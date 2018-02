Så gick det för de lokala åkarna under junior-SM – dubbla guld till Fränstafödde Poromaa

D17–20, 10 km stafett

1) Offerdals SK (Maria Novak, Tua Dahlgren, Tilde Bångman) 26.02,1, 4) Stockviks SF (Sandra Wiig, Vendela Blom, Alicia Persson) 26.38,3.

H17–20, 15 km stafett

1) IFK Mora (Alexander Karlsson, Axel Jutterström, Gustaf Berglund), 38.14,7, 9) Stockviks SF (Jacob Stark, Albin Sjölén, Tobias Lindman), 40.48,4.

D 17–18, 10 km klassisk stil

1) Olivia Alm, Strömnäs GIF, 30.26,9, 35) Hanna Holmgren, Bergeforsens SK, 34.17,1, 39) Julia Jonsson, Jättendals IF, 34.48,6

D 19–20, 15 km klassisk stil

1) Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF, 41.07,0, 4) Alicia Persson, Stockviks SF, 46.11,2, 14) Sandra Wiig, Stockviks SF 48.32,5, 18) Vendela Blom, Stockviks SF, 48.32,5.

H 17–18, 15 km klassisk stil

1) William Poromaa, Åsarna IK, 39.09,2, 38) Albin Sjölén, Stockviks SF, 43.27,0, 77) Vincent Johnson, Matfors SK, 47.30,8.

H 19–20, 20 km klassisk stil

1) Fredrik Andersson, Sollefteå Skidor IF, 51.07,9, 25) Tobias Lindman, Stockviks SF, 57.27,8, 38) Jacob Stark, Stockviks SF, 1.00.40,8

D17–18, sprint klassisk stil

1) Moa Hansson, Landsbro IF SK, 43) Jenny Edin, Matfors SK, 69) Julia Jonsson, Jättendals IF.

D19–20, sprint klassisk stil

1) Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF, 5) Alicia Persson, Stockviks SF, 14) Sandra Wiig, Stockviks SF, 23) Vendela Blom, Stockviks SF.

H17–18, sprint klassisk stil

1) Pål Jonsson, Strömnäs GIF, 12) Petter Dahl, IF Strategen, 21) George Ersson, IF Strategen, 44) Albin Sjölén, Stockviks SF, 67) Filip Borgström, IF Strategen, 70) Isidor Melander Wiksten, Matfors SK, 74) Axel Svingstedt, Stockviks SF, 95) Love Kreij, IF Strategen.

H19–20, sprint klassisk stil

1) Gustaf Berglund, IFK Mora SK, 35) Tobias Lindman, Stockviks SF, 55) Jacob Stark, Stockviks SF,

D17–18, 5 km fristil

1) Moa Hansson, Landsbro IF SK, 14.00,9, 33) Hanna Holmgren, Bergeforsens SK, 15.57,1, 40) Julia Jonsson, Jättendals IF, 16.13,9, 60) Jenny Edin, Matfors SK, 17.27,5.

D19–20, 5 km fristil

1) Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF, 13.19,4, 3) Alicia Persson, Stockviks SF, 14.02,1, 23) Vendela Blom, Stockviks SF, 15.35,8.

H17–18, 10 km fristil

1) William Poromaa, Åsarna IK, 22.54,0, 22) George Ersson, IF Strategen, 24.25,6, 29) Albin Sjölén, Stockviks SF, 24.52,8, 34) Petter Dahl, IF Strategen, 25.04,5, 41) Filip Borgström, IF Strategen, 25.16,6, 65) Axel Svingstedt, Stockviks SF, 26.15,1, 83) Love Kreij, IF Strategen 27.17,7, 85) Isidor Melander Wiksten, Matfors SK, 27.19,6.

H19–20, 10 km fristil

1) Leo Johansson, Skillingaryds FK, 16) Tobias Lindman, Stockviks SF, 23.55,0, 34) Jacob Stark, Stockviks SF, 25.06,9.