Så gick det för åkarna i Intersports Ungdomsmästerskap i Bergeforsen

D 9, 1,5 km: 1) Julia Wikander, Alnö SK, 08:57, 2) Elsa Lake, Lucksta IF, 09:11, 3) Minnah Nilsson, Lucksta IF, 09:16, 4) Jonna Viksell, Bergeforsens SK, 09:48, 5) Hanna Molinder, Tynderö IK, 10:28, 6) Norah Grönborg, Kovlands IF, 11:01, 7) Alva Enmarker, Stockviks SF, 13:37.

H 9, 1,5 km: 1) Axel Danielsson Johansson, Stockviks SF, 07:23, 2) Colin Abrahamsson, Kovlands IF, 07:54, 3) Erik Lind, Selånger SOK, 08:55, 4) Anton Nolberg, Matfors SK, 09:02, 5) Vidar Norrgård, Bergeforsens SK, 09:19, 6) Mille Björklund, Alnö SK, 09:22, 7) Felix Dahlin, Kovlands IF, 09:39, 8) Viktor Nilsson, Bergeforsens SK, 09:42, 9) Jacob Birberg, Bergeforsens SK, 14:03, 10) Sebastian Ryd, Bergeforsens SK, 17:58.

D 10, 1,5 km: 1) Agnes Boström, Kovlands IF, 07:40, 2) Nora Strid, Stockviks SF, 08:07, 3) Nellie Andersson, Lucksta IF, 08:12, 4) Alma Hammarström, Selånger SOK, 09:02, 5) Maja Henningsson, Lucksta IF, 09:08, 6) Agnes Andersson, Tynderö IK, 09:35, 7) Julia Rubensson, Bergeforsens SK, 09:43, 8) Jennifer Carlén, Tynderö IK, 10:11.

H 10, 1,5 km: 1) Albin Persson, Lucksta IF, 06:40, 2) Albin Tuvesson, Stockviks SF, 07:34, 3) Isak Engberg, Stockviks SF, 07:43, 3) Samuel Nordlund, Alnö SK, 07:43, 5) Hugo Bergström, Selånger SOK, 08:10, 6) Elmer Nordlander, Bondsjöhöjdens IK, 08:35, 7) Martin Lundh, Bergeforsens SK, 09:10, 8) Joel Bilander, Bergeforsens SK, 10:37, 9) Assar Edén, Ljustorps IF, 11:19.

H 13, 2,5 km: 1) Hugo Nordlander, Stockviks SF, 08:26, 2) Linus Ytterbom, Kovlands IF, 08:40, 3) David Palmgren, Bergeforsens SK, 08:43, 4) Elias Bengtsson, Tynderö IK, 08:44, 5) Simon Nordlander, Stockviks SF, 08:47, 6) Mattias Larsson, Matfors SK, 09:46, 7) Viktor Sundberg, Bergeforsens SK, 10:59, 8) Simon Ryd, Bergeforsens SK, 11:54.

D 13, 2,5 km: 1) Alva Nilsson, Bergeforsens SK, 08:29, 2) Ida Bergfors, Matfors SK, 09:04, 3) Emma Strand, Selånger SOK, 09:12, 4) Saga Östling, Kovlands IF, 09:53, 5) Ines Lignell, Lucksta IF, 10:18.

H 12, 2,5 km: 1) Oscar Wikander, Alnö SK, 09:06, 2) Alfred Johansson, Selånger SOK, 09:41, 3) Emil Lundgren, Stockviks SF, 10:01, 4) Robin Röckner, Alnö SK, 10:48, 5) Isak Jeppling, Alnö SK, 11:10, 6) Manfred Åberg, Lucksta IF, 11:40, 7) Albin Forsberg, Bergeforsens SK, 12:14, 8) Oliver Lindtström, Tynderö IK, 12:23.

D 12, 2,5 km: 1) Nellie Sjöberg, Kovlands IF, 10:12, 2) Ebba Vestrin, Trönö IK, 10:14, 3) Astrid Öhrn, Bergeforsens SK, 11:02, 4) Tuva-Li Nilsson, Lucksta IF, 11:56.

H 11, 2,5 km: 1) Kaspar Ericsson, Stockviks SF, 08:54, 2) Kalle Grahn-Birve, Alnö SK, 09:26, 3) Vilgot Lundin, Alnö SK, 09:56, 4) Isak Lind, Selånger SOK, 10:05, 5) Axel Tjärnlund, Stockviks SF, 10:50, 6) Johan Höglund, Bergeforsens SK, 10:58.

D 11, 2,5 km: 1) Klara Edström, Stockviks SF, 10:23, 2) Teresia Ytterbom, Kovlands IF, 10:25, 3) Nilla Grönborg, Kovlands IF, 11:01, 4) Enola Jonsson, Alnö SK, 11:06, 5) Wilma Lindström, Alnö SK, 11:27, 6) Alva Strand, Selånger SOK, 11:36, 7) Astrid Forslund, Stockviks SF, 11:57, 8) Amanda Karunarathna, Matfors SK, 12:12, 9) Noelia Frank, Alnö SK, 12:19, 10) Lina Birberg, Bergeforsens SK, 14:40.

H 14, 5 km: 1) Rickard Sjödin, Bondsjöhöjdens IK, 16:23, 2) Edvin Lake, Lucksta IF, 17:36, 3) Markus Juntikka, Bondsjöhöjdens IK, 17:41, 4) Valter Ljungdahl, Matfors SK, 17:49, 5) Viggo Östlund, Kovlands IF, 17:53, 6) Lukas Walther, Matfors SK, 18:04.

D 14, 5 km: 1) Tova Grahn-Birve, Alnö SK, 17:50, 2) Tuva Lundin, Alnö SK, 17:55, 3) Alva Dahlin, Kovlands IF, 18:24, 4) Klara Forslund, Stockviks SF, 19:05, 5) Ylva Sandström, Stockviks SF, 20:42, 6) Nanna Grönborg, Kovlands IF, 20:53, 7) Alva Bergqvist, Matfors SK, 23:28.

H 15, 5 km: 1) Nils Norberg, Lucksta IF, 15:56, 2) Arve Lignell, Lucksta IF, 16:36, 3) Oskar Vikström, Stockviks SF, 16:39, 4) Eric Engberg, Kovlands IF, 19:09.

D 15, 5 km: 1) Tove Ericsson, Stockviks SF, 15:21, 2) Frida Poromaa, Johannisbergs AIK, 16:54, 3) Amanda Pallin, Alnö SK, 17:06, 4) Ebba Englund, Bergeforsens SK, 17:44, 5) Emma Holmgren, Bergeforsens SK, 18:06, 6) Lina Lundgren, Bergeforsens SK, 18:13, 7) Maja Andersson, Bergeforsens SK, 18:35, 8) Agnes Vestrin, Trönö IK, 18:44.

H 16, 5 km: 1) Jonas Lenz, Matfors SK, 15:26, 2) Adam Näslund, Bergeforsens SK, 15:37, 3) Axel Lundgren, Stockviks SF, 15:59, 3) Elias Hansson, Bergeforsens SK, 15:59.

D 16, 5 km: 1) Emelie Englund, Bergeforsens SK, 18:02, 2) Tove Lundh, Bergeforsens SK, 19:55, 3) Ida Nilsson, Bergeforsens SK, 22:53.

H 17-18, 10 km: 1) Albin Johansson, Bergeforsens SK, 35:21,.

