6,