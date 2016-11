Stockviks löften ser fram emot säsongsdebuten i Bruksvallarna: "Siktar högre i år"

Stockviks SF ställer upp med 13 åkare under helgens längdskidpremiär i Bruksvallarna.

En av dem är 18-åriga junioren Alicia Persson.

– Det är skönt att få dra igång säsongen, men samtidigt lite pirrigt såklart. Det är nu man ska se vilken form man är i, säger Alicia Persson.

Förutom i lördagens juniorklass ställer Alicia Persson upp i fredagens seniorskate. Där ställs hon för första gången mot sin storasyster, senioren Isabelle Persson.

– Vi har åkt mot varandra i några andra mindre tävlingar. Men det här blir den första riktiga tävlingen så det ska bli väldigt kul. Det är klart att jag vill slå henne, men det är ju mest en rolig grej så klart, säger Alicia Persson.

Men försäsongen har kantats av en ryggskada och Alicia Persson avstår därmed juniorernas sprint under söndagen. Trots det ser hon ljust på den kommande säsongen.

– Jag siktar mot SM nästa år men det är viktigt att få bra tävlingar även på cuperna så att man kan bli uttagen för större tävlingar, säger hon.

Sommarens USA-läger med Stockvik gav Alicia Persson mersmak inför vintersäsongen.

– Vi tränade med det amerikanska landslaget och det var väldigt lärorikt att se hur de tränar. Det var på något sätt väldigt annorlunda. De har en väldigt stor glädje till sporten. Jag blev motiverad och fick mycket inspiration från dem, säger hon.

Men även Johan Olssons intåg i Stockvik har genererat extra glöd.

– Det är häftigt att åka i samma klubb som en sådan meriterad åkare. Stockvik är en bra klubb och att han åker för klubben blir ett kvitto på hur bra den är, säger Alicia Persson.

För klubbkamraten Eddie Edström, 21, väntar andra året som senior och helgens debut innebär tävling i dagarna tre med fokus på de klassiska distanserna.

– Jag tycker att det känns bra och jag tror att jag är i fas. Men det visar sig nu i helgen. Man är ju ovan att tävla och oftast tar det ett tag för mig att komma in i det, säger han.

Den kommande säsongen innebär ett högre sikte för Stockvikstalangen som vill ta steget till U23-VM i USA i februari.

– Jag vill ta mig dit. Men vi har flera bra U23-åkare och det är bara fyra platser till U23-VM. Men jag hoppas att jag kan ta ett ytterligare steg i år och då tror jag absolut att jag kan vara med där uppe, säger Eddie Edström.

Men förutom U23-VM står SM på agendan och världscupen som en reservplan.

– Jag har SM på hemmaplan och får ställas mot Sverigeliten. Och det är inte hela världen om jag inte tar mig till U23-VM. Då satsar jag i stället på världscupen som också är ett väldigt bra mål. Det gäller att lägga upp formen redan nu för att vara i toppform första veckan i februari, säger Eddie Edström.

Storstjärnan och landslagsåkaren Johan Olsson, som återvände till Stockvik i våras, kör inte fredagens lopp. Däremot är Olsson med i lördagens 15 kilometer klassisk stil och Stockviksprofilen Anders Svanebo, som siktar både på Tour de Ski och VM under säsongen, tävlar samtliga tre dagar i Bruksvallarna.

Förutom ett helt gäng Stockviksåkare så deltar fler klubbar från distriktet. Bland annat Johannisbergs AIK, Alnö SK och Tynderö IK (se faktaruta).

Fakta: Åkarna i premiären

Fredag, intervallstart, fri stil:

D21, 5 km: Fanny Johansson, Isabelle Persson, Alicia Persson, alla Stockviks SF.

H21, 10 km: Eddie Edström, Stockviks SF, Anders Jonsson, do, Jens Selahn, do, Anders Svanebo, do, Richard Engholm, Johannisbergs AIK, Philip Kristoffersson, Alnö SK, Simon Svanebo, Tynderö IK.

Lördag, Intervallstart klassisk stil:

D17-20 5 km: Vendela Blom, Fanny Johansson, Amanda Lindblad, Alicia Persson, alla Stockviks SF.

H17-20, 10 km: Richard Engholm, Johannisbergs AIK, Philip Fahlström, do, William Poromaa, do, Philip Kristoffersson, Alnö SK, Oscar Lindell, Stockviks SF, Tobias Lindman, do, Nils Tjärnlund, do.

D21, 10 km: Isabelle Persson, Stockviks SF.

H21, 15 km: Eddie Edström, Stockviks SF, Anders Jonsson, do, Johan Olsson, do, Jens Selahn, do, Anders Svanebo, do, Simon Svanebo, Tynderö IK.

Söndag, sprint klassisk stil:

D17-20: Vendela Blom, Fanny Johansson, Amanda Lindblad, alla Stockviks SF.

H17–21: Richard Engholm, Johannisbergs AIK, Philip Fahlström, do, Oscar Lindell, Stockviks SF, Tobias Lindman, do, Nils Tjärnlund, do.

H21: Eddie Edström, Stockviks SF, Anders Jonsson, do, Jens Selahn, do, Anders Svanebo, do, Simon Svanebo, Tynderö IK.