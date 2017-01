Så gick det för åkarna på Alnörännet – här finns samtliga resultat

D9 Masstart klassisk stil

1) Agnes Boström, Kovlands IF 2) Lovisa Lilja, Matfors SK 8:37 3) Freja Loréf, Lucksta, 9:01

D10 Masstart klassisk stil

1) Teresia Ytterbom, Kovlands IF, 7.12 2) Klara Edström, Stockviks SF, 7:31 3) Nilla Grönborg, Kovlands IF, 7:53

H10 Masstart klassisk stil

1) Kaspar Ericsson, Stockviks SF, 6:07 2) Kalle Grahn-Birve, Alnö SK, 6:46 3) Axel Tjärnlund, Stockviks SF 7:00

D11 Masstart klassisk stil

1) Nellie Sjöberg, Kovlands IF, 8:54, 2) Astrid Öhrn, Bergeforsens SK, 9:14 3) Julia Jonsson, Alnö SK, 9:15.

H11 Masstart klassisk stil

1) Oscar Wikander, Alnö SK, 8:21 2) Alfred Johansson, Selånger SOK, 8:41 3) William Forslund, Stockviks SF, 8:45.

D12 Masstart klassisk stil

1) Emma Strande, Selånger SOK, 7:55 2) Ida Bergfors, Matfors SK, 7:58 3) Julia Byvall, Matfors SK, 8:11

H12 Masstart klassisk stil

1) Tomas Holmgren, Matfors SK, 7:43 2) Linus Ytterbom, Kovlands IF, 7:56 3) Elias Bengtsson, Tynderö IK, 7:59.

D13 Masstart klassisk stil

1) Louise Jonsson, Alnö SK, 10:06 2) Tuva Lundin, Alnö SK, 10:33 3)Klara Forslund, Stockviks SF, 10:47

D14 Masstart klassisk stil

1) Amanda Pallin, Alnö SK, 9:24 2) Frida Poromaa, Johannisbergs AIK, 9:39 3) Thea Eriksson, Bergeforsens SK, 10:03.

H13-14 Masstart klassisk stil

1) Anders Dahl, Alnö SK, 9:28 2) Arve Lignell, Lucksta IF, 9:36 3)Oskar Vikström, Stockviks SF, 9:51

D15-16 Masstart klassisk stil

1) Nora Lignell, Lucksta IF,13:16 2)Jenny Edin, Matfors SK, 13:20 3)Ida Nilsson, Bergeforsens SK, 14:25

H15-16 Masstart klassisk stil

1) George Ersson, IF Strategen, 12:24 2) Filip Borgström, IF Strategen, 12:25 3) Rasmus Vesterlund, IF Strategen, 12:29

D17-20 Masstart klassisk stil

1) Alice Hellström, Stockviks SF, 13:19

H17-20 Masstart klassisk stil

1)Richard Engholm, Johannisbergs AIK, 26:57

D21- Masstart klassisk stil

1) Jessica Ericsson, Stockviks SF, 53:20

DamerMotion - 10 km Masstart klassisk stil

1) Tove Ericsson, Stockviks SF, 25:08 2) Victoria Brandberg, 49:12